Комбат Ширшин подал рапорт на увольнение
Генштаб создаст рабочую группу для изучения обстоятельств, о которых заявил комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин

генштаб

По распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Отмечается, что отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке.

По результатам проверки будут приняты соответствующие решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт на увольнение из-за "дебильных задач" командования.

В свою очередь главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review.

Генштаб ВС ВСУ 47 отдельная механизированная бригада
Топ комментарии
+48
А вивчати будуть підлеглі тих ,хто давав дебілкуваті накази? І потім полкан скаже ,що у всьому винуватий - генерал ? А генерал визнає - що у всьому Сирський ? А Сирський ,що Зеленеський? А Зеленський визнає свою провину і піде у СІЗО у відставку ?


18.05.2025 14:37
+38
шкода нормального комбата
18.05.2025 14:30
+28
Генштаб ...створить...робочу групу ...*****, немає кінця і краю цій всій впевненості сволоти при посадах, що народ України -це просто тупе стадо. Вони все таки вважають що ми з кацапами "адіннарот".
18.05.2025 14:41
шкода нормального комбата
18.05.2025 14:30
Я звертаюсь до вас - українські хапуги, корупціонери, мафіозі, їх діти та дружини, коханки та коханці. Саме ви винні в тому, що почалась війна. Ви постійно розкрадали, хтось більше, хтось менше. Гроші не йшли на побудову 5 дитячих майданчиків, а лише на 3, тому що решту ви розпихували по кишенях. Гроші не йшли з таможні на пенсії нещасним пенсіонерам, а знову ж таки ви будували собі маєтки, купляли дорогі квартири. Україну грабували, залазили в кишеню до державних грошей, тому ми занепадали та занепадали всі 30 років. Україна, як хворий, ставала слабшою та слабшою, що провокувало рашистів на агресію. Ви такі наглі, що продовжуєте красти навіть зараз, коли кращі сини пішли віддавати своє життя та здоров'я, боронячи свою країну, а по факту - ваше награбовано майно та бізнеси. Кращі хлопці пішли перші, також пішли, прості та чесні, здебільшого селяни, дуже багато з західної частини України, де звикли, що закону треба дотримуватись, вони там більш чесні та довірливі. Парадоксальним є те, що пішли боронити ваше награбоване ті, які за душею нічого не мають, ба більше, вони і живуть далеко від фронту, там де навіть не літають дрони чи ракети. Але такі люди, патріоти, пасіонарії, чесні простаки закінчуються. Залишились, скажемо, м'яко кажучи, хитруни. Які розуміють, в якій країні вони живуть. Вони задають собі правомірне питання, чому я маю йти та віддавати своє здоров'я та життя в країні, яка не буде піклуватись за моїми дітьми, за мною, не дай Боже інвалідом, а буде продовжувати красти та красти ???? На сході та півдні багато таких, хто думає, та хай би без війни рашисти прийшли - різниці не багато для простого люду. Бізнесу нема - не відіжмуть, халупка нікому не треба, говорю я російською, як вони, якось виживемо. Що наші обкрадають, що ті, хоч стріляти не будуть і тцк не буде. Тим більше, люди бачуть несправедливість не тільки в тилу, а й на війні, коли всякі професійні військові, менти заховались за 3 лінією на злачних місцях, а воюють ті, хто зброї ніколи не тримав. Я не кажу про всі випадку, але здебільшого так і є. Тому маємо, що простак після місяця учебки потрапляє на нуль і гине через пару тижнів від дрона чи обстрілу, так і не зробивши постріл, а профі сидять подалі вже роками і нормально себе почувають. Потім будуть ходити та розповідати дітям в школах, як вони горіли в танках. Герої - це прості хлопці, яких кидають на необлаштовані позиції. На приклад, взяти Суми зараз. Чому поки наші були в Суджі, там не накопали окопів, бліндажів, не перерили все від тих мотоциклів, не забетонували бункера від дронів з перископами, не закрили все їжами та колючками, не поставили пастки, та міни, міни, міни ??? Так би хлопці, які відступали, яких кидають зараз, зайшли б на облаштовані позиції. І так треба робити усюди. Кидають людину після учебки - йди на четверту, третю лінію оборони, ось інструмент, ось екскаватор. Звикай до дикого побуту, копай, бетонуй, мінуй, вчись, поки що фронт далеко. Звикай! Поступово, поступово фронт буде наближатись, чи хлопців переведуть на другу лінію оборони, а може і на першу. Але не на нуль одразу, як м'ясо рашистське. Чому є гроші на дурні проекти, дороги, зупинки, укриття, нові будинки, а на укріплення грошей нема ??? Все і всі на війну - тоді можна було б тримати оборону і перемелювати рашистські навали. Відповзати потроху, але відповзати на готові рубежі, щоб кожен метр української землі для кацапів був вбивчим. Як у Цоя люди вимагають "перемен", а по-нашому, СПРАВЕДЛИВОСТІ ! Чи можемо ми ще воювати проти рашки. Можемо! В нас загиблими близько 150 тис плюс множимо на три пораненими і хто вибув. Виходить 500 тис вибуло. Чи є ще в Україні 500 тис на наступні 3 роки війни? Люди є, але НЕмА СПРАВЕДЛИВОСТІ і і люди не хочуть помирати за українських хапуг! Ось що вбиває країну. Ми не фіни, які як один, взялись до зброї і дали відсіч більш могутньому ворогу ніж рашка, цілому СРСР на той час. Вони відстояли свою країну. А ми, гадаю, що ні, бо, на жаль, залишаємось хохлами, які у помираючої країни крадуть ліки та ковдру. Соромно та сумно від цього
18.05.2025 15:04
Пане , у мене до вашого тексту є велике але ! Ваше -"..пішли боронити ваше награбоване .." Пане , пішли воювати за Свободу , Неньку , родини , батьків , чомусь ви це не написали . Саме ваше " боронити награбоване " використовують ухилянти , або ті , що розкручують тему для ухилянтів . А друге , у вас претензій до 73 процентних ідіЙотів немає ?
18.05.2025 18:23
показать весь комментарий
На фронті зараз?
18.05.2025 19:42
показать весь комментарий
Ну ви, звичайно. Ви так гнівно про ухилянтів говорите, що ви мабуть на фронті десь біля нуля, хіба ні?
18.05.2025 23:33
За родини які грабує держава? Чому не пішли чиновники та поліцаї,в них немає родин? На підвищення заробітної плати поліції та чиновникам є а на армію не вистачає.
19.05.2025 05:05
Текст законспірованого кацапського агента. Так таваріщ? Як на сході так і на заході персонажів із своїми моральними орієнтирами хоч одбавляй. По кремлівській методичці намішав факти і купу брехні. З першого речення давайте спочатку з'ясуємо хто такі хапуги по прізвищах. І чого саме українські. Місце проживання їхнє надайте будь ласка. Якщо скажімо хапуга петренко має ще й громадянство панами а нерухомість у Іспанії, то чого він є українським? Він просто утримується за рахунок бюджету України. Але це ще не означає що він український. Ха ха ха.
18.05.2025 19:24
показать весь комментарий
Як ви порахували у відсотках чи не у відсотках кількість населення задіяних в обороні? Наприклад. Хто такі хапуги по прізвищах і місцю проживання. Це для початку. Ха ха ха.
18.05.2025 20:57
показать весь комментарий
Наприклад хто такі проступки? Що ви під цими словами розумієте? Наприклад я до 15 року мав цивільну роботу і спеціальність. Ніколи себе аж таким суперпростаком не вважав. Простаки від непростаків мають відрізнятися статусами, матеріальними статками, освітами, походженнями? Чи чим? Ха ха ха.
18.05.2025 21:10
показать весь комментарий
Хто такі ми що залишаються хохлами? Певно ті що спочатку слухають цоя пєрємєн а по вашому справедливості? Що таке справедливість? У всіх я думаю пєрємєн і справедливості різні. Тарас Шевченко наприклад писав про в кожній хаті своя правда і сила і воля. Слово ми використовуйте будь ласка маючи на увазі себе. Ха ха ха.
18.05.2025 22:02
Воін, де воюєш за "... за Свободу , Неньку , родини , батьків..."?
показать весь комментарий
Я воюю в першу чергу за своє існування і ще за одну особу якій забезпечую безпеку і матеріальні потреби. Мені цього достатньо. Більш ширші заклики і ще порожні слова мною погано сприймаються. Ха ха ха.
18.05.2025 23:14
