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Новини Відео Знищення ворожої техніки на Курському напрямку
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Військові 47-ї бригади уразили 14 одиниць російської техніки на Курському напрямку. ВIДЕО

Оператори батальйону безпілотних систем "Стрікс" 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" за день знищили або пошкодили 14 одиниць техніки росіян на Курському напрямку.

Кадри бойової роботи 47 ОМБр оприлюднила у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"У полях, на дорогах, у посадках - від пильного ока, швидких лопастей FPV та "вибухового настрою" наших пілотів не сховатись. Дорозвідка, виявлення цілі, швидкий виліт, прискорення, удар - вибухівка розносить окупантів на друзки", - підписали кадри військові.

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знищення (7131) Курськ (1083) 47 окрема механізована бригада (263)


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Героям Украіни слава 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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23.03.2025 00:44 Відповісти
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23.03.2025 00:48 Відповісти
Смерть свинособакам!
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23.03.2025 03:30 Відповісти
Я не пойму, когда ***** приезжало в Курскую область, то было зелёные листья, а тут зима, снег, не порядок!!
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23.03.2025 09:39 Відповісти
Не буде потворам прихистку ніде в Україні - 47-а потурбується!
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23.03.2025 13:48 Відповісти
 
 