Путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донбасу, - WSJ
Російський диктатор Володимир Путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Видання пише, що цю пропозицію Путін передав спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу, коли той був в Москві.
У матеріалі сказано, що європейські та українські чиновники, які були проінформовані президентом Трампом і Віткоффом під час низки телефонних розмов цього тижня про пропозицію кремлівського диктатора, заявили, що мають побоювання, що Путін просто використовує цю пропозицію як тактичний хід задля уникнення нових санкцій та мит з боку США.
Трамп у середу, 6 серпня, заявив, що пропозиція Путіна не є проривом, але достатньо вагома, щоб розпочати підготовку до потенційного саміту вже наступного тижня.
Видання зазначає, що цей план розглядають як можливий відхід РФ від попередніх вимог, що передбачали повний контроль над усією лінією фронту, яка простягається далеко за межі Донбасу.
Наразі російські війська утримують більшу частину Донецької та Луганської областей, однак українська армія зберігає контроль над низкою ключових населених пунктів, які залишаються важливими елементами оборони, пише WSJ.
За даними видання, під час телефонних розмов цього тижня європейські чиновники намагалися отримати роз'яснення, що буде з південними регіонами Запоріжжя та Херсонщини, де російські війська також контролюють частину території.
Зазначається, що вони отримали суперечливу інформацію щодо того, чи збирається Путін заморозити поточну лінію фронту та зрештою вивести звідти свої війська.
Віткофф, під час розмови з європейськими посадовцями, розповів, що російська пропозиція включала два етапи.
На першому етапі Україна мала б вийти з Донецької області, а лінії фронту були б заморожені. На другому етапі Путін і Трамп погодили б остаточний мирний план, який пізніше мав би бути узгоджений із президентом України Володимиром Зеленським.
Український посадовець, який брав участь в цій розмові заявив, що Київ в принципі не заперечує жодних пропозицій, але зазначив, що перемир'я буде необхідною умовою для будь-яких подальших кроків.
Прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила, що Трамп і його команда з національної безпеки обговорюють "можливі шляхи до миру" з українськими та європейськими партнерами після зустрічі Віткоффа з Путіним.
Однак вона зауважила, що "з огляду до наших делікатних дипломатичних переговорів з Росією, Україною та нашими європейськими союзниками, Білий дім не коментуватиме деталі, про які повідомляють ЗМІ".
Також у статті згадується, що Конституція України прямо забороняє президенту Зеленському одноосібно затверджувати територіальні зміни.
Крім цього, видання згадує слова Зеленського, який раніше заявляв, що територіальні питання будуть обговорюватися лише після того, як РФ погодиться на повне і беззастережне припинення вогню.
Покровськ, Торецьк та Часів Яр орки штурмують вже більше року !!!!
якщо ЗЄля або хто інший здасть НЕзавойовані буйлом території, то буде висіти на Хрещатику за державну зраду !
.
.
.
.
і хтось повірить що він на таке піде?
Трамп , прими таблетку від деменції і об яві санкції РФ
***....Й НА ВСЮ ГОЛОВУ!
Это он еще Трампа не видел....
Все як у Мюнхені.
хрєн вам!
а НЕ капітуляція !
.
.
Умовно - я збережу життя вашій одній донці але іншу при вас згвалтую? - ні тут не може бути компроміса, інакше тоді той хто погодився стає моральним виродком
І скаже що припинить вогонь, якщо Україна виведе війська з лівобережної України за ріку Дніпро.
І так буде постійно робити поки не окупує всю Україну.
Воно нам треба?
Ні.
Тому не згоджуватися ні на які його хотєлкі, нікуди не відводити війська.
Народжені для війни ж не мають ілюзій що ті хто тягне більше трьох років будуть і далі гнисти за них в окопах?
І отримуємо те ж, що є, але з втратою значних територій.
Питання на засипку:
Скільки етапів потрібно, щоб таким чином дійти до кордону Польщі?