Так для багатьох не було, а зараз тим паче, нема свободи. Неньку Україну - це наше кривосуддя, прокурватура, ментура, кожна гілка влади - хапуги та мафія чи власники великого бізнесу, котрі платять копійки, а знімуть три шкури? Красива природа, так в тій ж Польші красивіше, ліси не вирубають, джипами та квадрациклами гори не псують, як один лише приклад. Родини з таким життям в багатьох нема- нема за що ростити дітей та утримувати родину, а батьки, яккщо живі, скажуть, ми своє пожили і нас не треба захищати - нам треба живий син. Моя маленька статистика показує, що тих знайомих, кого забирали, кидали на самі погані місця. Без блата, без грошей будеш затикати такі дири, що мало не покажеться. Простаки - це прості сільські хлопці чи сірі роботяги, які пахали все життя за 10-15 тисяч, тягнули лямку, не заробили запас, щоб дати взятку, купити довідку, які не ховались, а пішли в армію, коли позвали. Хитруни ж теж бувають різні, зараз на вулицях ловлять хитрунів низького рівня, бо високого мають якісь броні та відсрочки або заплатили за хвороби. Хапуги сидять в кожній нашій сільраді чи міськраді, що не начальник, то гівно, яке вспливло на брехні, наглості, а не розумі чи порядності. Я просто кажу, якщо ми не змінемось зараз, то втратимо країну і якщо хапуги цього не зрозуміють, вони можуть вже збирати накрадене та тікати з виводками за кордон. Правда, там вони будуть жити по закону та з награбованими в українців грошей будуть платити податки, що, гадаю, багатьом не сподобається.
18.05.2025 23:21
В кожному вашому реченні суто ваші суб'єктивні емоційні судження. Я вважаю що нинішня конституція нікудишня. Багато прав і свобод за ніщо. Жодних зобов'язань і жодних відповідальностей ні для кого. Погані судді. Ок. Наприклад виросло отаке гівно як князєв в діда простака з села тіпа якоби чесного. Чого ж ще студентом не заборонити йому займатися судочинством чи юриспруденцією? Чого? А того що ні в кого немає права називати гівно гівном. Вся конституція ніби спеціально написана для безпечної діяльності корупціонерів. А іще з нами служив хлопець син судді і героїчно загинув. Прізвища називати не етично. Тому з незрозумілими орієнтирами є не всі судді. Але приголомшлива більшість. І так можна свої протилежні вашим досвідам розказувати про свої. Наприклад роботяги в моєму розумінні це ті хто сплачує податки і в якому відсотковому розмірі , а не просто чувак різнороб , який працює за зарплату у конвертах і чхати він хотів на пенсіонерів, інвалідів, вчителів і інших. Знаю особисто таких з десяток, а то і більше. А тепер чхати вони хотіли як і на ментів, на депутатів, на суддів і на зсу з третього поверху. Вдало ховаються і не треба їм ніяких броней. Особисто знаю фіктивних інвалідів як посадовців так і тіпа роботяг. Між ними ніякої різниці. А хто їм довідки понаписував? Корумпований лікар. Мєнти хоча б офіційно зі згодою всіх депутатів поробили собі броні і займаються безпекою. Безпека і оборона це різні речі. Якщо ви не розумієте різниці, то спочатку розберіться. Почитайте конституцію і закони прийняті на її основі. Тобто правила діяльності в державі. І ви побачите що кожний пункт тільки спонукає до корупції, тому всі себе і поводять по дебільному. Тобто хто що хоче, те і робить. І те що для вас несправедливе, не є несправедливим скажімо для мене. Ха ха ха.
19.05.2025 02:44
А ще всі про кого ви тут згадали відправлять всіх без винятку родичів та дітей в окопи.
Все як їм побажав комбат 47-ї, ага...
18.05.2025 15:05
показать весь комментарий
Доречі, 18 травня - День резервіста України.
18.05.2025 15:58
*цей руський генерал* Просирський.
18.05.2025 15:34
Трясця, все ж Курськ був .... піарною операцією !? Історія все одно поставить крапки, а можливо й ХРЕСТИ на оцих піарщіках. Я стримувався у комах, бо так Сазонов все красиво з Курська розписував. А потім раптово здувся. Все це було з початку підозріло. Військові мовчали, бо треба мовчати. Проте раптове зникнення Сазонова постійно тримало .... свідомість на підозрі. Для чого ? І чому не на Донбасі щось таке вигадати. Ліній суровікіна там не було.
18.05.2025 14:41
Курська операція не мала стратегічної перспективи . Кажуть ,що Залужний був проти її проведення - НУ ПРОРВЕМО МИ КОРДОН ,А ДАЛІ ЩО?

