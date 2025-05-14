Россияне обновили фортификационные сооружения между Мариуполем и Бердянском, - Андрющенко. ВИДЕО

Российские оккупационные войска усилили свои оборонительные позиции на направлении от Мариуполя до Бердянска.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне обновили "линию Суровикина" (российский фортификационный комплекс сооружений и окопов - ред.) от Мариуполя до Бердянска, добавив новых "зубов дракона"..., и обустроили отдельные пункты базирования - наблюдения (?) на определенном расстоянии", - написал Андрющенко.

Он подчеркнул, что теперь весь участок дороги на Крым, по которой активно перебрасываются войска, находится под плотным контролем россиян.

Эти действия происходят на фоне заявлений о "мирных переговорах", добавил Андрющенко.

