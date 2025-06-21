Спецпризначенці СБУ лише за два тижні атакували 860 ворожих солдатів FPV-дронами. ВIДЕО

Наші воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України лише за два тижні атакували 860 російських загарбників FPV-дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

