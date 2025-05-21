УКР
Новини Комбат Ширшин подав рапорт на звільнення
16 853 92

Я підтримував Курську операцію на перших етапах, але останні місяці складається враження, що нас намагаються стерти, - комбат 47 ОМБр Ширшин

Ширшин подав рапорт на звільнення

Виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин зіштовхнувся з задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це траплялося неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. З боку батальйону і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат.

"Перед тим, як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані (крім одного, завдяки командиру 117 бригади).

Через відсутність належного реагування, написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості", - пояснив Ширшин своє публічне подання рапорту.

Також він зазначив, що ніколи не вимагав відставки головкома чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, бо проблеми в нас системні, а не просто завʼязані на одній людині.

"Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики "підтримати Головкома ЗСУ" і "не виносити сміття з хати" від лояльних до "військової еліти" осіб та підрозділів.

Також ніколи не казав, що треба припинити воювати, якраз навпаки: рахуються тільки з сильними і фізично нищити ворога необхідно. І крім оборони, ми маємо наступати, бо інакше війни не виграються. Саме тому я підтримував Курську операцію і її реалізацію на перших етапах.

Ніколи жодним чином не прагнув нагород, тим більше не вислуговувався заради них. Не добивався звань чи посад. Лише виконував свою роботу на тому місці, де був, чесно і сумлінно, наскільки цього дозволяли мої знання та навички", - додає він.

Також Ширшин наголошує, що його батальйон завжди був на складних ділянках.

"Ніколи не нили. Зціпивши зуби працювали попри всі проблеми і труднощі. Нашу роботу і результати неодноразово висвітлювали ЗМІ, президент в своїх зверненнях тощо.

Моя відважна піхота вигризала нашу українську землю, вибиваючи ворога, тримала оборону в оточенні до останнього подиху з словами: "Хлопці! Мені було за честь з вами воювати!", мої хоробрі екіпажі - найкращі - заїжджали в тил під*рам, знищували танки і броню, отримували поранення, підривалися, вставали в стрій і повторювали, мінометники на позиціях стримували під*рів, які заїхали в наш тил, паралельно прикриваючи піхоту на передньому краю. Сапери, мінуючи дорогу під носом у ворога, зробили найбільше роботи на Донбасі. Гранатометники, птв, кулеметники, медпункт, розвідка, тил - кожен був долучений як по своїх напрямках, так і в якості піхоти. Несли втрати, оплакували побратимів, збирали волю в кулак і мстилися. Як би складно не було, мої бійці ризикували і виконували накази.

Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності", - наголошує він.

"Саме це і неможливість, визначеним порядком, достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно.

Також, попри мою заяву, ніхто з моїх бійців не знявся, не залишив позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під моїм управлінням. На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій", - резюмує він.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.

Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.

Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

+53
Почнемо спочатку:
Крок перший (допускаю, що таке було): комбат пробує донести про проблеми генштабу, генштаб мовчить і ігнорить комбата.
Крок другий (тут ми вже стартуємо): комбат з відчаю подає рапорт на звільнення, та публікує публічний допис, щоб хоч якось привернути увагу до проблеми.
Крок третій: прикормлені блогери та інші особи вивалюють тони гівна на комбата. Генштаб підключає адмінресурс у вигляді лояльних комбатів.
Крок четвертий: комбат виправдовується.

