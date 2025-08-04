Павел: Тимчасова окупація може стати ціною виживання України
Тимчасова російська окупація частини української території може бути ціною виживання України як суверенної держави.
Про це сказав в інтерв’ю BBC президент Чехії Петр Павел, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, було б несправедливо тиснути на Україну з вимогою негайного звільнення всіх окупованих територій, адже такий сценарій потребуватиме значних людських втрат навіть за умов підтримки Заходу.
"Ми хочемо, щоб Україна вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими", - заявив Павел.
Президент Чехії наголосив на необхідності продовження військової допомоги Україні, але підкреслив, що економічний тиск на Росію є більш ефективним інструментом. Він вважає, що санкції та фінансові обмеження з боку Європи та США можуть змусити Москву піти на переговори.
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Але реалістичні, а не "ось дась Трамп 500 томагавків" або "весь світ відмовиться торгувати з кацапами"
Але є ньюанси - у них Державність справжня! З великої букви!! Не міндіч на чолі трускавецького ка,ве,ену а Громадяни, які ******* свою Країну.
Тому для нас це малореальний приклад як вижити. Потрібна Потужна підтримка зброєю та Уряд Національного спасіння
Не согласны будут сейчас те
У кого целые квартиры
Все живы
Кто воюет дома - с дивана
И копейки ЗСУ не перевел
Те,кто привык жар чужими руками разгребать...
По умовно "стамбульським протоколам" - чого і яких перспектив позбудеться Україна? Оце питання... Але ціна цього питання відома: це результати голосування на виборах 2019-го року.
До речі, ні Павел, ні я не неголошуємо на безповоротніх втратах Україною своїх громадян, та каліцтвах виживших... - А ці втрати - жодною ціною не виміряти...