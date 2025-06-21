11 цистерн із російським пальним палають під окупованим Токмаком, - Андрющенко. ФОТО

Під окупованим Токмаком у Запорізькій області уражено російський потяг із цистернами, палає 11 цистерн з пальним.

Про це повідомив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Сили оборони уразили російський потяг із цистернами на ділянці залізниці між селом Левадне та містом Молочанськ Токмакського району Запорізької області.

Пізніше він додав, що станом на зараз палає вже 11 цистерн з пальним. Дим бачать за 15-20 км.

"Наші з місця підтверджують головний бонус - залізничній колії гаплик. Ремонту на пару тижнів по заміні, а значить паливо до фронту два тижні не поїде", - написав він.