Ми точно хочемо перемоги? Бойовий комбат виправдовується через те, що хотів зберегти життя, я нічого не пропустив?
21.05.2025 08:32 Відповісти
+33
це не враження це так і є і починається з верхніх гілок влади й до низу на всіх рівнях...
21.05.2025 08:24 Відповісти
+31
Таке враження,що щось не так в Украіні.
21.05.2025 08:21 Відповісти
Таке враження,що щось не так в Украіні.
21.05.2025 08:21 Відповісти
це не враження це так і є і починається з верхніх гілок влади й до низу на всіх рівнях...
21.05.2025 08:24 Відповісти
Ну, то таке... Зелений Каганат рулить...
21.05.2025 09:18 Відповісти
Країна тотальної брехні та корупції .
21.05.2025 09:17 Відповісти
Курщина - місце знищення найкращих, найсвідоміших. Так було задумано і реалізовано. Виокремили, бо на фронті, серед всіх, це не так легко реалізувати.
21.05.2025 09:23 Відповісти
Суд виніс вирок чоловіку, який виготовив вибухівку і замінував дорогу для російських військ у березні 2022 року, - Суспільне

Чоловіка визнали винним і призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком в один рік.

Він власноруч виготовив вибухівку та замінував шлях окупантам, допомагав виводити людей з окупації та співпрацював із нашими військовими.

*То Є Київ*
https://cutt.ly/MeuQ0AuY
21.05.2025 09:56 Відповісти
Випадок з Ширшиним- це дежав'ю. Таке вже було. 1917 рік, Російська імперія. Більшовицькі агітатори розкладають армію. Дисципліна падає до нуля. Командирів вибирають солдатські комітети. Дизертиство набирає загрозливих масштабів. В результаті німці доходять до Петрограда. Ширшин цього хоче? А якщо значно більше командирів батальонів і бригад поступлять аналогічно Ширшину? Це буде розвал армії і капітуляція. І тоді вперед у м'ясні штурми, але вже на Польщу, на Варшаву. Предки українців не хотіли воювати в 1917-20 роках. В результаті одержали голодомор і 7 (сім) міліонів трупів, а потім жахливі жертви в Другій світовій війні. Так може краще було взяти в руки гвинтівку і ще тоді захистити Україну?
21.05.2025 13:47 Відповісти
я теж хочу, щоб німці знову дійшли до петрограду
21.05.2025 16:13 Відповісти
Ну ты и с@ука московская. Ты не читало публикацию.
"Також, попри мою заяву, ніхто з моїх бійців не знявся, не залишив позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під моїм управлінням. На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій", - резюмує він. Джерело: https://censor.net/ua/n3553421
21.05.2025 16:13 Відповісти
Дурню, ти не виривай цитати з тексту, а читай повністю все, що говорив Ширшин напочатку. Він об'явив, що складає свої повноваження комбата. Щодо суки, то ти якраз і є тупа ****, яка не контролює свою поведінку і гавкає не там де треба.
21.05.2025 16:20 Відповісти
Абсолютно вірно! Великий сенс операції на Курщині міг полягати лише в одному - стрімким ударом захопити Курську АЕС і утримувати її якомога довше, або ж охопити у кільще сам Курськ, викликавши величезну паніку на росії черех сотні тисяч біженців! А без цього - зрештою вона захлинулася, і на сьогодні "сіра" зона вже у Сумській області майже дорівнює тій, яка була захоплена на початку цієї "операції"! Сьогодні уся вона - а-ля Кринки, тільки зі значно більшими втратами людей і техніки... А результат - нульовий!
21.05.2025 08:53 Відповісти
Згоден, в Курській області все пішло не по плану. Треба було не зупиняти наступ, бо у Пуйла не було резервів під руками. Хтось наказав призупинити наступ. А от хто?
21.05.2025 13:51 Відповісти
Порошенко! Вгадала?
21.05.2025 14:31 Відповісти
Не вгадала! Печалька .
21.05.2025 14:48 Відповісти
Як вчора штурманув посадку? Норм?
21.05.2025 08:49 Відповісти
Скоро жОПа у найвелічнишого заболить від твого лизання.
21.05.2025 08:50 Відповісти
Ооо підлизав так підлизав зайдеш до джокера дасть конфетку.
21.05.2025 08:55 Відповісти
Дебіл мабуть, або провокатор фсбшний
21.05.2025 09:01 Відповісти
вадік зелений, тебе сьогодні ше не посилали?
21.05.2025 09:15 Відповісти
Почнемо спочатку:
Крок перший (допускаю, що таке було): комбат пробує донести про проблеми генштабу, генштаб мовчить і ігнорить комбата.
Крок другий (тут ми вже стартуємо): комбат з відчаю подає рапорт на звільнення, та публікує публічний допис, щоб хоч якось привернути увагу до проблеми.
Крок третій: прикормлені блогери та інші особи вивалюють тони гівна на комбата. Генштаб підключає адмінресурс у вигляді лояльних комбатів.
Крок четвертий: комбат виправдовується.

