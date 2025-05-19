УКР
Новини Комбат Ширшин подав рапорт на звільнення
10 393 71

Командири низки підрозділів ЗСУ розкритикували заяву комбата 47 ОМБр Ширшина

олександр ширшин

Після публічної заяви командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина низка командирів українських підрозділів виступили з критикою на його адресу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Так, командир підрозділу "Птахи Мадяра" назвав заяву Ширшина "публічним демаршем".

Також дивіться: Військові 47-ї бригади уразили 14 одиниць російської техніки на Курському напрямку. ВIДЕО

На його думку, це оприлюднення "дає привід для хвилі срачів як "експертного" та хайпуючого середовища, так і працює на користь ворога, котрий вміє оперативно присмоктатися і телескопіювати, підкладаючи дрів у топку".

У 425 окремому штурмовому полку "Скала" звинуватили Ширшина в "ігноруванні поставлених завдань вищого керівництва".

"Його управління, замість результатів, постійно закінчується провалами. Усе, на що він спроможний, - це критикувати та перекладати відповідальність. Ширшин грає в політичні ігри та дає оцінки, які не відповідають реальній ситуації Можливо, ситуація на його напрямку справді складна. Але складно - всім", - йдеться в заяві.

Командир 1 окремого штурмового полку Дмиро Філатов заявив, що "справжній командир не шукає винних назовні, а аргументовано відстоює свою позицію, доносить її до керівництва та пропонує дієві рішення".

Лідер добровольчого формування УДА Дмитро Ярош заявив, що "багато в чому згідний" із заявою бойового комбата, але наголосив, що комбати, ротні та взводні командири "дуже часто не бачать всіх проблем, які є на всьому театрі бойових дій". Він закликав підтримати головкома ЗСУ Олександра Сирського "в його діяльності, яка має вирішити все".

Своєю чергою, командир 225 окремого штурмового полку майор Олег Ширяєв закликав верховного головнокомандувача "задля збереження бойової дисципліни й керованості" запровадити суворі обмеження на публічне обговорення бойових завдань, хід операцій і оцінку командування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боєць 47-ї ОМБр "Маґура" збиває "Шахед" із ПЗРК "Ігла". ВIДЕО

Як повідомлялося, Третя штурмова бригада висловила підтримку рішенню Генерального штабу ЗСУ щодо створення робочої групи для з’ясування обставин, оприлюднених командиром одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

Після повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Автор: 

Ярош Дмитро (178) Курськ (1196) 47 окрема механізована бригада (277) Ширшин Олександр (12)
+54
Не так. Отримали вказівку розкритикувати.
19.05.2025 14:10 Відповісти
+33
Сраколізів, нажаль, багато.
Як вони хочуть змінити щось якщо все замовчувати??? Чи вони не бажають, їх все воаштовує.....
19.05.2025 14:16 Відповісти
+30
якщо б командир вчора випав з училища, так, його можна було б критикувати..., а якщо комбат пройшов бойовий шлях, то може до його слів можна прислухатись..., тим більше, як виявилось, в нашому війську процвітає непоганий бізнес "ділків у лампасах", які непогано заробляють на особовому складі та в них багато важелів впливу, а що ми про них знаємо?, та яка їхня відповідальність?, може комбат був проти та його вирішили показово покарати й кидати в м'ясні штурми разом з підрозділом...
19.05.2025 14:12 Відповісти
19.05.2025 14:10 Відповісти
19.05.2025 14:16 Відповісти
19.05.2025 14:32 Відповісти
19.05.2025 14:40 Відповісти
19.05.2025 14:43 Відповісти
19.05.2025 15:00 Відповісти
19.05.2025 14:21 Відповісти
19.05.2025 16:24 Відповісти
19.05.2025 19:22 Відповісти
 
 