Я ще в перші ТИЖНІ писав - що це ПІАРОПЕРАЦІЯ Зеленського . Але наші патріоти закидали мене гівном - бо я не бачу геніальності задуму генштабу . Але який хитрий задум може народитися в головах шоуменів ? - хіба яскрава вистава фокусника Коперфільда...
18.05.2025 14:56
Буду відвертим. Короткочасна операція - геніальна. Від Сирського. Спробували - не захопили АЕС чи Курськ, то красиво покинули, а не чекати корейців. Інформаційний шум був у нас, а не в Європі. Це Лідор намагався щось там біля Женевського озера нарисувати. Це ж як у вуличній бійці. З сильним противником. Дав по мордяці, ноги в руки і тікай щосили. Навіть участь корейців не підштовхнула Європу до активних дій. То нащо сподівались? На ТрампУ ? У нього все жахливо: і війна, і його обізнаність про війну.
18.05.2025 15:10
Не було плану захопити АЕС чи Курськ - бо не було цілеспрямованого початкового руху туди. Та й резервів ,щоб тримати так довгу логістику не було.

І дав і тікай - теж не було - бо для цього потрібно було планувати операцію на тиждень -два - і виходити.

Єдине ,що було - це галас . Шоу .Те що подобається артистам і шоуменам . Піароперація
18.05.2025 15:14
З логістикою перебільшив. Що таке 25-30 км. ? Хіба так кацапи не вклинюються у нашу оборону ? Це так наші ЗМІ з експертами виправдовують. А що виправдовувати ? Є у мене підозра. Хтось з Генштабу хотів цього. Плачевного відступу. Щоб закрити кацапське драпання з Харківщини. Нібито не тільки кацапи тікають. Якось так.
18.05.2025 15:32
До Курська відстань 100 км , до АЕС 60 км
18.05.2025 15:44
Нам до Курська було втричі довше, а до АЕС - вдвічі ! Ось головне. Проте можна було розвернути підрозділи й пройти вздовж кордону. До Вовчанська створивши небезпеку для ворога там. Як колись здається 92 бригада маршем пройшла з-під Луганська аж до гори Могила для деблокації наших частин.
18.05.2025 15:56
"Стратегические просчеты невозможно компенсировать тактическими успехами." Карл фон Клаузевиц
18.05.2025 15:57
Блазнів, а не шоуменів. Тим примітивним паяцам до шоуменів ніколи не дорости. Якби не кацапські гроші, влиті у проєкти по освинячуванню населення України такими "шоуменами", той балаган прогорів би дуже давно.
18.05.2025 18:14
Сазонов? Та я на його лискучу огидну пику ніколи не міг дивитися! То іще один із підорської команди арестовичей, які малюють грандіозні перемоги під геніальним керівництвом ухилянта хрипатого, у той час, коли треба викривати недоліки, про@оби, щоб їх виправляти. А ті скоти тільки заколисують населення. От тільки прокинуться те населення може від тупоту чобота чужого під вікном або у двері, як після заколихування шашликами та великднем у 2022році. Зате слава сонцесяйного полководця завдяки таким тварюкам не меркне.
18.05.2025 18:12
Колю Катлєту в ту ІБДшну групу не забудьте включити.
18.05.2025 14:43
А безДумна що буде робити ? У неї ж багаторічний досвід з розслідувань. Вагнерівці розкладені по полицям. Винні сидять .... на посадах. Безвинні на свободі ... вже. З кайданками.
18.05.2025 15:13
Прикро, що через інавгурацію ПАПИ Римського, зеленський, не в змозі, зібрання неуків провести, СТАВКУ!!
Там би, оті привладнені істоти, і лоби наморщували, і щоки понадували, очима на військових ПРОФЕСІОНАЛІВ зиркали, тексти ЧУЖІ - озвучували… А лохоМарафон, аж піною заходився, як московські мережі лайном!
Але події, уже ТРАПИЛИСЯ і дуже погані! І так воно у них, з 2019 року, куди не кинь погляд!!
18.05.2025 14:47
А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь.
18.05.2025 15:14
чекають нагород - і вони будуть як у брежнева
18.05.2025 15:50
Робочу групу, депутатський комітет, слідчу групу від військових, від ВС, від військової прокуратури, цивільної - і зарийте в них пару лярдів!!