Ми точно хочемо перемоги? Бойовий комбат виправдовується через те, що хотів зберегти життя, я нічого не пропустив?
21.05.2025 08:32 Відповісти
Военные выносят на публику проблему только когда уже нет возможности решить по другому. Видать там все печально совсем. А вообще, после того как поменяли Залужного и других комбригов вместе с ним стало понятно к чему все идет. Кстати, советую мудрому нариду смотреть на личных шавок опы в виде подконтрольных комбригов которых они выращивает для контроля армии в случае чего
21.05.2025 10:00 Відповісти
Ці комбриги вже комкори...
21.05.2025 12:24 Відповісти
Де і коли і з якого переляку командири батальйонів спілкуються і отримують команди напряму прямо з Генштабу ???
21.05.2025 13:04 Відповісти
Взагалі я описав сценарій приблизно, але ваша любов до підловлювання на деталях цікава, може і до побудови речень і знаків пунктуації доїбатись вирішите, чи може є що по факту сказати?)
21.05.2025 13:09 Відповісти
До чого тут підловлювання тим більше побудова речень ???
Просто коли командир батальйона каже шо йому особисто Генштаб мішає воювати, та йому особисто Генштаб ставить непомірні задачі то кожному хто хоть трошки має та мав відношення до армії ЯСНО ШО ЛЮДИНА БРЕШЕ ТА ЧОГОСЬ НЕДОГОВАРЮЄ.
21.05.2025 13:14 Відповісти
Ну тобто у вашому ідеальному світі Сирський не втручається на тактичному рівні в керування бригадами? Ну він же головком, йому це не до посади. А ті, хто каже, що він втручається буквально у все - то зрадники? Так виходить?
21.05.2025 13:20 Відповісти
В мому ,,ідєальному світі" - ТРИ + РОКИ ЗСУ.
І Я СВОЇМИ ОЧАМИ БАЧИВ ЯК НАМИ КЕРУВАЛИ СПРАВЖНІ ВІЙСЬКОВІ З СПРАВЖНЬОЮ ВІЙСБКОВОЮ ОСВІТОЮ.

І я також бачу як зараз нами керують колишні піджаки котрі думають шо --- освоїв ,,кропиву" - став справжнім військовим.
21.05.2025 13:31 Відповісти
Навіть не полінувався, ось частина статті Бутусова про Мирського:

