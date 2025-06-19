РУС
Новости Оккупация Мариуполя
Россияне быстро добрались до Мариуполя, потому что не встретили должного сопротивления, - заместитель командира "Азова" Паламар

Почему россияне быстро дошли до Мариуполя. Ответ Святослава Паламара

Российские оккупационные войска не встретили должного сопротивления, поэтому смогли быстро дойти до Мариуполя в начале полномасштабного вторжения РФ.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (Калина), информирует Цензор.НЕТ.

Журналист задал ему вопрос, почему россияне так быстро добрались до Мариуполя.

"Потому, что не встретили должного сопротивления. Пусть высшее военно-политическое руководство разбирается с этим. Я не знаю (была ли там измена. - Ред.). Давать какие-то предположения, говорить, есть какие-то следственные комиссии, компетентные органы, спецслужбы. Пусть они разбираются. Я не готов на это дать объективный ответ. Субъективный - да, оно нас всех удивило, потому что мы не ожидали, что они так быстро дойдут", - ответил Герой Украины.

Также читайте: Из плена вернулся журналист Владимир Чертушкин, который защищал Мариуполь. ФОТО

"Если бы они не дошли с этого направления к нам и мы бы воевали на этих рубежах, где мы понимали, что прям будет такой удар... Важно сказать, что на это время уже наши ребята ... тогда же район Павлополь-Широкино были побратимы из морской пехоты воевали. В их рядах были уже наши ребята, разведчики, они прям уже там встречали. Это одно из оснований того, если кто-то скажет: "А если бы была возможность вывести войска из Мариуполя куда-то на север...", понимая, что так сложится ситуация. Да нет, приказа не было. Были побратимы из морской пехоты, которых условно, если бы мы там решили отойти в сторону Волновахи или еще куда-то, в сторону Запорожья. Так, а что бы с ними было? Мы тоже этого не могли допустить. Война, мы к этому готовились, защита Родины - наша единственная цель", - добавил защитник.

Читайте: У россиян в Мариуполе была наработанная агентура, они спокойно все разведывали, - заместитель командира "Азова" Паламар

Мариуполь (5748) оккупация (10303) Донецкая область (10836) боевые действия (4913) Мариупольский район (60) Паламар Святослав (6)
Топ комментарии
+27
БУБОЧКА все влаштував. Але проблема не в бубочці - а в тих хто голосував за оце і в тих хто досі оце підтримує
19.06.2025 13:07 Ответить
+25
Заступник командира "Азову" Паламар не дивився розповідь Наєва про особливості зеленої підготовки до вторгнення русні?
19.06.2025 13:13 Ответить
+22
Недаремно кажуть , що громадянський героїзм складніший чим військовий . Бо військовий героїзм - підтримується системою ,а громадянський потребує сили духу йти проти юрби, йти проти системи
В комбата Ширшина такий дух є - а в Паламаря немає Не вірю , що Паламар не знає ,хто і чого здав Маріупіль

19.06.2025 13:12 Ответить
БУБОЧКА все влаштував. Але проблема не в бубочці - а в тих хто голосував за оце і в тих хто досі оце підтримує
19.06.2025 13:07 Ответить
бубочка він же власний блазень каламойші занадто тупий для цього. Клован маріонетка, яка виконує роль президента. В Україні все рішає пархатий каламойша, який продав Україну путіну за 100 млд. ще в 2019 році.
https://patrioty.org.ua/politic/z-arkhivu-pu-kolomoiskyi-uzhe-prodal-ukraynu-putynu-y-100-myllyardov-kushaet-po-kusochkam--ekspert-356934.html
19.06.2025 13:26 Ответить
Так вони й до Херсону - 100 км - за один день добігли
19.06.2025 13:08 Ответить
Не за день. За 6 часов. В начале 11 утра они вышли на Каховскую ГЭС и на Антоновский мост и передовые отряды беспрепятственно прошли на правый берег. Прилетевший чуть позже на вертушках десант им уже и не понадобился.
19.06.2025 13:21 Ответить
Так само було й з іншими містами та селами не лише Маріуполь
19.06.2025 13:09 Ответить
19.06.2025 13:09 Ответить
Кеп!
19.06.2025 13:11 Ответить
Наступ готували роками . І місні начальники поліції і СБУ були у курсі. Тому чистку в СБУ і поліції треба провести , бо не фер в тилу України мати ворогів.
усіх на поліграф.
19.06.2025 13:11 Ответить
Було не на часі займатися обороною,бо шашлики маринували.
19.06.2025 13:11 Ответить
Недаремно кажуть , що громадянський героїзм складніший чим військовий . Бо військовий героїзм - підтримується системою ,а громадянський потребує сили духу йти проти юрби, йти проти системи
В комбата Ширшина такий дух є - а в Паламаря немає Не вірю , що Паламар не знає ,хто і чого здав Маріупіль

