11 цистерн із російським пальним палають під окупованим Токмаком, - Андрющенко. ФОТО
Під окупованим Токмаком у Запорізькій області уражено російський потяг із цистернами, палає 11 цистерн з пальним.
Про це повідомив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Сили оборони уразили російський потяг із цистернами на ділянці залізниці між селом Левадне та містом Молочанськ Токмакського району Запорізької області.
Пізніше він додав, що станом на зараз палає вже 11 цистерн з пальним. Дим бачать за 15-20 км.
"Наші з місця підтверджують головний бонус - залізничній колії гаплик. Ремонту на пару тижнів по заміні, а значить паливо до фронту два тижні не поїде", - написав він.
поезд с цистернами https://t.me/ShrikeNews/23425 сгорел (еще горит) здесь.
То есть, если горение сильное и колеи повреждены, жд-сеть будет разрезана на две части, пока не починят. пс 40 км от линии фронта, кстати.
https://t.me/ShrikeNews/23427 КАРТА !
********
https://t.me/ShrikeNews/23428 Такое еще фото появилось. Тут горят две цистерны🔥
Но наши источники https://t.me/ShrikeChat/1783882 утверждают, что горит уже больше 11 цистерн.
на нашій землі 😠
У ніч на 20 червня зафіксували ще один удар - безпілотник влучив в ангар для завантаження готової продукції.
Робота підприємства була зупинена.