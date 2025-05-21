Я підтримував Курську операцію на перших етапах, але останні місяці складається враження, що нас намагаються стерти, - комбат 47 ОМБр Ширшин
Виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин зіштовхнувся з задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат.
Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це траплялося неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. З боку батальйону і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат.
"Перед тим, як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані (крім одного, завдяки командиру 117 бригади).
Через відсутність належного реагування, написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості", - пояснив Ширшин своє публічне подання рапорту.
Також він зазначив, що ніколи не вимагав відставки головкома чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, бо проблеми в нас системні, а не просто завʼязані на одній людині.
"Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики "підтримати Головкома ЗСУ" і "не виносити сміття з хати" від лояльних до "військової еліти" осіб та підрозділів.
Також ніколи не казав, що треба припинити воювати, якраз навпаки: рахуються тільки з сильними і фізично нищити ворога необхідно. І крім оборони, ми маємо наступати, бо інакше війни не виграються. Саме тому я підтримував Курську операцію і її реалізацію на перших етапах.
Ніколи жодним чином не прагнув нагород, тим більше не вислуговувався заради них. Не добивався звань чи посад. Лише виконував свою роботу на тому місці, де був, чесно і сумлінно, наскільки цього дозволяли мої знання та навички", - додає він.
Також Ширшин наголошує, що його батальйон завжди був на складних ділянках.
"Ніколи не нили. Зціпивши зуби працювали попри всі проблеми і труднощі. Нашу роботу і результати неодноразово висвітлювали ЗМІ, президент в своїх зверненнях тощо.
Моя відважна піхота вигризала нашу українську землю, вибиваючи ворога, тримала оборону в оточенні до останнього подиху з словами: "Хлопці! Мені було за честь з вами воювати!", мої хоробрі екіпажі - найкращі - заїжджали в тил під*рам, знищували танки і броню, отримували поранення, підривалися, вставали в стрій і повторювали, мінометники на позиціях стримували під*рів, які заїхали в наш тил, паралельно прикриваючи піхоту на передньому краю. Сапери, мінуючи дорогу під носом у ворога, зробили найбільше роботи на Донбасі. Гранатометники, птв, кулеметники, медпункт, розвідка, тил - кожен був долучений як по своїх напрямках, так і в якості піхоти. Несли втрати, оплакували побратимів, збирали волю в кулак і мстилися. Як би складно не було, мої бійці ризикували і виконували накази.
Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності", - наголошує він.
"Саме це і неможливість, визначеним порядком, достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно.
Також, попри мою заяву, ніхто з моїх бійців не знявся, не залишив позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під моїм управлінням. На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій", - резюмує він.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.
Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чоловіка визнали винним і призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком в один рік.
Він власноруч виготовив вибухівку та замінував шлях окупантам, допомагав виводити людей з окупації та співпрацював із нашими військовими.
*То Є Київ*
Підписатися
https://cutt.ly/MeuQ0AuY
"Також, попри мою заяву, ніхто з моїх бійців не знявся, не залишив позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під моїм управлінням. На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій", - резюмує він. Джерело: https://censor.net/ua/n3553421
Крок перший (допускаю, що таке було): комбат пробує донести про проблеми генштабу, генштаб мовчить і ігнорить комбата.
Крок другий (тут ми вже стартуємо): комбат з відчаю подає рапорт на звільнення, та публікує публічний допис, щоб хоч якось привернути увагу до проблеми.
Крок третій: прикормлені блогери та інші особи вивалюють тони гівна на комбата. Генштаб підключає адмінресурс у вигляді лояльних комбатів.
Крок четвертий: комбат виправдовується.
Ми точно хочемо перемоги? Бойовий комбат виправдовується через те, що хотів зберегти життя, я нічого не пропустив?
Просто коли командир батальйона каже шо йому особисто Генштаб мішає воювати, та йому особисто Генштаб ставить непомірні задачі то кожному хто хоть трошки має та мав відношення до армії ЯСНО ШО ЛЮДИНА БРЕШЕ ТА ЧОГОСЬ НЕДОГОВАРЮЄ.
І Я СВОЇМИ ОЧАМИ БАЧИВ ЯК НАМИ КЕРУВАЛИ СПРАВЖНІ ВІЙСЬКОВІ З СПРАВЖНЬОЮ ВІЙСБКОВОЮ ОСВІТОЮ.
І я також бачу як зараз нами керують колишні піджаки котрі думають шо --- освоїв ,,кропиву" - став справжнім військовим.
Перше. Ручний режим управління. Ручний режим управління у самого головнокомандувача, який втручається прямо в управління бойовими діями батальйонів, бригад, через ОСУВ, ОТУВ, через комбригів бригад. І такий самий стиль втручання і перестрибування через весь ланцюг управління є в командування ОСУВ. Тому, на жаль, у нас такий хаос та ручний режим, немає системної роботи в принципі.
незрозуміло, чому цього комбата не підтримали його бійці.
дивно все це.
А коли з нього стали питати за провали саме на його ділянці фронту дитинка виявилась нездатною до відповідальності.
Тільки повні мавпи не бачать очевидного - зейло і пуйло заодно, і мають одну й ту ж саму ціль - знищити як найбільше людей, бо тільки люди можуть їм помішати красти вічно.
Це у совковій армії не обговорюються.
А як же стандарти НАТО?
То йди воюй, чому сидиш...
Словом "Я ТОБІ НАКАЗУЮ" не заміниш нормальну організацію бою і адекватну реакцію на спротив противника.
Якшо хтось сподівається на інше той просто йолоп.
В ній території цінуються більше ніж життя людей, а брехня виправдовується патріотизмом.
А це не враження , це спланована операція ФСБ по захопленню України , а для цього і потрібно знищити активний прошарак громадян , особливо тих хто добровідьно пішов воювати , і ця операція успішно виконується діючою владою. Хто цього не зрозумів , той дурень. А оці виправдовування командування і влади це взагалі як в анекдоті про російськи бунти проти барина на колінах , коли холопи стоять на колінах і бунтують. Гидко це чти від бойового офіцера. Якщо йдуть дебільні накази , у результаті яких сточується підрозділ , то надають їх вороги України. І де б вони не сиділи , у москві або у Києві , вони залишаються ворогами і їх потрібно знищувати. У нашому положенні найцінніше це люди, які можуть воювати , і відноситись до них як на росії як до м'яса - це злочин і зрада.
а все через те що ми дрочимо на фантазії про те що ми сильні.
це брехня.
ми слабкі.
і воювати треба як слабкі - від оборони, вдарив, закріпився, вдарив, відступив.
натомість генералітет воює як навчили в совіцьких підручниках, м'ясом, як жуков.
так війну слабка сторона лише програє.
І саме так і робили наші командири у 2022 році котрі закінчили справжні військові(совкові) училища.
І ті капітани та майори зараз пішли далі по ,,служебной лєстніце".
А зараз до керування батальйонами, ротами, батареями, дівізіонами прийшли саме піджаки без справжньої військової освіти і часто навіть без військових кафедр.
І САМЕ ЦІ КОЛИШНІ , ПІДЖАКИ" І РОБИЛИ І РОБЛЯТЬ КАР"ЄРУ ЗА РАХУНОК ПІДЛЕГЛИХ.
хто ж винним виявитьсякого ж винним призначать?
Будуть мовчати,внутрішній ворог переможе остаточно,а самих їх саме перше "зроблять" слуги урода.