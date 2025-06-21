8 091 17
Украинская авиация нанесла удар по штабу российских захватчиков в Теткино на Курщине. ВИДЕО
Украинская авиация продолжает активно действовать на всех направлениях. Поэтому экипажи истребителей МиГ-29 Вооруженных Сил Украины нанесли точечный удар по месту базирования российских операторов дронов в населенном пункте Теткино Курской области.
Удар был осуществлен с помощью высокоточных авиабомб, сообщает Цензор.НЕТ.
особливо "нравиця як воно палає, всі бігають суєтяться...", руйнуються інфраструктура-будівлі кацапів нА території сАме МОсковії.. хоча оцЕ, здається, й колишня, давно ще загарбана, територія України..
Смерть московітам!!
Слава Захисникам України!!
У дєрєвнi Тьоткiно пагiбаєт штаб..."