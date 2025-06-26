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Новости Фото Оккупация Мариуполя
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Оккупанты срочно готовят порт для приема военных грузов в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе российские войска активизировали подготовку морского порта для перевозки военных грузов.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, оккупанты работают над созданием нового причала и железнодорожных путей, которые позволят принимать военный груз непосредственно в порту. Такая активность связана с рисками для использования железнодорожных веток Мелитополь-Токмак и Токмак-Бердянск, которые стали объектами украинских ударов.

В связи с этим, как отмечает Андрющенко, россияне планируют использовать маршрут Мариуполь (порт) - Волноваха - Розовка - Токмак как основную логистическую ветку для обеспечения оккупационной группировки.

В Мариуполе готовят порт для военных грузов
В Мариуполе готовят порт для военных грузов

Также фиксируются работы по подготовке инфраструктуры для быстрой перекачки топлива непосредственно в железнодорожные цистерны. По словам Андрющенко, такой интенсивности строительства не наблюдалось более полутора лет.

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Автор: 

порт (741) Донецкая область (10126) Андрющенко Петр (587) Мариупольский район (47)


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Топ комментарии
+9
Порти Бердянська та Маріуполя під табу Банкової... Всі примітили?? Чому четвертий рік не знищуються порти ці??? Чому не добивають ГПЗ яке вражають БПЛА?? Чому дають ремонтувати???
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26.06.2025 13:41 Ответить
+7
Дак може знизити порт вщент?
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26.06.2025 13:31 Ответить
+7
Тому що нічим ні знищувати, ні добивати.
Кацапи обстрілюють українські порти і НПЗ десятками 500-1000 кілограмових ракет - і то не можуть їх повністю знищити, бо це складна інфраструктура на величезній території.
Українські дринчаки по 10 кг вибухівки можуть підірвати резервуар з пальним або розбити шибки в Підмосков'ї для картинки в медіа - на цьому все.
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26.06.2025 15:11 Ответить
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Дак може знизити порт вщент?
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26.06.2025 13:31 Ответить
Dick Dolovo Вже все відросло. Ти мабуть помилився в своєму імені ))
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26.06.2025 14:16 Ответить
А як Україна також підготувалася?
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26.06.2025 13:39 Ответить
Порти Бердянська та Маріуполя під табу Банкової... Всі примітили?? Чому четвертий рік не знищуються порти ці??? Чому не добивають ГПЗ яке вражають БПЛА?? Чому дають ремонтувати???
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26.06.2025 13:41 Ответить
Тому що нічим ні знищувати, ні добивати.
Кацапи обстрілюють українські порти і НПЗ десятками 500-1000 кілограмових ракет - і то не можуть їх повністю знищити, бо це складна інфраструктура на величезній території.
Українські дринчаки по 10 кг вибухівки можуть підірвати резервуар з пальним або розбити шибки в Підмосков'ї для картинки в медіа - на цьому все.
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26.06.2025 15:11 Ответить
ще ппо..
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26.06.2025 15:13 Ответить
Є у Перуна донька, Магура. То саме вона дає дозвіл на таки дії.
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26.06.2025 13:46 Ответить
Як пропонуєш катеру в Азовське море пробратися ?
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26.06.2025 22:23 Ответить
Небачу ніякої проблеми вгатити туда балістичною ракетою. А ви?
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26.06.2025 14:28 Ответить
проблем ми також не бачимо. ракет теж не бачимо.
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26.06.2025 15:11 Ответить
Немає ракет - немає проблем.
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26.06.2025 20:54 Ответить
керівник Центру вивчення окупації ? Ще якісь центри вивчення є? Маю намір працевлаштуватися
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26.06.2025 15:09 Ответить
І це все. Повідомили. А далі що?
Може час цей порт і дорогу і міст к х...м рознести? Чи неначасі?
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26.06.2025 15:34 Ответить
до порту 150-160 км приблизно. можна вгатити. тільки чим...
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26.06.2025 17:24 Ответить
Зеленський!
Де наші обіцяні Нептуни, Стугни і інші ракети які потужно виробляються нашими заводами?
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27.06.2025 12:18 Ответить
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26.06.2025 15:47 Ответить
українська балістика може розтрощити той порт. тільки де та балістика?
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26.06.2025 17:22 Ответить
Чого ви зразу нападаєте на Кловуна з кварталу95?
Він не вчився будувати ракети. Він взагалі нічому не вчився окрім грати огризком на піаніно.
Ці питання не до нього.
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26.06.2025 20:57 Ответить
трактористи та шофери теж не вчились бути штурмовиками, але така реальність. то нехай будує ракети.
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26.06.2025 21:14 Ответить
Не на часі.
Якщо будемо будувати ракети, то на Велике будівництво грошей не вистачить.
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27.06.2025 12:19 Ответить
чомусь згадалося, як ублюдочний зелений ******** 2020 року особисто спостерігав "с улибачкай" за розмінуванням акваторії маріупольського порту...
але ви все одно не забувайте - в усьому винен трамп!!
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26.06.2025 23:19 Ответить
І Порошенко!
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27.06.2025 11:57 Ответить
а вован паляницею як ***** і порту немає
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27.06.2025 06:26 Ответить
3000 балістичних ракет-на старт.
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27.06.2025 07:00 Ответить
Той порт треба було вже давно роздовбати, але ймовірно договорняк не дозволяє...
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27.06.2025 08:03 Ответить
 
 