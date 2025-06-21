РУС
7 271 12

11 цистерн с российским топливом горят под оккупированным Токмаком, - Андрющенко. ФОТО

Под оккупированным Токмаком в Запорожской области поражен российский поезд с цистернами, пылает 11 цистерн с горючим.

Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Силы обороны поразили российский поезд с цистернами на участке железной дороги между селом Левадное и городом Молочанск Токмакского района Запорожской области.

Возле Токмака горят цистерны с российским топливом

Позже он добавил, что по состоянию на сейчас пылает уже 11 цистерн с горючим. Дым видят за 15-20 км.

"Наши с места подтверждают главный бонус - железнодорожному пути гаплык. Ремонта на пару недель по замене, а значит топливо к фронту две недели не поедет", - написал он.

Автор: 

уничтожение (8001) Запорожская область (3574) Андрющенко Петр (596) Токмак (67) Пологовский район (157)
Топ комментарии
+13
Гарна робота-всім виконавцям респект...
21.06.2025 23:19 Ответить
21.06.2025 23:19 Ответить
+8
Будемо сподіватися , що все згорить до тла разом зі всіма кацапами
на нашій землі 😠
22.06.2025 00:16 Ответить
22.06.2025 00:16 Ответить
+7
звичайно-бо на фото тільки початок пожежі після атаки...
21.06.2025 23:27 Ответить
21.06.2025 23:27 Ответить
Гарна робота-всім виконавцям респект...
21.06.2025 23:19 Ответить
21.06.2025 23:19 Ответить
Робота то гарна дійсно, тільки пишуть шо 11, а на фотомаксимум 2 цистерни.
21.06.2025 23:22 Ответить
21.06.2025 23:22 Ответить
звичайно-бо на фото тільки початок пожежі після атаки...
21.06.2025 23:27 Ответить
21.06.2025 23:27 Ответить
Так треба ж не початок, а кінець роботи показувати...
21.06.2025 23:30 Ответить
21.06.2025 23:30 Ответить
і тризуб біля цистерн виконавці криво встромили.
21.06.2025 23:41 Ответить
21.06.2025 23:41 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/23427 Роман Шрайк:
поезд с цистернами https://t.me/ShrikeNews/23425 сгорел (еще горит) здесь.
То есть, если горение сильное и колеи повреждены, жд-сеть будет разрезана на две части, пока не починят. пс 40 км от линии фронта, кстати.
https://t.me/ShrikeNews/23427 КАРТА !
********
https://t.me/ShrikeNews/23428 Такое еще фото появилось. Тут горят две цистерны🔥
Но наши источники https://t.me/ShrikeChat/1783882 утверждают, что горит уже больше 11 цистерн.
21.06.2025 23:38 Ответить
21.06.2025 23:38 Ответить
Будемо сподіватись що наші доб'ють і згорить уся москальська залізнична довга ''сосиска''.
21.06.2025 23:50 Ответить
21.06.2025 23:50 Ответить
Будемо сподіватися , що все згорить до тла разом зі всіма кацапами
на нашій землі 😠
22.06.2025 00:16 Ответить
22.06.2025 00:16 Ответить
Гори, гори ясно
22.06.2025 00:22 Ответить
22.06.2025 00:22 Ответить
18 червня тульському КБ ім. Шипунова вдарили п'ять ударних БПЛА. Внаслідок атаки була пошкоджена електропідстанція, три склади з продукцією та адміністративне приміщення. Загоряння охопило площу близько 400 кв. метрів.
У ніч на 20 червня зафіксували ще один удар - безпілотник влучив в ангар для завантаження готової продукції.
Робота підприємства була зупинена.
22.06.2025 01:46 Ответить
22.06.2025 01:46 Ответить
Добре...добре.... Якщо там залізничний міст то і довше будуть відновлювати..якщо ні..то за 3-4 дня відновлять..Краще було б лупити тоді коли будували орки залізницю...
22.06.2025 07:37 Ответить
22.06.2025 07:37 Ответить
40 км. Туди дрони повинні літати як на роботу, з ранку до вечора!
22.06.2025 08:33 Ответить
22.06.2025 08:33 Ответить
 
 