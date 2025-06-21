РУС
Украинская авиация нанесла удар по штабу российских захватчиков в Теткино на Курщине. ВИДЕО

Украинская авиация продолжает активно действовать на всех направлениях. Поэтому экипажи истребителей МиГ-29 Вооруженных Сил Украины нанесли точечный удар по месту базирования российских операторов дронов в населенном пункте Теткино Курской области.

Удар был осуществлен с помощью высокоточных авиабомб, сообщает Цензор.НЕТ.

Прочитала, подивилась, і радість на весь день. Слава Україні!
21.06.2025 11:54 Ответить
особливо "нравиця як воно палає, всі бігають суєтяться...", руйнуються інфраструктура-будівлі кацапів нА території сАме МОсковії.. хоча оцЕ, здається, й колишня, давно ще загарбана, територія України..
21.06.2025 11:58 Ответить
Тёток не видно, но дядьки высоко и далеко летели. Хорошая примета- к хорошей погоде.
21.06.2025 12:04 Ответить
показать весь комментарий
особливо "нравиця як воно палає, всі бігають суєтяться...", руйнуються інфраструктура-будівлі кацапів нА території сАме МОсковії.. хоча оцЕ, здається, й колишня, давно ще загарбана, територія України..
21.06.2025 11:58 Ответить
Уже не бігають і не суєтятся!!!
21.06.2025 21:10 Ответить
Кацапи , вам пи .....ць
21.06.2025 12:26 Ответить
21.06.2025 12:34 Ответить
в щепки
21.06.2025 12:34 Ответить
Як прутін, і просив в Українців, двіжуха для орків…!!
Смерть московітам!!
Слава Захисникам України!!
21.06.2025 12:52 Ответить
Чудова новина
21.06.2025 13:02 Ответить
А що ви там ******** побачили????
21.06.2025 13:20 Ответить
Славно їбанули... наче аже ошметки оганізмів побачив в польоті.. Чи здалося?
21.06.2025 13:38 Ответить
Двіжуха у "тьоток"...
21.06.2025 13:40 Ответить
і тока абосраниє парткі і лапті взмилі в нєба...
21.06.2025 16:03 Ответить
Гарно лягло.
21.06.2025 17:32 Ответить
22.06.2025 10:18 Ответить
"Лєйтєнант iзранєнний прохрiпєл "пi3gа"
У дєрєвнi Тьоткiно пагiбаєт штаб..."
22.06.2025 11:42 Ответить
 
 