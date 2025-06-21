УКР
Сили оборони відбили штурм ворога та знищили 4 танки, 7 одиниць важкої бронетехніки, багі і мотоцикл. ВIДЕО

Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" у взаємодії з суміжними підрозділами 17 червня відбив потужний штурм ворога на Костянтинівському напрямку. Не вціліла жодна одиниця бронетехніки, близько 50 окупантів було ліквідовано

Ворог кинув у бій близько 15 одиниць важкої бронетехніки — танки, БТР та БМП. Більшість з них зупинило правильне дистанційне мінування у виконанні наших пілотів, після чого розрахунки FPV-дронів добили техніку, а "скиди" розібрали спішених окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Другою хвилею пішли так звані "байкери" — їх так само частково ліквідувало мінування, частково - "скиди" та FPV-дрони. Жоден окупант так і не зміг наблизитися до українських позицій.

На рахунку підрозділу "Фенікс" 4 знищені танки, 7 одиниць важкої бронетехніки, 1 багі, 1 мотоцикл.

Українська авіація завдала удару по штабу російських загарбників у Тьоткіно на Курщині. ВIДЕО

армія рф (18820) Держприкордонслужба ДПСУ (6443) знищення (8314)
Коментувати
21.06.2025 12:09 Відповісти
Дякую
21.06.2025 12:26 Відповісти
Молодці наші воїни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
21.06.2025 12:36 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
21.06.2025 21:29 Відповісти
 
 