Росіяни оновили фортифікації між Маріуполем і Бердянськом, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські окупаційні війська посилили свої оборонні позиції на напрямку від Маріуполя до Бердянська.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни оновили "лінію Суровікіна" (російський фортифікаційний комплекс споруд та окопів - ред.) від Маріуполя до Бердянська, додавши нових "зубів дракона"..., та облаштували окремі пункти базування - спостереження (?) на певній відстані", - написав Андрющенко.

Він підкреслив, що тепер уся ділянка дороги на Крим, якою активно перекидаються війська, перебуває під щільним контролем росіян.

Ці дії відбуваються на тлі заяв про "мирні перемовини", додав Андрющенко.

