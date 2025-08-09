УКР
Путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу, - WSJ

Путін

Російський диктатор Володимир Путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що цю пропозицію Путін передав спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу, коли той був в Москві.

У матеріалі сказано, що європейські та українські чиновники, які були проінформовані президентом Трампом і Віткоффом під час низки телефонних розмов цього тижня про пропозицію кремлівського диктатора, заявили, що мають побоювання, що Путін просто використовує цю пропозицію як тактичний хід задля уникнення нових санкцій та мит з боку США.

Трамп у середу, 6 серпня, заявив, що пропозиція Путіна не є проривом, але достатньо вагома, щоб розпочати підготовку до потенційного саміту вже наступного тижня.

Видання зазначає, що цей план розглядають як можливий відхід РФ від попередніх вимог, що передбачали повний контроль над усією лінією фронту, яка простягається далеко за межі Донбасу.

Читайте також: Деталі пропозиції Трампа Путіну щодо України: фактичне визнання ТОТ на 100 років, перемир’я, а не мирна угода, - Onet

Наразі російські війська утримують більшу частину Донецької та Луганської областей, однак українська армія зберігає контроль над низкою ключових населених пунктів, які залишаються важливими елементами оборони, пише WSJ.

За даними видання, під час телефонних розмов цього тижня європейські чиновники намагалися отримати роз'яснення, що буде з південними регіонами Запоріжжя та Херсонщини, де російські війська також контролюють частину території.

Зазначається, що вони отримали суперечливу інформацію щодо того, чи збирається Путін заморозити поточну лінію фронту та зрештою вивести звідти свої війська.

Віткофф, під час розмови з європейськими посадовцями, розповів, що російська пропозиція включала два етапи.

На першому етапі Україна мала б вийти з Донецької області, а лінії фронту були б заморожені. На другому етапі Путін і Трамп погодили б остаточний мирний план, який пізніше мав би бути узгоджений із президентом України Володимиром Зеленським.

Український посадовець, який брав участь в цій розмові заявив, що Київ в принципі не заперечує жодних пропозицій, але зазначив, що перемир'я буде необхідною умовою для будь-яких подальших кроків.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила, що Трамп і його команда з національної безпеки обговорюють "можливі шляхи до миру" з українськими та європейськими партнерами після зустрічі Віткоффа з Путіним.

Читайте також: Зеленський визнав, що визволення окупованих територій силою більше неможливе, - The Telegraph

Однак вона зауважила, що "з огляду до наших делікатних дипломатичних переговорів з Росією, Україною та нашими європейськими союзниками, Білий дім не коментуватиме деталі, про які повідомляють ЗМІ".

Також у статті згадується, що Конституція України прямо забороняє президенту Зеленському одноосібно затверджувати територіальні зміни. 

Крім цього, видання згадує слова Зеленського, який раніше заявляв, що територіальні питання будуть обговорюватися лише після того, як РФ погодиться на повне і беззастережне припинення вогню.

Читайте також: США та РФ обговорюють мирну угоду щодо України, що визнає контроль Кремля над Кримом та Донбасом, - Bloomberg

путін володимир (24417) територіальна цілісність (185) Донецька область (9246) Луганська область (4914)


хочаб одна поступка цьому терористу вбивці і нам капець. І це який репутаційний удар по нашим військовим ЗСУ. Це може привести до розколу у війську. Не виключено що путлєр і на це сподівається він далекоглядний.
09.08.2025 01:02
птн пнх
09.08.2025 00:56
Проще його вбити ( сіру моль)
09.08.2025 00:57
птн пнх
09.08.2025 00:56
рудий ведеться на дешеві понти буйла.

Покровськ, Торецьк та Часів Яр орки штурмують вже більше року !!!!

якщо ЗЄля або хто інший здасть НЕзавойовані буйлом території, то буде висіти на Хрещатику за державну зраду !

.
.
09.08.2025 01:07
Проще його вбити ( сіру моль)
09.08.2025 00:57
та й руду на додачу....

.
09.08.2025 01:08
Нееть , рудий буде нового президента раши призначати . Говорять що медведева , з ним вже розмови ведуть
09.08.2025 01:15
І рижого обмудка теж до кучі
показати весь коментар
Наші розуміють, що це смертельно? Чому спочатку наші вели відкриту політику? Говорили прямо в очі пуйлу… А потім повелись на танці з трампом.Все виявились для нас смертельними. Не можна грати в такі ігри! Чому Зеленський перейшов на новояз трампівський?
09.08.2025 00:58
Як так сталося, що наші повірили трампу? Тепер нашого привезуть до путіна підписувати капітуляцію. Чому наші раптово стали лохами?!
показати весь коментар
почнемо з того что т.зв. "наш", то зовсім НЕ наш !