Перше. Ручний режим управління. Ручний режим управління у самого головнокомандувача, який втручається прямо в управління бойовими діями батальйонів, бригад, через ОСУВ, ОТУВ, через комбригів бригад. І такий самий стиль втручання і перестрибування через весь ланцюг управління є в командування ОСУВ. Тому, на жаль, у нас такий хаос та ручний режим, немає системної роботи в принципі.
21.05.2025 13:23 Відповісти
Безумовно, віримо Сирському, Зеленському, Умєрову... Вже так надовірялись, що і звільнені території проспали, і 770 лямів баксів просто зникли... Вірте далі, я ні в чому ні кого не хочу переконувати, банально просто лінь. Просто зафіксуємо, що на вашу думку, бойовий офіцер, пройшовши не один бій, воюючи на передовій - то брехло, нікчема і йому не варто довіряти? Все вірно, нічого не упустив?
21.05.2025 13:31 Відповісти
Ти повернувся до того з чого ти і розпочав - до брехні і маніпуляцій.
21.05.2025 13:34 Відповісти
Леонід, я подивився гілку у всіх коментах - ну не треба так явно підлизувати владі. Ми вже бачили цирк проплачених військ корів, задіяний адмін ресурс для відбілювання генштабу. Твій язик в праці Сирського вже нічого не змінить, можеш не старатись. Ви на пару з усіма "спеціалістами" йому гузно так відполірували, що вже бачите там своє відображення
21.05.2025 13:38 Відповісти
Наші тупі накати колонами в Білгородській та Курській обл. досить подробно фільмують росіянці. А-ля потужний контрнаступ. Спереду машина розмінування, далі колонна в лінію, всі машини спалили, хенерал, начінай сначала. Був мабуть сенс тримати Суджу, алє потужно хіхікая над "газопроводними військами" потужно Суджу і просрали.
21.05.2025 08:37 Відповісти
Зітруть одних-тцкуни натягають інших. Доктрина творожнікова.
21.05.2025 08:42 Відповісти
Ніхто так і пояснив чітко і конкретно, для чого взагалі була та авантюра.
21.05.2025 08:48 Відповісти
Есть такая версия - чтобы показать миру, что рашку не нужно боятья, а можн (и нужно) её ******* относисительно небольшими силами на её же территории и она мало что может сделать
21.05.2025 11:33 Відповісти
Відтягнути наші боєздатні частини з донецької області аби здати її згідно оманських домовленостей, полякати кацапських строковиків та бабок, залучити війська КНДР, показати що ЗСУ як і кацапи прагнуть захопити чужі землі та мотивувати кацапів аля "вставай страна агромная...".
21.05.2025 12:27 Відповісти
що означає слово "стерти" ? може вбити?

незрозуміло, чому цього комбата не підтримали його бійці.

