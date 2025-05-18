Генштаб создаст рабочую группу для изучения обстоятельств, о которых заявил комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин
По распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Отмечается, что отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке.
По результатам проверки будут приняты соответствующие решения.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.
В свою очередь главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СІЗОу відставку ?
Все як їм побажав комбат 47-ї, ага...
Я ще в перші ТИЖНІ писав - що це ПІАРОПЕРАЦІЯ Зеленського . Але наші патріоти закидали мене гівном - бо я не бачу геніальності задуму генштабу . Але який хитрий задум може народитися в головах шоуменів ? - хіба яскрава вистава фокусника Коперфільда...
І дав і тікай - теж не було - бо для цього потрібно було планувати операцію на тиждень -два - і виходити.
Єдине ,що було - це галас . Шоу .Те що подобається артистам і шоуменам . Піароперація
Там би, оті привладнені істоти, і лоби наморщували, і щоки понадували, очима на військових ПРОФЕСІОНАЛІВ зиркали, тексти ЧУЖІ - озвучували… А лохоМарафон, аж піною заходився, як московські мережі лайном!
Але події, уже ТРАПИЛИСЯ і дуже погані! І так воно у них, з 2019 року, куди не кинь погляд!!
Зелені - то ІБДшники від народження!
Може тому в Польщі і краще в декілька разів.
А в нас на верху агенти роССії.