19.06.2025 13:12 Ответить
Ширшин просто недисциплінований. А був би дисциплінований - дійшов би до Курської АЕС. Атвічаю.
19.06.2025 13:28 Ответить
Мабуть просто багато спілкувався з О'Лірі - той і зіпсувася . Якби брав приклад з Казаріна чи Стєрнєнка - то був би комполка ,а якби пообіцяв не йти на вибори - то цілим начальником якоїсь армії
19.06.2025 13:38 Ответить
Багато спілкувався з підлеглими. А як ми знаємо "солдати - г*вно, і їх треба п**дити".
19.06.2025 14:02 Ответить
Все Паламарь хорошо знает и понимает! Но он свой выбор сделал - в пользу тех, кто как раз и сдал юг Украины в начале войны. Ну, его выбор, ему с ним жить.
19.06.2025 14:36 Ответить
Заступник командира "Азову" Паламар не дивився розповідь Наєва про особливості зеленої підготовки до вторгнення русні?
19.06.2025 13:13 Ответить
Не хватает духу сказать правду.
19.06.2025 13:23 Ответить
Маючи сир в клюві - не каркають!
19.06.2025 13:49 Ответить
Мелітополь здали без опору. Просто залишили його, хоча це було стратегічне місто.
19.06.2025 13:14 Ответить
Правильно - усі виконували доручення президента Зеленського - готувались до шашликів.
''хуже нє будєт'' - сказав Зеленський.
''хоть па-ржом'' - відповів ''мудрий'' Український народ.
19.06.2025 13:15 Ответить
Вони легко оточили Маріюпіль (а також захопили величезну територію Півдня України) через те, що їм дозволили безперешкодно пройти через перешийок.

