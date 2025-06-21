РУС
Спецназовцы СБУ всего за две недели атаковали 860 вражеских солдат FPV-дронами. ВИДЕО

Наши воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины только за две недели атаковали 860 российских захватчиков FPV-дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Также смотрите: Силы обороны отбили штурм врага и уничтожили 4 танка, 7 единиц тяжелой бронетехники, багги и мотоцикл. ВИДЕО

армия РФ (20679) СБУ (20452) уничтожение (8001)
новина про те як ******* русню, а в коментах все одно два всепропальщика таки знайшлося. одному не там воюють, другому не так воюють. жесть
21.06.2025 14:07 Ответить
Момент, співробітники центру спецоперацій "А" балуються на фронті, літаючи на FPV, замість того, щоб влаштовувати диверсії. Ну правильно, навіщо ті підриви мостів, виведення з ладу систем зв'язку чи ворожих складів у глибокому тилу? Це ж треба планувати, ризикувати, співпрацювати з місцевими... А так - сидиш собі в бліндажі, крутиш джойстик, і ще й на TikTok можна стрім запустити.
21.06.2025 13:06 Ответить
Дивно, а скільки з тих загарбників вони знищили? Що значить атакували, якщо не знищували ворогів ? Напевно, це неправильно. Така серйозна служба повинна чимось дуже серйозним і потрібним для захисту держави займатися.
21.06.2025 13:22 Ответить
а ще краще, сидячи на дивані, пердиш у нього і всяку хрень несеш
22.06.2025 04:14 Ответить
Ну коли не розумієш, що таке ЦСО (центр спеціальних операцій) то народжуються такі тупі коментарі. FVP дроном ганяти окупантів то ж така спецоперація, павутина курить в сторонці...
До речі, про павутину: одна ефективна спецоперація за 4 роки війни - це показовий результат імпотентності СБУ загалом
22.06.2025 06:51 Ответить
Заздрісно?)
22.06.2025 09:43 Ответить
Ніде в тій інформації не написано, що вони там щось конкретне зробили. Навчіться надруковані тексти розуміти, Якби було - знищили і поранили, я би свого дописа не розміщав. І ваша та жесть тільки для зедупи.
21.06.2025 15:18 Ответить
Ну, то більше, таких дописів, і не малюйте!!
21.06.2025 15:26 Ответить
маючий очі да побачить..
21.06.2025 16:12 Ответить
 
 