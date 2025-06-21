Спецназовцы СБУ всего за две недели атаковали 860 вражеских солдат FPV-дронами. ВИДЕО

Наши воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины только за две недели атаковали 860 российских захватчиков FPV-дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