Зелені - то ІБДшники від народження!
18.05.2025 14:48
А що, генштаб не в курсі?..як казав колись ленін, хочете поховати проблему - створіть комісію. Давно пора відновити воєнну прокуратуру! Але набирати туди не матросів та куліків на чолі з татаровими. Ці самі мають сидіти з міловановими та шурмами в підвалах на передку під вогнем кацапів для усвідомлення своєї нікчемності.
18.05.2025 14:48
Доручить Умєрову розібратися, як недавно доручив Умєрову провести перемовини з партнерами "про посилення ППО".Потім ніхто про ці доручення і не згадає.
18.05.2025 15:19
Зїдять комбата
18.05.2025 14:52
Він звільнився.
18.05.2025 15:16
Він хоче звільнитися, а чи відпустять ?
18.05.2025 18:25
Спочатку він має піти з поста президента ...
18.05.2025 14:57
Какая буйная фантазия. Может потребуешь ещё с зелёной ОПы, сто лярдов баксятины?
18.05.2025 14:58
Курська операція перша була вдала, фактор раптовості, жаль Суджу бездарно просрали, регочучі про газопровідні війська. Але зараз на відео від РФ такі тупі наші накати колоннами, як при сумновідомому контрнаступі. Колонна техніки, спереду машина розмінування, россіяни все спалили. План просто зашибісь.
18.05.2025 15:05
За твоєю версією корейці нафіг не потрібні б були.
18.05.2025 15:24
Хай там що, але операція на рідкість вдала. Проте операція - це короткий період. Тягти кота за вуха було ризиковано й неефективно. Лідор хотів скористатись, але пішло не так як йому хотілось і як його топпамочьнікі намалювали на перспективу. Воно ж не знається у військовій стратегії й тактиці. А спитати ДОЛЖНАСТЬ нє пазваляєт.
18.05.2025 15:20
Ще й утримувати ті території, годувати, лікувати. Бо стареча ж переважно, залишилась.
18.05.2025 17:13
Зебіл побоюючись великого рейтинга Залужного, швидко обезголовив ЗСУ. Поставив своїх, тупих, надійних, крадовитих сраколизів.
18.05.2025 15:11
Ще раз цією ситуацією доказано , що майже всі генерали це совкові дибіли.
18.05.2025 15:19
хіба не вони накази дебільні давали ?
18.05.2025 15:19
Наказ був. "Держаться любой ценой!" А генерали вже й тримались. Але за свої погони.
18.05.2025 15:22
І безглузду головою комісії!!!!!
18.05.2025 15:21
головне щоб комбата не посадили або не грохнули. бо це все рівно що злодюг ставити слідчими по іх же злочинам.
18.05.2025 15:24
самі себе будуть перевіряти. І які будуть результати кажу відразу -н і я к и х. Винуватого призначать.
18.05.2025 15:47
Тобто коли Маркус наговорив на 6 відео, то це типу ок, бо Валєра вічно хєрню несе? )))
18.05.2025 16:53
а до того вони ж нічого не знали, бідосі. Очі відкрив їм. Мої ж ви котики...
18.05.2025 17:13
