Оккупанты срочно готовят порт для приема военных грузов в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО
Во временно оккупированном Мариуполе российские войска активизировали подготовку морского порта для перевозки военных грузов.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты работают над созданием нового причала и железнодорожных путей, которые позволят принимать военный груз непосредственно в порту. Такая активность связана с рисками для использования железнодорожных веток Мелитополь-Токмак и Токмак-Бердянск, которые стали объектами украинских ударов.
В связи с этим, как отмечает Андрющенко, россияне планируют использовать маршрут Мариуполь (порт) - Волноваха - Розовка - Токмак как основную логистическую ветку для обеспечения оккупационной группировки.
Также фиксируются работы по подготовке инфраструктуры для быстрой перекачки топлива непосредственно в железнодорожные цистерны. По словам Андрющенко, такой интенсивности строительства не наблюдалось более полутора лет.
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Кацапи обстрілюють українські порти і НПЗ десятками 500-1000 кілограмових ракет - і то не можуть їх повністю знищити, бо це складна інфраструктура на величезній території.
Українські дринчаки по 10 кг вибухівки можуть підірвати резервуар з пальним або розбити шибки в Підмосков'ї для картинки в медіа - на цьому все.
Може час цей порт і дорогу і міст к х...м рознести? Чи неначасі?
Де наші обіцяні Нептуни, Стугни і інші ракети які потужно виробляються нашими заводами?
Він не вчився будувати ракети. Він взагалі нічому не вчився окрім грати огризком на піаніно.
Ці питання не до нього.
Якщо будемо будувати ракети, то на Велике будівництво грошей не вистачить.
але ви все одно не забувайте - в усьому винен трамп!!