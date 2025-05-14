РУС
Россияне обновили фортификационные сооружения между Мариуполем и Бердянском, - Андрющенко. ВИДЕО

Российские оккупационные войска усилили свои оборонительные позиции на направлении от Мариуполя до Бердянска.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне обновили "линию Суровикина" (российский фортификационный комплекс сооружений и окопов - ред.) от Мариуполя до Бердянска, добавив новых "зубов дракона"..., и обустроили отдельные пункты базирования - наблюдения (?) на определенном расстоянии", - написал Андрющенко.

Он подчеркнул, что теперь весь участок дороги на Крым, по которой активно перебрасываются войска, находится под плотным контролем россиян.

Эти действия происходят на фоне заявлений о "мирных переговорах", добавил Андрющенко.

Топ комментарии
+7
Жодних ознак нашого наступу - а оборону зміцнюють.
Тут йде активний наступ русні - на оборонні лінії забили болта.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:27 Ответить
+5
от нам би так..., я розумію, що ворог, що вони заслуговують на смерть..., але на що заслуговуємо ми, які так й не змогли за 3 роки на своїй землі. на підконтрольній Україні території Донецькій області побудувати пристойні лінії оборони...
показать весь комментарий
14.05.2025 12:32 Ответить
+5
а гундосе чмо тепер носиться з 30денним перемир'ям. а перед цим тягало безпекові угоди, справедливий мир, гарантії безпеки
показать весь комментарий
14.05.2025 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Жодних ознак нашого наступу - а оборону зміцнюють.
Тут йде активний наступ русні - на оборонні лінії забили болта.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:27 Ответить
Бабки бюджетные пилят аж гай гудит. Пусть уж лучше тратят на бессмысленные занятия чем сделали бы на них действительно чего то опасного. Можно просто посмотреть на карте где находится эта линия укреплений чтобы понять что в данный момент нашим от нее никакой угрозы нет. Это конечно никак не отменяет необходимости строить свои укрепления. Причем не тогда когда враг уже двигается в эту сторону.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:48 Ответить
Хай краще на "Кузі" пиляють, там бездонна діжка.
А тут - все-таки лінія оборони від ЗСУ.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:49 Ответить
Да понятно что на Кузе лучше, но лучше 2 распила чем 1. В данный момент линия обороны нам не угрожает, и исходя из ситуации на фронте вот прям сейчас наступление ЗСУ на Мариуполь и Бердянск - скажем так - не очень вероятно.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:54 Ответить
Вони в інших місцях ще інтенсивніше будують.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:56 Ответить
Верещучки на них немає...
показать весь комментарий
14.05.2025 12:28 Ответить
от нам би так..., я розумію, що ворог, що вони заслуговують на смерть..., але на що заслуговуємо ми, які так й не змогли за 3 роки на своїй землі. на підконтрольній Україні території Донецькій області побудувати пристойні лінії оборони...
показать весь комментарий
14.05.2025 12:32 Ответить
А була ж там, на донетчині та луганщині лінія оборони - аж цілих три, з бетоними дотами, дзотами, взводно-ротними опорними пунктами, камерами виживання - та мудрили обрали гниду, котра ту оборонну лінію просто здав рашистам. Саме за це у нього і ретінг росте.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:42 Ответить
Яценюк, гройцман, гончарук, шмигаль, з сотнями замів помагаїв-заробітчан, на посадах в органах державної влади, та Генпрокуратури і рахункової палати, лише язиками теліпати можуть, за гроші з бюджету??? (Купа урядових нарад+протокольних доручень «суворих») з віце-прем'єрами на чолі, та ОСОБИСТО ВІДПОВІДАЛЬНИМИ» за таку роботу головами ОДА) Непокарані, їх бездіяльність на посадах, призвела до СМЕРТЕЙ Українців та втрати території України, з 2014 року, а ОСОБЛИВО, з 2019 року!
Тому, і тікають з України, оті з Генпрокуратури ….
показать весь комментарий
14.05.2025 12:42 Ответить
а гундосе чмо тепер носиться з 30денним перемир'ям. а перед цим тягало безпекові угоди, справедливий мир, гарантії безпеки
показать весь комментарий
14.05.2025 12:45 Ответить
Как бы я ни относился к вышеупомянутому потужному и незламному лидеру - то что он там носится никак не отменяет необходимости строить свои линии обороны. Как было записано в советских уставах - солдат в обороне обязан постоянно ее крепить. Вырыли 2 линии обороны - ну чтож, теперь ройте третью. Даже если она не пригодится - для врага это будет серьезным аргументом чтобы не атаковать
показать весь комментарий
14.05.2025 12:51 Ответить
Навіщо щось будувати, якщо Нелох вже завтра оголосить пєрєміріє.
А ось покласти новий асфальт у своєму місті через свою фірмочку - це зовсім друга справа.
показать весь комментарий
14.05.2025 15:26 Ответить
 
 