3 012 10
Спецназовцы СБУ всего за две недели атаковали 860 вражеских солдат FPV-дронами. ВИДЕО
Наши воины Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины только за две недели атаковали 860 российских захватчиков FPV-дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Топ комментарии
+6 Денис Брегін #559806
показать весь комментарий21.06.2025 14:07 Ответить Ссылка
+1 Serhii #597124
показать весь комментарий21.06.2025 13:06 Ответить Ссылка
+1 Віктор Катишев #550938
показать весь комментарий21.06.2025 13:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До речі, про павутину: одна ефективна спецоперація за 4 роки війни - це показовий результат імпотентності СБУ загалом