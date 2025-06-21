8 091 17
Українська авіація завдала удару по штабу російських загарбників у Тьоткіно на Курщині. ВIДЕО
Українська авіація продовжує активно діяти на всіх напрямках. Відтак екіпажі винищувачів МіГ-29 Збройних Сил України завдали точкового удару по місцю базування російських операторів дронів у населеному пункті Тьоткіно Курської області.
Удар було здійснено за допомогою високоточних авіабомб, повідомляє Цензор.НЕТ.
особливо "нравиця як воно палає, всі бігають суєтяться...", руйнуються інфраструктура-будівлі кацапів нА території сАме МОсковії.. хоча оцЕ, здається, й колишня, давно ще загарбана, територія України..
Смерть московітам!!
Слава Захисникам України!!
У дєрєвнi Тьоткiно пагiбаєт штаб..."