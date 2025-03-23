Військові 47-ї бригади уразили 14 одиниць російської техніки на Курському напрямку. ВIДЕО
Оператори батальйону безпілотних систем "Стрікс" 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" за день знищили або пошкодили 14 одиниць техніки росіян на Курському напрямку.
Кадри бойової роботи 47 ОМБр оприлюднила у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"У полях, на дорогах, у посадках - від пильного ока, швидких лопастей FPV та "вибухового настрою" наших пілотів не сховатись. Дорозвідка, виявлення цілі, швидкий виліт, прискорення, удар - вибухівка розносить окупантів на друзки", - підписали кадри військові.
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