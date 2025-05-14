Россияне обновили фортификационные сооружения между Мариуполем и Бердянском, - Андрющенко. ВИДЕО
Российские оккупационные войска усилили свои оборонительные позиции на направлении от Мариуполя до Бердянска.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне обновили "линию Суровикина" (российский фортификационный комплекс сооружений и окопов - ред.) от Мариуполя до Бердянска, добавив новых "зубов дракона"..., и обустроили отдельные пункты базирования - наблюдения (?) на определенном расстоянии", - написал Андрющенко.
Он подчеркнул, что теперь весь участок дороги на Крым, по которой активно перебрасываются войска, находится под плотным контролем россиян.
Эти действия происходят на фоне заявлений о "мирных переговорах", добавил Андрющенко.
Тут йде активний наступ русні - на оборонні лінії забили болта.
А тут - все-таки лінія оборони від ЗСУ.
Тому, і тікають з України, оті з Генпрокуратури ….
А ось покласти новий асфальт у своєму місті через свою фірмочку - це зовсім друга справа.