Путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу, - WSJ

Російський диктатор Володимир Путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що цю пропозицію Путін передав спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу, коли той був в Москві.

У матеріалі сказано, що європейські та українські чиновники, які були проінформовані президентом Трампом і Віткоффом під час низки телефонних розмов цього тижня про пропозицію кремлівського диктатора, заявили, що мають побоювання, що Путін просто використовує цю пропозицію як тактичний хід задля уникнення нових санкцій та мит з боку США.

Трамп у середу, 6 серпня, заявив, що пропозиція Путіна не є проривом, але достатньо вагома, щоб розпочати підготовку до потенційного саміту вже наступного тижня.

Видання зазначає, що цей план розглядають як можливий відхід РФ від попередніх вимог, що передбачали повний контроль над усією лінією фронту, яка простягається далеко за межі Донбасу.

Читайте також: Деталі пропозиції Трампа Путіну щодо України: фактичне визнання ТОТ на 100 років, перемир’я, а не мирна угода, - Onet

Наразі російські війська утримують більшу частину Донецької та Луганської областей, однак українська армія зберігає контроль над низкою ключових населених пунктів, які залишаються важливими елементами оборони, пише WSJ.

За даними видання, під час телефонних розмов цього тижня європейські чиновники намагалися отримати роз'яснення, що буде з південними регіонами Запоріжжя та Херсонщини, де російські війська також контролюють частину території.

Зазначається, що вони отримали суперечливу інформацію щодо того, чи збирається Путін заморозити поточну лінію фронту та зрештою вивести звідти свої війська.

Віткофф, під час розмови з європейськими посадовцями, розповів, що російська пропозиція включала два етапи.

На першому етапі Україна мала б вийти з Донецької області, а лінії фронту були б заморожені. На другому етапі Путін і Трамп погодили б остаточний мирний план, який пізніше мав би бути узгоджений із президентом України Володимиром Зеленським.

Український посадовець, який брав участь в цій розмові заявив, що Київ в принципі не заперечує жодних пропозицій, але зазначив, що перемир'я буде необхідною умовою для будь-яких подальших кроків.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила, що Трамп і його команда з національної безпеки обговорюють "можливі шляхи до миру" з українськими та європейськими партнерами після зустрічі Віткоффа з Путіним.

Читайте також: Зеленський визнав, що визволення окупованих територій силою більше неможливе, - The Telegraph

Однак вона зауважила, що "з огляду до наших делікатних дипломатичних переговорів з Росією, Україною та нашими європейськими союзниками, Білий дім не коментуватиме деталі, про які повідомляють ЗМІ".

Також у статті згадується, що Конституція України прямо забороняє президенту Зеленському одноосібно затверджувати територіальні зміни.

Крім цього, видання згадує слова Зеленського, який раніше заявляв, що територіальні питання будуть обговорюватися лише після того, як РФ погодиться на повне і беззастережне припинення вогню.

Читайте також: США та РФ обговорюють мирну угоду щодо України, що визнає контроль Кремля над Кримом та Донбасом, - Bloomberg