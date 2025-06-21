УКР
7 271 12

11 цистерн із російським пальним палають під окупованим Токмаком, - Андрющенко. ФОТО

Під окупованим Токмаком у Запорізькій області уражено російський потяг із цистернами, палає 11 цистерн з пальним.

Про це повідомив голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Сили оборони уразили російський потяг із цистернами на ділянці залізниці між селом Левадне та містом Молочанськ Токмакського району Запорізької області.

Також дивіться: Українська авіація завдала удару по штабу російських загарбників у Тьоткіно на Курщині. ВIДЕО

Біля Токмака палають цистерни з російським пальним

Пізніше він додав, що станом на зараз палає вже 11 цистерн з пальним. Дим бачать за 15-20 км.

"Наші з місця підтверджують головний бонус - залізничній колії гаплик. Ремонту на пару тижнів по заміні, а значить паливо до фронту два тижні не поїде", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ лише за два тижні атакували 860 ворожих солдатів FPV-дронами. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8318) Запорізька область (4113) Андрющенко Петро (709) Токмак (78) Пологівський район (157)
Топ коментарі
+13
Гарна робота-всім виконавцям респект...
показати весь коментар
21.06.2025 23:19 Відповісти
+8
Будемо сподіватися , що все згорить до тла разом зі всіма кацапами
на нашій землі 😠
показати весь коментар
22.06.2025 00:16 Відповісти
+7
звичайно-бо на фото тільки початок пожежі після атаки...
показати весь коментар
21.06.2025 23:27 Відповісти
21.06.2025 23:19 Відповісти
Робота то гарна дійсно, тільки пишуть шо 11, а на фотомаксимум 2 цистерни.
показати весь коментар
21.06.2025 23:22 Відповісти
21.06.2025 23:27 Відповісти
Так треба ж не початок, а кінець роботи показувати...
показати весь коментар
21.06.2025 23:30 Відповісти
і тризуб біля цистерн виконавці криво встромили.
показати весь коментар
21.06.2025 23:41 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/23427 Роман Шрайк:
поезд с цистернами https://t.me/ShrikeNews/23425 сгорел (еще горит) здесь.
То есть, если горение сильное и колеи повреждены, жд-сеть будет разрезана на две части, пока не починят. пс 40 км от линии фронта, кстати.
https://t.me/ShrikeNews/23427 КАРТА !
********
https://t.me/ShrikeNews/23428 Такое еще фото появилось. Тут горят две цистерны🔥
Но наши источники https://t.me/ShrikeChat/1783882 утверждают, что горит уже больше 11 цистерн.
показати весь коментар
21.06.2025 23:38 Відповісти
Будемо сподіватись що наші доб'ють і згорить уся москальська залізнична довга ''сосиска''.
показати весь коментар
21.06.2025 23:50 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 00:16 Відповісти
Гори, гори ясно
показати весь коментар
22.06.2025 00:22 Відповісти
18 червня тульському КБ ім. Шипунова вдарили п'ять ударних БПЛА. Внаслідок атаки була пошкоджена електропідстанція, три склади з продукцією та адміністративне приміщення. Загоряння охопило площу близько 400 кв. метрів.
У ніч на 20 червня зафіксували ще один удар - безпілотник влучив в ангар для завантаження готової продукції.
Робота підприємства була зупинена.
показати весь коментар
22.06.2025 01:46 Відповісти
Добре...добре.... Якщо там залізничний міст то і довше будуть відновлювати..якщо ні..то за 3-4 дня відновлять..Краще було б лупити тоді коли будували орки залізницю...
показати весь коментар
22.06.2025 07:37 Відповісти
40 км. Туди дрони повинні літати як на роботу, з ранку до вечора!
показати весь коментар
22.06.2025 08:33 Відповісти
 
 