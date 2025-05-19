Командири низки підрозділів ЗСУ розкритикували заяву комбата 47 ОМБр Ширшина

Після публічної заяви командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина низка командирів українських підрозділів виступили з критикою на його адресу.

Так, командир підрозділу "Птахи Мадяра" назвав заяву Ширшина "публічним демаршем".

На його думку, це оприлюднення "дає привід для хвилі срачів як "експертного" та хайпуючого середовища, так і працює на користь ворога, котрий вміє оперативно присмоктатися і телескопіювати, підкладаючи дрів у топку".

У 425 окремому штурмовому полку "Скала" звинуватили Ширшина в "ігноруванні поставлених завдань вищого керівництва".

"Його управління, замість результатів, постійно закінчується провалами. Усе, на що він спроможний, - це критикувати та перекладати відповідальність. Ширшин грає в політичні ігри та дає оцінки, які не відповідають реальній ситуації Можливо, ситуація на його напрямку справді складна. Але складно - всім", - йдеться в заяві.

Командир 1 окремого штурмового полку Дмиро Філатов заявив, що "справжній командир не шукає винних назовні, а аргументовано відстоює свою позицію, доносить її до керівництва та пропонує дієві рішення".

Лідер добровольчого формування УДА Дмитро Ярош заявив, що "багато в чому згідний" із заявою бойового комбата, але наголосив, що комбати, ротні та взводні командири "дуже часто не бачать всіх проблем, які є на всьому театрі бойових дій". Він закликав підтримати головкома ЗСУ Олександра Сирського "в його діяльності, яка має вирішити все".

Своєю чергою, командир 225 окремого штурмового полку майор Олег Ширяєв закликав верховного головнокомандувача "задля збереження бойової дисципліни й керованості" запровадити суворі обмеження на публічне обговорення бойових завдань, хід операцій і оцінку командування.

Як повідомлялося, Третя штурмова бригада висловила підтримку рішенню Генерального штабу ЗСУ щодо створення робочої групи для з’ясування обставин, оприлюднених командиром одного з батальйонів 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

Після повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.