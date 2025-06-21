УКР
8 091 17

Українська авіація завдала удару по штабу російських загарбників у Тьоткіно на Курщині. ВIДЕО

Українська авіація продовжує активно діяти на всіх напрямках. Відтак екіпажі винищувачів МіГ-29 Збройних Сил України завдали точкового удару по місцю базування російських операторів дронів у населеному пункті Тьоткіно Курської області.

Удар було здійснено за допомогою високоточних авіабомб, повідомляє Цензор.НЕТ.

Воїни 92 ОШБр дронами-камікадзе ліквідували 7 російських солдатів, ще 2 — поранили.

Автор: 

авіація (4273) армія рф (18820) знищення (8314)
Прочитала, подивилась, і радість на весь день. Слава Україні!
показати весь коментар
21.06.2025 11:54 Відповісти

особливо "нравиця як воно палає, всі бігають суєтяться...", руйнуються інфраструктура-будівлі кацапів нА території сАме МОсковії.. хоча оцЕ, здається, й колишня, давно ще загарбана, територія України..
показати весь коментар
21.06.2025 11:58 Відповісти
Уже не бігають і не суєтятся!!!
показати весь коментар
21.06.2025 21:10 Відповісти
Тёток не видно, но дядьки высоко и далеко летели. Хорошая примета- к хорошей погоде.
показати весь коментар
21.06.2025 12:04 Відповісти
Кацапи , вам пи .....ць
показати весь коментар
21.06.2025 12:26 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 12:34 Відповісти
в щепки
показати весь коментар
21.06.2025 12:34 Відповісти
Як прутін, і просив в Українців, двіжуха для орків…!!
Смерть московітам!!
Слава Захисникам України!!
показати весь коментар
21.06.2025 12:52 Відповісти
Чудова новина
показати весь коментар
21.06.2025 13:02 Відповісти
А що ви там ******** побачили????
показати весь коментар
21.06.2025 13:20 Відповісти
Славно їбанули... наче аже ошметки оганізмів побачив в польоті.. Чи здалося?
показати весь коментар
21.06.2025 13:38 Відповісти
Двіжуха у "тьоток"...
показати весь коментар
21.06.2025 13:40 Відповісти
і тока абосраниє парткі і лапті взмилі в нєба...
показати весь коментар
21.06.2025 16:03 Відповісти
Гарно лягло.
показати весь коментар
21.06.2025 17:32 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 10:18 Відповісти
"Лєйтєнант iзранєнний прохрiпєл "пi3gа"
У дєрєвнi Тьоткiно пагiбаєт штаб..."
показати весь коментар
22.06.2025 11:42 Відповісти
 
 