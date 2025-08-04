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Новини Окуповані території
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Павел: Тимчасова окупація може стати ціною виживання України

президент Чехії Павел

Тимчасова російська окупація частини української території може бути ціною виживання України як суверенної держави.

Про це сказав в інтерв’ю BBC президент Чехії Петр Павел, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, було б несправедливо тиснути на Україну з вимогою негайного звільнення всіх окупованих територій, адже такий сценарій потребуватиме значних людських втрат навіть за умов підтримки Заходу.

"Ми хочемо, щоб Україна вижила як незалежна суверенна країна. Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде. Ми ніколи юридично не визнаємо ці окуповані території російськими", - заявив Павел.

Президент Чехії наголосив на необхідності продовження військової допомоги Україні, але підкреслив, що економічний тиск на Росію є більш ефективним інструментом. Він вважає, що санкції та фінансові обмеження з боку Європи та США можуть змусити Москву піти на переговори.

Читайте також: Росія на окупованих територіях масово конфісковує квартири колишніх мешканців і передає їх росіянам, - The Wall Street Journal

Автор: 

окупація (6800) Павел Петр (181)


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Нікарагуа вже відписала окуповані території рашці
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04.08.2025 15:58 Відповісти
А за нікарахуйою й інші підтягнуться...
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04.08.2025 16:02 Відповісти
Яка тимчасова окупація, коли ці території конституційно введені шоблом Пуйла в скалад Лаптєстану? Павел марить?
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04.08.2025 15:59 Відповісти
Звісно ж, тимчасова. Років так на 200 - 300. Але скоріш за все разом із країнами Балтії, Польщею та іншими Чехіями. Ненадовго - до ядерного Апокаліпсису.
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04.08.2025 16:00 Відповісти
люди вибрали 🤡 наркомана президентом ,ті українці готувалися до окупації добровільно ...як таке станеться за визнанням ,то оцю всю під* арасню ,на...на ту теріторію під окупацією ,хай там живуть і розмножуються ...
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04.08.2025 16:00 Відповісти
И Крым Зеля тоже сдал..
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04.08.2025 16:03 Відповісти
Ну шо, готуєте вже до капітуляції? Порахували все на своїх калькуляторах і вирішили, шо надто все дорого і довго? Тьху!
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04.08.2025 16:02 Відповісти
Так захiд змусить Украину визнати iх кацапськими, а то в НАТО не вiзьмуть! Ну та ЕС, звичайно.
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04.08.2025 16:02 Відповісти
Навпаки, в ЄС і НАТО не будуть приймати формально саме з цієї причини.
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04.08.2025 16:04 Відповісти
Кому не подобається - пропонуйте ваші варіанти.
Але реалістичні, а не "ось дась Трамп 500 томагавків" або "весь світ відмовиться торгувати з кацапами"
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04.08.2025 16:03 Відповісти
Реалістичне.... Хз. Може зацікавити імперіалістичний кнр ? Ресурси і т.д. пояснити на пальцях що Захід не віддасть наркотичним шизоїдним расам таку халяву - хай не мріють руками пуйла захопити ...
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04.08.2025 16:06 Відповісти
Є приклад фінів - втратили Карелію ( ісконно свою територію) а зберегли державність.
Але є ньюанси - у них Державність справжня! З великої букви!! Не міндіч на чолі трускавецького ка,ве,ену а Громадяни, які ******* свою Країну.
Тому для нас це малореальний приклад як вижити. Потрібна Потужна підтримка зброєю та Уряд Національного спасіння
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04.08.2025 16:03 Відповісти
Согласна с президентом Чехии
Не согласны будут сейчас те
У кого целые квартиры
Все живы
Кто воюет дома - с дивана
И копейки ЗСУ не перевел
Те,кто привык жар чужими руками разгребать...
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04.08.2025 16:04 Відповісти
По мінським протоколам 2014/15рр. тимчасова окупація 20% Донбасу і всього Криму з перспективою повернення української адміністрації на Донбас стала умовою лайт-війни в мінімально гарячому варіанті, з можливістю Україні накопичувати свої сили (в т.ч.для опору ворогу-окупанту), вступом в перспективі до Євросоюзу і НАТО, поступовим накладенням санкцій на касапів, тощо.

По умовно "стамбульським протоколам" - чого і яких перспектив позбудеться Україна? Оце питання... Але ціна цього питання відома: це результати голосування на виборах 2019-го року.

До речі, ні Павел, ні я не неголошуємо на безповоротніх втратах Україною своїх громадян, та каліцтвах виживших... - А ці втрати - жодною ціною не виміряти...
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04.08.2025 16:06 Відповісти
 
 