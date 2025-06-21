11 цистерн с российским топливом горят под оккупированным Токмаком, - Андрющенко. ФОТО
Под оккупированным Токмаком в Запорожской области поражен российский поезд с цистернами, пылает 11 цистерн с горючим.
Об этом сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Силы обороны поразили российский поезд с цистернами на участке железной дороги между селом Левадное и городом Молочанск Токмакского района Запорожской области.
Позже он добавил, что по состоянию на сейчас пылает уже 11 цистерн с горючим. Дым видят за 15-20 км.
"Наши с места подтверждают главный бонус - железнодорожному пути гаплык. Ремонта на пару недель по замене, а значит топливо к фронту две недели не поедет", - написал он.
поезд с цистернами https://t.me/ShrikeNews/23425 сгорел (еще горит) здесь.
То есть, если горение сильное и колеи повреждены, жд-сеть будет разрезана на две части, пока не починят. пс 40 км от линии фронта, кстати.
https://t.me/ShrikeNews/23427 КАРТА !
********
https://t.me/ShrikeNews/23428 Такое еще фото появилось. Тут горят две цистерны🔥
Но наши источники https://t.me/ShrikeChat/1783882 утверждают, что горит уже больше 11 цистерн.
на нашій землі 😠
У ніч на 20 червня зафіксували ще один удар - безпілотник влучив в ангар для завантаження готової продукції.
Робота підприємства була зупинена.