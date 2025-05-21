Я підтримував Курську операцію на перших етапах, але останні місяці складається враження, що нас намагаються стерти, - комбат 47 ОМБр Ширшин

Виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин зіштовхнувся з задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це траплялося неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. З боку батальйону і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат.

"Перед тим, як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані (крім одного, завдяки командиру 117 бригади).

Через відсутність належного реагування, написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості", - пояснив Ширшин своє публічне подання рапорту.

Також він зазначив, що ніколи не вимагав відставки головкома чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, бо проблеми в нас системні, а не просто завʼязані на одній людині.

"Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики "підтримати Головкома ЗСУ" і "не виносити сміття з хати" від лояльних до "військової еліти" осіб та підрозділів.

Також ніколи не казав, що треба припинити воювати, якраз навпаки: рахуються тільки з сильними і фізично нищити ворога необхідно. І крім оборони, ми маємо наступати, бо інакше війни не виграються. Саме тому я підтримував Курську операцію і її реалізацію на перших етапах.

Ніколи жодним чином не прагнув нагород, тим більше не вислуговувався заради них. Не добивався звань чи посад. Лише виконував свою роботу на тому місці, де був, чесно і сумлінно, наскільки цього дозволяли мої знання та навички", - додає він.

Також Ширшин наголошує, що його батальйон завжди був на складних ділянках.

"Ніколи не нили. Зціпивши зуби працювали попри всі проблеми і труднощі. Нашу роботу і результати неодноразово висвітлювали ЗМІ, президент в своїх зверненнях тощо.

Моя відважна піхота вигризала нашу українську землю, вибиваючи ворога, тримала оборону в оточенні до останнього подиху з словами: "Хлопці! Мені було за честь з вами воювати!", мої хоробрі екіпажі - найкращі - заїжджали в тил під*рам, знищували танки і броню, отримували поранення, підривалися, вставали в стрій і повторювали, мінометники на позиціях стримували під*рів, які заїхали в наш тил, паралельно прикриваючи піхоту на передньому краю. Сапери, мінуючи дорогу під носом у ворога, зробили найбільше роботи на Донбасі. Гранатометники, птв, кулеметники, медпункт, розвідка, тил - кожен був долучений як по своїх напрямках, так і в якості піхоти. Несли втрати, оплакували побратимів, збирали волю в кулак і мстилися. Як би складно не було, мої бійці ризикували і виконували накази.

Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності", - наголошує він.

"Саме це і неможливість, визначеним порядком, достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно.

Також, попри мою заяву, ніхто з моїх бійців не знявся, не залишив позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під моїм управлінням. На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій", - резюмує він.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.