Після війни за це обов'язково когось мають взяти за зябра.
19.06.2025 13:15 Ответить
А чому не зараз?
Клован далі продовжує здавати Україну
19.06.2025 13:31 Ответить
То як же клован сам себе буде арештовувати?
19.06.2025 13:42 Ответить
"Зробимо їх разом!"™
19.06.2025 13:16 Ответить
Не тільки Маріуполя, були в соцмережах дописи кацапів які розповідали як їхали вантажівками без зупинок з Криму до Мелітополя і спали всю дорогу. Ось так Зе підготував країну до окупації.
19.06.2025 13:16 Ответить
зеленського попереджали про можливий повномасштабний наступ, але він нічого не зробив - це особисто його відповідальність, в нормальній країні ще в 22 році його посадили б за ст. 111 ККУ.
19.06.2025 13:17 Ответить
Як це нічого не зробив? Розмінував Чонгар, розформував танкову бригаду на північному напрямку, наказав відвести війська з Гостомеля і Жулян, згорнув ракетні програми і ще багато чого зробив. Нащо ви наклепи зводите на найвеличнішого?
19.06.2025 13:42 Ответить
до києва дійшли, ще швидше.
так само, майже не зустрівши опору!
паламар же сцикує назвати голосно, прізвище головної зе!гніди.
егеш.....
19.06.2025 13:17 Ответить
Сказав "А" очень тяжело решиться сказать "Б"? Можно подумать он не видел к чему именно готовился Зеленский с 2019 по февраль 2022 и что именно он делал.
19.06.2025 13:18 Ответить
Дякую кеп
19.06.2025 13:22 Ответить
Зустріли б опір - дібралися б пізніше. А що б це кардинально змінило, якщо великій сов'єцькій армії протистоїть мала сов'єцька?
19.06.2025 13:27 Ответить
Або й не добрались би. Марік впав, бо в тил з Криму вдарили кацапи.
20.06.2025 12:05 Ответить
"Росіяни швидко дісталися Маріуполя, тому що не зустріли належного опору,..." - геніально, яка глибока думка. І розвивай далі: не зустріли тому, що ... і тут упираємося в квітень 2019 року.
19.06.2025 13:29 Ответить
Вибори 2019.виборчий округ78 Бердянськ. Місто яке з 27 лютого 2022 року заходиться під окупацією російських військ.
19.06.2025 13:31 Ответить
Так розібралися і здали своїх виборців з потрохами під окупацію кацапів!
Це фотофакт для Паламара який каже
"Хай вище військово-політичне керівництво розбирається з цим" Джерело: https://censor.net/ua/n3558779
19.06.2025 13:35 Ответить
Іри́на Андрі́ївна Верещук (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 дошлюбне Луцик; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 30 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 Рава-Руська) - українська політична й державна діячка, заступник керівника Офісу президента України (з 8 вересня 2024 року), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 віцепрем'єр-міністр - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (4 листопада 2021 - 5 вересня 2024)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%96 [⇨].
19.06.2025 13:33 Ответить
Чому допустили швидке оточення Волновахи та скупчення у ній великої кількості підрозділів без підтримки?
19.06.2025 13:37 Ответить
Питаня до верховного ухилянта/головнокомандувача!
19.06.2025 13:47 Ответить
А "залізний генерал" що думає з цього приводу?
19.06.2025 13:40 Ответить
Катастрофічний провал в якому винні всі крім самого Азова. Тому що кацапи будуть сміятися. І так у всьому.
19.06.2025 13:58 Ответить
Ну, з америки легко воювати язиком. Треба було показати клас в оточеному Маріуполі, коли росіяни вдарили їм в спину, пройшовши без бою через Кримський перешийок.
20.06.2025 12:09 Ответить
От дивно,з 14 по 19 рік всі точно знали,що Дебальцево і Іловайск учинив Порошенко,а зараз якось все не так адназначна
19.06.2025 15:15 Ответить
Склад злочину президента очевидний, він був зобов'язаний прийняти та відповідним чином оформити рішення про мобілізацію, введення воєнного стану, та застосування збройних сил, за декілька місяців до відновлення гарячої фази війни. Проте не зробив це, безвідносно причин такої бездіяльності.
19.06.2025 15:34 Ответить
1991-1996 .рр.-гиперінфляція,всі стали міліонерами,зарплатню не платили!А ЧОМУ?!ВАУчирізація-ОЙ-ЛЯ-ЛЯ!"МЫ СДЕЛАЕМ ВАШ ВАУЧЕР ЗОЛОТЫМ"ТРАсти-ДУ-ДУ-ДУ!З 1996 р. і до сьогодні 2025 р.-ІНФляція + війна!Кого ми обирали всі ці роки?!Всі ,кого обирали, вони думали про державу ?Про її обороноздатність?Наступного разу,якщо буде.....@-@_@.....Ну,продовжуйте,продовжуйте...Щось не те або не ТАК?О, а де той папірець 1994 року?..папірці$$$$$$$$$$$$$$.
19.06.2025 17:43 Ответить
Нічого не змінилось і на сьогодні. Ішак системно та планомірно здає території.
19.06.2025 19:07 Ответить
На 100% в здачі півдня винен безголовий Зеленський і його оточення:Єрмак, Баканов,Верещук,Данілов,Арахамія,Стефанчук,Корнієнко та інші.Хто з них більше ,думаю,слідство скаже.Будучи попередженними про вторгнення перечисленні "кадри"не хотіли готуватись до війни.Забув ще за Рєзнікова.В оточенні були зрадники.Що це було злочинна недбалість,халатність чи зрада,на ці питання повинна бути не тільки відповідь але політична і кримінальна відповідальність.
19.06.2025 21:43 Ответить
 
 