.
показати весь коментар
Цікаво , тобто сухопутного коридору до Криму в нього не буде .
і хтось повірить що він на таке піде?
Трамп , прими таблетку від деменції і об яві санкції РФ
показати весь коментар
Де ви вичитали про не буде коридору? Шо ви курите?
показати весь коментар
показати весь коментар
а він такого і не обіцяв. лише припинити вогонь (на деякий час) в обмін на додаткові території, які не може захопити військовим шляхом. звідки можна знову стартувати, заявивши, що Україна когось там "обстріляла" в посадці...
показати весь коментар
***** хоче щоб йому віддали Донецьку і Луганську області які в плані оборони дуже важливі для України. Це вам не пустеля Херсонської області яку можна захопити за пів дня. Крім того Донецька і Луганська область багата на копалини і промислові об'єкти, які ***** видно пообіцяв з Тампоном деребанити разом. А про те що рашисти щось віддадуть сухопутний коридор чи Енергодар це навіть смішно думати. На обмін ***** видно має на меті запропонувати повернути приграничні розбиті хутора Сумської і Харківської області які не грають ніякої ролі ні в оборонному ні в інших сенсах
показати весь коментар
Шоб він здох
показати весь коментар
Когда- то Немцов сказал про путина
***....Й НА ВСЮ ГОЛОВУ!
Это он еще Трампа не видел....
показати весь коментар
хочаб одна поступка цьому терористу вбивці і нам капець. І це який репутаційний удар по нашим військовим ЗСУ. Це може привести до розколу у війську. Не виключено що путлєр і на це сподівається він далекоглядний.
09.08.2025 01:02
Так, він хоче стравити військових з депутатами .
показати весь коментар
Так Донецька область закінчується задовго до Криму
показати весь коментар
Був би він далекоглядним він би не починав війну.
показати весь коментар
Москалі нізвідки не відходять. Хіба з якихось шматочків на Півночі. Україна відходить зі своєї землі. Потім рудий та куйло розпишуть для України маріонетковий статус і повідомлять про це Зеленському.
Все як у Мюнхені.
Все як у Мюнхені.
показати весь коментар
хто буде здавати НЕЗАВОЙОВАНІ кацапами українські Покровськ, Контантинівку, Тоецьк, Часів Яр, Краматорськ, Славінськ ?

хрєн вам!
а НЕ капітуляція !

хрєн вам!
а НЕ капітуляція !

.
показати весь коментар
Торецьк вже втрачено.
показати весь коментар
це "вже втрачено" ще до Нового року буде товктись

.
показати весь коментар
**************. Якщо Україна капітулює і віддасть свою територію і людей то ***** так і бути погодиться прийняти подароване без бою? Україна втрачає все а ***** отримує все це і є такий хитрий обмін і компроміси, ще й це назвати миром? А може Тампону і ***** піти найух з їхнім хитрим планом.
показати весь коментар
Зеленський розуміє хоч, що його прокрутили навкруг пальця від Історії в овальному кабінеті нічого не помінялося. Та ж риторика, ті ж аргументи здаватися.Просто вели за носа і привели в початкову точку.
показати весь коментар
Є питання моралі.

Умовно - я збережу життя вашій одній донці але іншу при вас згвалтую? - ні тут не може бути компроміса, інакше тоді той хто погодився стає моральним виродком
показати весь коментар
Краще, хай згвалтує обох? (менш за все хочу реально робити такий вибір)
показати весь коментар
А ти став би його робити маючи ще зброю і силу відбиватись від нападника?
показати весь коментар
А через рік ***** почне знову бомбити Україну і вторгнеться в Чернігівську, Сумську, Харківську, Дніпропетровськк область...
І скаже що припинить вогонь, якщо Україна виведе війська з лівобережної України за ріку Дніпро.

І так буде постійно робити поки не окупує всю Україну.

Воно нам треба?
Ні.
Тому не згоджуватися ні на які його хотєлкі, нікуди не відводити війська.
показати весь коментар
Ти цього не знаешь.
показати весь коментар
Блин, коли вже зруйнують кримський міст ? Буданов , українці чекають цього свята
показати весь коментар
***** вірити - себе не поважати. Через півроку все почнеиься знову, тільки ближче до Дніпра та без армії.
Народжені для війни ж не мають ілюзій що ті хто тягне більше трьох років будуть і далі гнисти за них в окопах?
показати весь коментар
Тобто, Україна на першому етапі здає міста, які ***** не може захопити, ***** займає війсками ці території, а на другому етапі каже, що передумав і продовжує війну з вже захоплених позицій.

І отримуємо те ж, що є, але з втратою значних територій.

Питання на засипку:
Скільки етапів потрібно, щоб таким чином дійти до кордону Польщі?
показати весь коментар
Я не розумію взагалі про що ми маємо домовлятися з людоїдами. ЗСУ практично зупинили рашистів. Рашисти кожен день втрачають орків тисячами а рашистська економіка на ладан дише і судячи з того що ***** підключив до перемовин вже всіх своїх ************** то Сосії не довго залишилось. То з якого це дива ми повінні віддати те ще рашисти не можуть захопити ще й бонусом з Сосії знімуть санкції і почнуть Сосію накачувати нафтодоларами і технологіями. Через пів року-рік Сосія буде вдесятеро сильніша чим була до війни, а Україну Тампон потихенько демілітаризує щоб підготувати для ***** тепленькою і на підносі.
показати весь коментар
І ракет в них на два тижні, так?
показати весь коментар
А в нас нема жодних проблем, так?
показати весь коментар
України з 🤡 не буде ...або це чмо передозне ,або України нестане !!!
показати весь коментар
