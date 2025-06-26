Оккупанты срочно готовят порт для приема военных грузов в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе российские войска активизировали подготовку морского порта для перевозки военных грузов.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, оккупанты работают над созданием нового причала и железнодорожных путей, которые позволят принимать военный груз непосредственно в порту. Такая активность связана с рисками для использования железнодорожных веток Мелитополь-Токмак и Токмак-Бердянск, которые стали объектами украинских ударов.

В связи с этим, как отмечает Андрющенко, россияне планируют использовать маршрут Мариуполь (порт) - Волноваха - Розовка - Токмак как основную логистическую ветку для обеспечения оккупационной группировки.





Также фиксируются работы по подготовке инфраструктуры для быстрой перекачки топлива непосредственно в железнодорожные цистерны. По словам Андрющенко, такой интенсивности строительства не наблюдалось более полутора лет.

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