Спецпризначенці СБУ лише за два тижні атакували 860 ворожих солдатів FPV-дронами. ВIДЕО
Наші воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України лише за два тижні атакували 860 російських загарбників FPV-дронами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
До речі, про павутину: одна ефективна спецоперація за 4 роки війни - це показовий результат імпотентності СБУ загалом