дивно все це.
21.05.2025 08:50 Відповісти
Тому що поки він робив кар"єру з простого піджака у котрого за плечима нема а ні військового училища, а ні військової кафедри вуза, тільки но одна вища освіта та трохмісячні курси офіцерів, а далі кар"єра за рахунок підлеглих, ЙОГО ВСЕ ВСТРАЇВАЛО.
А коли з нього стали питати за провали саме на його ділянці фронту дитинка виявилась нездатною до відповідальності.
21.05.2025 13:10 Відповісти
Зейло поставив російського м'ясника сирка, той усюди понапихав своїх м'ясників рангом по-менше, вони чітко виконують свою "роботу" - максимально ефективно знищують Збройні Сили.
Тільки повні мавпи не бачать очевидного - зейло і пуйло заодно, і мають одну й ту ж саму ціль - знищити як найбільше людей, бо тільки люди можуть їм помішати красти вічно.
21.05.2025 08:52 Відповісти
Малоросія вбиває Україну об росію.
21.05.2025 12:15 Відповісти
Знову, Зелені скажуть- винен Порошенко...
21.05.2025 08:53 Відповісти
"...стоїть і писати.." Варто і писати - але суржик ми теж вітаємо на українській землі))) А Пороха не Ми всюди "пхаємо", а нинішня зелена влада.
21.05.2025 09:43 Відповісти
На війні накази командира не обговорюються...крапка.
21.05.2025 08:53 Відповісти
На війні, а не на кровавому спектаклі, де твої командири працюють на ворога!
21.05.2025 08:55 Відповісти
командир це той що попереду веде в атаку
21.05.2025 13:09 Відповісти
Це тобі дідусь розповів, коли м'ясні штурми організовував. Зараз не ті часи, треба і головою думати
21.05.2025 09:08 Відповісти
Татишо???
Це у совковій армії не обговорюються.
А як же стандарти НАТО?
21.05.2025 09:11 Відповісти
Віталька, кажеш накази верховного говнокомандувача не обговорюються? як і накази ідіота-командира?
То йди воюй, чому сидиш...
21.05.2025 09:18 Відповісти
Віталік - ЦЕ ти у фільмах про ВОВ дивився , як тупі пропагандони показували 28 панфіловців а їх нащадки -ТАКІ самі нарративи пхають людям замість нормального забезпечення. НОРМАЛЬНІ командири ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ можливість прорвати оборону перш за все ВОГНЕМ, ПОДАВЛЕННЯМ ПРОТИТАНКОВИХ засобів, ПРОРОБЛЕННЯМ проходів в МВЗ. ЦЕ ВСЕ можливе при достатньому пониженні потенціалу противника, який обороняється. Якщо все оте НЕ зроблене то буде так як в 1941 році коли гітлерівці розгромили армади Тупих совкових танкових контратак РСЧА під Бродами.
Словом "Я ТОБІ НАКАЗУЮ" не заміниш нормальну організацію бою і адекватну реакцію на спротив противника.
21.05.2025 10:21 Відповісти
За всю історію війн не було аналогів такої бездумної операції. Як правило, коли обходили ворога з іншої сторони, то вдаряли по ворогу з тилу, а не щоб зайти і стояти. До Курської операції у цій війні був один окупант - росія.
21.05.2025 08:54 Відповісти
Якби Верховна Рада прийняла закон, що після війни всі смерті Воїнів будуть розслідуватись і винні будуть притягнуті до відповідальності, то втрати України були б на порядок менші!
21.05.2025 08:58 Відповісти
З такими успіхами ніхто нічого не буде розслідувати , і Верховної Ради не буде. Саме це і є завдання ннішньої влади , а все інше димова завіса.
21.05.2025 09:16 Відповісти
Відкрию сєкрєт полішинеля - УСІ ЦІ СМЕРТІ З ЛЕГКІСТЮ ПОКЛАДУТЬСЯ САМЕ НА КОМАНДИРІВ БАТАЛЬЙОНІВ ТА РОТ.
Якшо хтось сподівається на інше той просто йолоп.
21.05.2025 13:17 Відповісти
Своє реноме м'сника, Сирський підтримує бездоганно.
21.05.2025 08:59 Відповісти
Яка головна ознака ,що Україна ще залишається совком?
В ній території цінуються більше ніж життя людей, а брехня виправдовується патріотизмом.
21.05.2025 09:15 Відповісти
Сто пудів,зелупа боїться патріотів,а тут і договрняк назріває.Ї
21.05.2025 09:16 Відповісти
21.05.2025 09:27 Відповісти
Так воно і є. Підтримую сказане комбатом 47 ОМБр Ширшиним.
21.05.2025 09:28 Відповісти
складається враження, що нас намагаються стерти Джерело: https://censor.net/ua/n3553421

