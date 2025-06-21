УКР
3 012 10

Спецпризначенці СБУ лише за два тижні атакували 860 ворожих солдатів FPV-дронами. ВIДЕО

Наші воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України лише за два тижні атакували 860 російських загарбників FPV-дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

+6
новина про те як ******* русню, а в коментах все одно два всепропальщика таки знайшлося. одному не там воюють, другому не так воюють. жесть
21.06.2025 14:07 Відповісти
+1
Момент, співробітники центру спецоперацій "А" балуються на фронті, літаючи на FPV, замість того, щоб влаштовувати диверсії. Ну правильно, навіщо ті підриви мостів, виведення з ладу систем зв'язку чи ворожих складів у глибокому тилу? Це ж треба планувати, ризикувати, співпрацювати з місцевими... А так - сидиш собі в бліндажі, крутиш джойстик, і ще й на TikTok можна стрім запустити.
21.06.2025 13:06 Відповісти
+1
Дивно, а скільки з тих загарбників вони знищили? Що значить атакували, якщо не знищували ворогів ? Напевно, це неправильно. Така серйозна служба повинна чимось дуже серйозним і потрібним для захисту держави займатися.
21.06.2025 13:22 Відповісти
показати весь коментар
а ще краще, сидячи на дивані, пердиш у нього і всяку хрень несеш
показати весь коментар
22.06.2025 04:14 Відповісти
Ну коли не розумієш, що таке ЦСО (центр спеціальних операцій) то народжуються такі тупі коментарі. FVP дроном ганяти окупантів то ж така спецоперація, павутина курить в сторонці...
До речі, про павутину: одна ефективна спецоперація за 4 роки війни - це показовий результат імпотентності СБУ загалом
показати весь коментар
22.06.2025 06:51 Відповісти
Заздрісно?)
показати весь коментар
22.06.2025 09:43 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
Ніде в тій інформації не написано, що вони там щось конкретне зробили. Навчіться надруковані тексти розуміти, Якби було - знищили і поранили, я би свого дописа не розміщав. І ваша та жесть тільки для зедупи.
показати весь коментар
21.06.2025 15:18 Відповісти
Ну, то більше, таких дописів, і не малюйте!!
показати весь коментар
21.06.2025 15:26 Відповісти
маючий очі да побачить..
показати весь коментар
21.06.2025 16:12 Відповісти
 
 