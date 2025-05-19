Командири низки підрозділів ЗСУ розкритикували заяву комбата 47 ОМБр Ширшина
Після публічної заяви командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина низка командирів українських підрозділів виступили з критикою на його адресу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Так, командир підрозділу "Птахи Мадяра" назвав заяву Ширшина "публічним демаршем".
На його думку, це оприлюднення "дає привід для хвилі срачів як "експертного" та хайпуючого середовища, так і працює на користь ворога, котрий вміє оперативно присмоктатися і телескопіювати, підкладаючи дрів у топку".
У 425 окремому штурмовому полку "Скала" звинуватили Ширшина в "ігноруванні поставлених завдань вищого керівництва".
"Його управління, замість результатів, постійно закінчується провалами. Усе, на що він спроможний, - це критикувати та перекладати відповідальність. Ширшин грає в політичні ігри та дає оцінки, які не відповідають реальній ситуації Можливо, ситуація на його напрямку справді складна. Але складно - всім", - йдеться в заяві.
Командир 1 окремого штурмового полку Дмиро Філатов заявив, що "справжній командир не шукає винних назовні, а аргументовано відстоює свою позицію, доносить її до керівництва та пропонує дієві рішення".
Лідер добровольчого формування УДА Дмитро Ярош заявив, що "багато в чому згідний" із заявою бойового комбата, але наголосив, що комбати, ротні та взводні командири "дуже часто не бачать всіх проблем, які є на всьому театрі бойових дій". Він закликав підтримати головкома ЗСУ Олександра Сирського "в його діяльності, яка має вирішити все".
Своєю чергою, командир 225 окремого штурмового полку майор Олег Ширяєв закликав верховного головнокомандувача "задля збереження бойової дисципліни й керованості" запровадити суворі обмеження на публічне обговорення бойових завдань, хід операцій і оцінку командування.
Як повідомлялося, Третя штурмова бригада висловила підтримку рішенню Генерального штабу ЗСУ щодо створення робочої групи для з’ясування обставин, оприлюднених командиром одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.
Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
Після повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
Як вони хочуть змінити щось якщо все замовчувати??? Чи вони не бажають, їх все воаштовує.....
Тобі можуть щось злиз..ти. Кашкєта небуде куди надіти.
" Командир 225 окремого штурмового полку майор Олег Ширяєв закликав верховного головнокомандувача "задля збереження бойової дисципліни й керованості" запровадити суворі обмеження на публічне обговорення бойових завдань, хід операцій і оцінку командування."
Яких тобі ще " безпосердньо воюють за посадки " потрібно?
Ось що було сказано, на твій вкид.
"Кротєвич був використаний Єрмаком і Подляком для компроментації військових у момент, коли знову загострилося питання-" хто здав Південь України".
Питання тільки у тому, що Кротєвич діяв свідомо, у розрахунку на місце від " військових" у політпартії, що сформує еа вибори Єрмак, чи його тупо використали втемну."
Ну і звісно робота ботоферм. Ти це знаєш.
Нєхорошо. Ти вже дорослий, щоб не розуміти такі речі.
Як тільки чоловік який має поважний бекграунд публічно вказує на всі факапи і пропонує шляхи вирішення проблем зі свого досвіду та кругозору публічно,бо непублічно то все до лампочки,одразу це неприємні наративи і підігрування ворогам.
Тобто оруельшена у краших проявленнях.
Вони ж знають, що почнеться перед виборами.
Миттєво розкриють всі непублічні домовленності Зеленьського із росіянами, результатом яких стало знищення оборонзамовлень, недофінансування збройних сил, розмінування Півдня України, відвід ВСІХ бригад із прикриття адмінкордону із Кримов., розмінування акваторії Маріупольського порту..
От і діють наперед.
Вносять у мвкітри " пересічних" що " всє ваєнніє у нас плахвє". " от відітє, і Кратєвіч і Шіршін аб етом гаварят".
Ніхто з нас, незнає як там насправді є. То, що управлінці із українців недуже, це факт. Але то, шо Шіршіна рощкручує Єрмак, це факт.
Якщо хтось чиїмсь ротом вказує умовному опоненту про початок політичних ігор,, той почав політичні ігри
В часи УНР два зрадники Грушевський та Винниченко боялись популярних у війську командирів, а Винниченко то взагалі мабуть агентом совєтів, тому що ті йому пожиттєво потім платили гроші типу за його книжки. Хоча інших б за участь в УНР ростріляли. В результаті від формування підрозділів були відсторонені найбільш досвідчені командири а їхнім підрозділам обмежували забезпечення тому що ті були нелояльні.
І від дій цих двох зрадників, які казали що армія не потрібна а совєти з хочуть миру, з 100 тис тих хто хотів служити на час створення УНР сформували невеликі підрозділи що були незабезпечені навіть артилерією і тим більше засобами хім захисту. Вам довідома. щоб ви розуміли суть проблеми, Муравьйов тільки завдяки цьому, так швидко дійшов до Києва та взяв його, в нього був невеликий підрозділ 20 тис але він мав хім зброю та артилерію і тим самим перевагу над малочисльними підрозділами із стрілецькою зброєю. Хоча і протигази і снаряди для артилерію були навіть у Києві на складах.
Троцкистско-бухаринские враги советского народа,Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин выполняя волю империалистов,працює на користь ворога ставили своей целью разрушение партии, свержение существующего в СССР социалистического строя, подготовку поражения Красной армии, расчленение СССР и восстановление капиталистического рабства в СССР,намагаючись дискредитувати вище безгрішне партійне керівництво та зруйнувати потужний та незламний авторитет генералітету прибегая для этого к шпионажу, вредительству, диверсиям, террору, подрыву военной мощи СССРпублічно намагється зводити наклепи на цих найчесніших та відданих справі народу людей.
Камандіри єдіногласно
сагласно лінії партіїзгідно своєї доброї волі висловлюються проти публічних критичних заяв на адресу керівництва .
Для сплочєнія
рабоврядов будь які публічні висловлювання ( окрім возгласов одобрєнія) будемо вважати за пособнічєство врагу.
Слава
Совковому СоюзуУкраїні !!!
https://youtu.be/8DfPSpTiJ9A?feature=shared
срср в чистому вигдялі: так і бачу, прокинувся командир-критикант і, ні сіло ні впало, - а ну я зараз как критикану потужно Ширшина!
То есть существует множество проблем, но при этом, надо поддерживать того кто по сути и назначен решать эти проблемы?
P.s. Тактика "зе-манды" стабильна. Если про проблемы молчать, то их типа и нет, вдруг само как-то решится... Вспомнилось как в ОП собирали журналистов и просили, что бы поменьше про коррупцию писали.