А потім скажуть що то все кацапське ІПСО, а Ширшина завебували або ФСБ або ГРУ.
18.05.2025 17:30
Тип заявил про некомпетентность генералов и гш, они же создают комиссию для расследование себя же. Оригинально
18.05.2025 17:50
В Польщі пару років тому в МЗС всіх хто отримав освіту в СССР звільнили....
Може тому в Польщі і краще в декілька разів.
А в нас на верху агенти роССії.
18.05.2025 18:05
В робочу групу, звичайно, ввійдуть "свої"! Комбата "з'їдять". А взагалі-то Сирський вже напевно награвся в "солдатиків", пора і честь знати. Вирішується доля країни. Треба повертати Залужного та інших генералів з ******** воєнною освітою і не показовим, а справжнім патріотизмом!
18.05.2025 18:59
Результати роботи комісії очевидні - накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, будуть визнані доцільними у бойовій обстановці, що склалася, а комбат, який їх критикує, буде визнаний винним та належним чином покараний, оскільки всі ці накази та розпорядження формувались відповідно до прямих вказівок зебуїна та просирького.
18.05.2025 19:09
Коли було відео звернення Ананьєва "Маркуса"? Більше, ніж півроку тому. Що зробило керівництво? Позатикало роти свідкам. Але проблему не вирішили
18.05.2025 19:46
Якщо-б Зеленський зі своїми менеджарами, депутатами , Сирським, Умеровим, Шмигалем на іншими хапугами і олігархами біля влади знали, що у разі великих втрат від їх керівництва чи бездіяльності, та і взагалі від великих втрат на фронті ім теж доведеться взяти у руки автомати і бути на нулі, вониб більше дбали про українських захисників і не спалювали їх як сірники, до речі так і не оприлюднено загальну кількість втрат, хоча ворог про це знає, той же Трамп прилюдно каже що близько 600 тис. вбитими і пораненими з боку Украни, а так у них все добре-вони безпосередньо воювати не будуть, у кожного з них вже родичі на кордоном, а самі вони займаються скупкою землі під свою офшорні агрохолдінги- тому чим буде більше вбито українських захисників тем більше землі їм залишиться- тому все логічно і просто.
18.05.2025 20:37
ага, ми вже понад 30 років є країною суцільних "робочих груп", які "всебічно вивчають"...
18.05.2025 21:28
Ви вже взяли до уваги те,що Маркус наговорив?Проблеми залишились,генерал ,,Вперед,вперед,,залишився.Тепер нова проблема.Перше було так що той хто не маэ мозгів,моралі і навиків будь якої роботи йшов в міліцію.Тепер напевне йдуть в ЗСУ бо там дадуть штани з лампасами.Три рази КУ!!!!
18.05.2025 21:53
Совкодроти здають Україну, поки бнз них билися, все гут було
18.05.2025 23:03
Зашибісь. На себе вони апріорі не вийдуть, а на комбаті відіграються по повній.
18.05.2025 23:41
 
 