Генштаб создаст рабочую группу для изучения обстоятельств, о которых заявил комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин

По распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Отмечается, что отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке.

По результатам проверки будут приняты соответствующие решения.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.