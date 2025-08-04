Павел: Тимчасова окупація може стати ціною виживання України

Тимчасова російська окупація частини української території може бути ціною виживання України як суверенної держави.

Про це сказав в інтерв’ю BBC президент Чехії Петр Павел, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, було б несправедливо тиснути на Україну з вимогою негайного звільнення всіх окупованих територій, адже такий сценарій потребуватиме значних людських втрат навіть за умов підтримки Заходу.

"Ми хочемо, щоб Україна вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими", - заявив Павел.

Президент Чехії наголосив на необхідності продовження військової допомоги Україні, але підкреслив, що економічний тиск на Росію є більш ефективним інструментом. Він вважає, що санкції та фінансові обмеження з боку Європи та США можуть змусити Москву піти на переговори.

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