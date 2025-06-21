11 цистерн с российским топливом горят под оккупированным Токмаком, - Андрющенко. ФОТО

Под оккупированным Токмаком в Запорожской области поражен российский поезд с цистернами, пылает 11 цистерн с горючим.

Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Силы обороны поразили российский поезд с цистернами на участке железной дороги между селом Левадное и городом Молочанск Токмакского района Запорожской области.

Позже он добавил, что по состоянию на сейчас пылает уже 11 цистерн с горючим. Дым видят за 15-20 км.

"Наши с места подтверждают главный бонус - железнодорожному пути гаплык. Ремонта на пару недель по замене, а значит топливо к фронту две недели не поедет", - написал он.

