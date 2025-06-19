Россияне быстро добрались до Мариуполя, потому что не встретили должного сопротивления, - заместитель командира "Азова" Паламар
Российские оккупационные войска не встретили должного сопротивления, поэтому смогли быстро дойти до Мариуполя в начале полномасштабного вторжения РФ.
Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (Калина), информирует Цензор.НЕТ.
Журналист задал ему вопрос, почему россияне так быстро добрались до Мариуполя.
"Потому, что не встретили должного сопротивления. Пусть высшее военно-политическое руководство разбирается с этим. Я не знаю (была ли там измена. - Ред.). Давать какие-то предположения, говорить, есть какие-то следственные комиссии, компетентные органы, спецслужбы. Пусть они разбираются. Я не готов на это дать объективный ответ. Субъективный - да, оно нас всех удивило, потому что мы не ожидали, что они так быстро дойдут", - ответил Герой Украины.
"Если бы они не дошли с этого направления к нам и мы бы воевали на этих рубежах, где мы понимали, что прям будет такой удар... Важно сказать, что на это время уже наши ребята ... тогда же район Павлополь-Широкино были побратимы из морской пехоты воевали. В их рядах были уже наши ребята, разведчики, они прям уже там встречали. Это одно из оснований того, если кто-то скажет: "А если бы была возможность вывести войска из Мариуполя куда-то на север...", понимая, что так сложится ситуация. Да нет, приказа не было. Были побратимы из морской пехоты, которых условно, если бы мы там решили отойти в сторону Волновахи или еще куда-то, в сторону Запорожья. Так, а что бы с ними было? Мы тоже этого не могли допустить. Война, мы к этому готовились, защита Родины - наша единственная цель", - добавил защитник.
усіх на поліграф.
В комбата Ширшина такий дух є - а в Паламаря немає Не вірю , що Паламар не знає ,хто і чого здав Маріупіль
''хуже нє будєт'' - сказав Зеленський.
''хоть па-ржом'' - відповів ''мудрий'' Український народ.
Після війни за це обов'язково когось мають взяти за зябра.
Клован далі продовжує здавати Україну
так само, майже не зустрівши опору!
паламар же сцикує назвати голосно, прізвище головної зе!гніди.
егеш.....
Це фотофакт для Паламара який каже
"Хай вище військово-політичне керівництво розбирається з цим" Джерело: https://censor.net/ua/n3558779