А це не враження , це спланована операція ФСБ по захопленню України , а для цього і потрібно знищити активний прошарак громадян , особливо тих хто добровідьно пішов воювати , і ця операція успішно виконується діючою владою. Хто цього не зрозумів , той дурень. А оці виправдовування командування і влади це взагалі як в анекдоті про російськи бунти проти барина на колінах , коли холопи стоять на колінах і бунтують. Гидко це чти від бойового офіцера. Якщо йдуть дебільні накази , у результаті яких сточується підрозділ , то надають їх вороги України. І де б вони не сиділи , у москві або у Києві , вони залишаються ворогами і їх потрібно знищувати. У нашому положенні найцінніше це люди, які можуть воювати , і відноситись до них як на росії як до м'яса - це злочин і зрада.
21.05.2025 09:33 Відповісти
Слово в слово, як і ухилянт так глаголить на своїх шоу, СТАВКАХ!
21.05.2025 09:50 Відповісти
Нас вб'є - не на часі , розберемося зі зрадниками після перемоги , не виносьте сміття з хати , краще збрехати ніж визнати помилки.
21.05.2025 09:58 Відповісти
шкода реального бойового командира
21.05.2025 09:39 Відповісти
може на перший раз й було якесь планування, то потім тільки повторювання помилок..., тому що в нашій армії не розповсюджена практика робити аналіз цих помилок..., щось пішло не так, ну то й що, якщо повторити ще 10 разів, може воно й вийде..., 1 раз спланували операцію, потім ніякого коригування..., робіть те, що й раніше..., тому й люди втрачаються й техніка...
21.05.2025 10:14 Відповісти
якщо у військового лідера не вистачає авторитета щоб визнати помилку та віддати наказ відступати то він віддає наказ атакувати чи стояти до останнього і в результаті його страх оплачується дурним витрачанням життів вояків.
а все через те що ми дрочимо на фантазії про те що ми сильні.
це брехня.
ми слабкі.
і воювати треба як слабкі - від оборони, вдарив, закріпився, вдарив, відступив.
натомість генералітет воює як навчили в совіцьких підручниках, м'ясом, як жуков.
так війну слабка сторона лише програє.
21.05.2025 10:26 Відповісти
Усе оте шо ти сказав то якраз і є відповідальність командирів батальйонів та батарей.
І саме так і робили наші командири у 2022 році котрі закінчили справжні військові(совкові) училища.
І ті капітани та майори зараз пішли далі по ,,служебной лєстніце".
А зараз до керування батальйонами, ротами, батареями, дівізіонами прийшли саме піджаки без справжньої військової освіти і часто навіть без військових кафедр.
І САМЕ ЦІ КОЛИШНІ , ПІДЖАКИ" І РОБИЛИ І РОБЛЯТЬ КАР"ЄРУ ЗА РАХУНОК ПІДЛЕГЛИХ.
21.05.2025 13:24 Відповісти
Для наполєончіка кров зноса курськ! А путлеру пофіг, тільки більше має злість на українців і не піддається на мир!
21.05.2025 10:29 Відповісти
Риготали на каналами, а самі роби так само. Нема чого сказати
21.05.2025 10:59 Відповісти
Комісія генштабу буде розслідувати конфлікт комбата з генштабом.Хм...І хто ж винним виявиться кого ж винним призначать?
21.05.2025 11:00 Відповісти
враження про те, що нас "намагаються стерти", у мене склалося іще далекого 20-го року, коли ******* гундос зірвав операцію із захоплення вагнерівців...
21.05.2025 11:06 Відповісти
Я підтримував Курську операцію на перших етапах, але останні місяці складається враження, що нас намагаються стерти, За три роки війни в Україні "рашистська агентура в ГШ І в МО втілила вже не одну рашистську операцію по "стиранні " особового складу і війскової техніки України
21.05.2025 11:15 Відповісти
Те що намагаються стерти не дивує. Замість звільнення Півдня кремлівські диверсанти найкращі бригади послали хрен знає куди на безперспективну, завідомо провальну операцію.
21.05.2025 11:53 Відповісти
На жаль, владі потрібні не патріоти-професіонали, а сраколизи і, на жаль, те саме і в США.
21.05.2025 11:58 Відповісти
чому родини зниклих безвісти не отримують виплати вже майже 4 місяці?
21.05.2025 13:22 Відповісти
Вже є Постанова КМУ від 15 квітня 2025 р. № 449 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 884 і від 14 травня 2024 р. № 550 а виплати так і не відновлено
21.05.2025 13:26 Відповісти
фсбэшник Елдак, паДлоляк, Хламидия, ватноголовый сырский и бенин, Оманский малоПИД,,,рос...
21.05.2025 14:44 Відповісти
Значить потрібно не виконувати злочинних наказів!
21.05.2025 15:55 Відповісти
Не потрібно забувати про Маріупіль , коли Азов чомусь оказався в облозі. Там мабуть також дбали про кожного
21.05.2025 17:50 Відповісти
Надія на таких,як він.
Будуть мовчати,внутрішній ворог переможе остаточно,а самих їх саме перше "зроблять" слуги урода.
04.07.2025 09:47 Відповісти
 
 