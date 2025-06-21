РУС
3 248 4

Силы обороны отразили штурм врага и уничтожили 4 танка, 7 единиц тяжелой бронетехники, багги и мотоцикл.. ВИДЕО

Пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс" во взаимодействии со смежными подразделениями 17 июня отразило мощный штурм врага на Константиновском направлении. Не уцелела ни одна единица бронетехники, около 50 оккупантов были ликвидированы.

Враг бросил в бой около 15 единиц тяжелой бронетехники - танки, БТР и БМП. Большинство из них остановило правильное дистанционное минирование в исполнении наших пилотов, после чего расчеты FPV-дронов добили технику, а "сбрасывания" разобрали спешенных оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Второй волной пошли так называемые "байкеры" - их так же частично ликвидировало минирование, частично - "сбрасывания" и FPV-дроны. Ни один оккупант так и не смог приблизиться к украинским позициям.

На счету подразделения "Феникс" 4 уничтоженных танка, 7 единиц тяжелой бронетехники, 1 багги, 1 мотоцикл.

 

