Росіяни оновили фортифікації між Маріуполем і Бердянськом, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські окупаційні війська посилили свої оборонні позиції на напрямку від Маріуполя до Бердянська.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни оновили "лінію Суровікіна" (російський фортифікаційний комплекс споруд та окопів - ред.) від Маріуполя до Бердянська, додавши нових "зубів дракона"..., та облаштували окремі пункти базування - спостереження (?) на певній відстані", - написав Андрющенко.

Він підкреслив, що тепер уся ділянка дороги на Крим, якою активно перекидаються війська, перебуває під щільним контролем росіян.

Ці дії відбуваються на тлі заяв про "мирні перемовини", додав Андрющенко.

Маріуполь (3261) Донецька область (9349) Андрющенко Петро (705) фортифікації (178) Маріупольський район (56) Бердянське (1)
+7
Жодних ознак нашого наступу - а оборону зміцнюють.
Тут йде активний наступ русні - на оборонні лінії забили болта.
14.05.2025 12:27 Відповісти
+5
от нам би так..., я розумію, що ворог, що вони заслуговують на смерть..., але на що заслуговуємо ми, які так й не змогли за 3 роки на своїй землі. на підконтрольній Україні території Донецькій області побудувати пристойні лінії оборони...
14.05.2025 12:32 Відповісти
+5
а гундосе чмо тепер носиться з 30денним перемир'ям. а перед цим тягало безпекові угоди, справедливий мир, гарантії безпеки
14.05.2025 12:45 Відповісти
Бабки бюджетные пилят аж гай гудит. Пусть уж лучше тратят на бессмысленные занятия чем сделали бы на них действительно чего то опасного. Можно просто посмотреть на карте где находится эта линия укреплений чтобы понять что в данный момент нашим от нее никакой угрозы нет. Это конечно никак не отменяет необходимости строить свои укрепления. Причем не тогда когда враг уже двигается в эту сторону.
14.05.2025 12:48 Відповісти
Хай краще на "Кузі" пиляють, там бездонна діжка.
А тут - все-таки лінія оборони від ЗСУ.
14.05.2025 12:49 Відповісти
Да понятно что на Кузе лучше, но лучше 2 распила чем 1. В данный момент линия обороны нам не угрожает, и исходя из ситуации на фронте вот прям сейчас наступление ЗСУ на Мариуполь и Бердянск - скажем так - не очень вероятно.
14.05.2025 12:54 Відповісти
Вони в інших місцях ще інтенсивніше будують.
14.05.2025 12:56 Відповісти
Верещучки на них немає...
14.05.2025 12:28 Відповісти
А була ж там, на донетчині та луганщині лінія оборони - аж цілих три, з бетоними дотами, дзотами, взводно-ротними опорними пунктами, камерами виживання - та мудрили обрали гниду, котра ту оборонну лінію просто здав рашистам. Саме за це у нього і ретінг росте.
показати весь коментар
14.05.2025 17:42 Відповісти
Яценюк, гройцман, гончарук, шмигаль, з сотнями замів помагаїв-заробітчан, на посадах в органах державної влади, та Генпрокуратури і рахункової палати, лише язиками теліпати можуть, за гроші з бюджету??? (Купа урядових нарад+протокольних доручень «суворих») з віце-прем'єрами на чолі, та ОСОБИСТО ВІДПОВІДАЛЬНИМИ» за таку роботу головами ОДА) Непокарані, їх бездіяльність на посадах, призвела до СМЕРТЕЙ Українців та втрати території України, з 2014 року, а ОСОБЛИВО, з 2019 року!
Тому, і тікають з України, оті з Генпрокуратури ….
14.05.2025 12:42 Відповісти
Как бы я ни относился к вышеупомянутому потужному и незламному лидеру - то что он там носится никак не отменяет необходимости строить свои линии обороны. Как было записано в советских уставах - солдат в обороне обязан постоянно ее крепить. Вырыли 2 линии обороны - ну чтож, теперь ройте третью. Даже если она не пригодится - для врага это будет серьезным аргументом чтобы не атаковать
14.05.2025 12:51 Відповісти
Навіщо щось будувати, якщо Нелох вже завтра оголосить пєрєміріє.
А ось покласти новий асфальт у своєму місті через свою фірмочку - це зовсім друга справа.
14.05.2025 15:26 Відповісти
 
 