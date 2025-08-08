Зеленський визнав, що визволення окупованих територій силою більше неможливе, - The Telegraph
Президент Володимир Зеленський визнав, що визволення тимчасово окупованих Росією територій є неможливим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.
Видання зазначає, що Україна вітала б припинення вогню, яке "врегулює війну вздовж її нинішньої лінії фронту, але не дозволить міжнародному співтовариству визнати контроль Росії над будь-якими окупованими територіями".
"Це пояснюється тим, що Конституція країни не дозволяє її президенту чи парламенту односторонньо змінювати її територіальний устрій або миритися з порушенням її території.
Однак Зеленський визнав, що визволення окупованих територій військовою силою більше неможливе, і необхідно буде вдатися до дипломатичних рішень", - пише The Telegraph.
Також видання зауважило, що Трамп заявив про відкритість для зустрічі з Путіним без Зеленського, "відмовившись від попередньої обіцянки брати участь лише у тристоронніх мирних переговорах".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не треба переводити стрілки, у всьому винен лише зеленський та його банда.
А вже конкретні дії громадянина зеленського на посаді президента призвели і до війни і до мільйонів смертей.
А забирати так, дуже тяжко ...
Это красивая обёртка, в которую Зеля хочет завернуть капитуляцию.
Ордєн пабєди агенту.
З 2014 і по 2019 роки ми створили армію і звільнили 2/3 окупованих територій, а скільки територій ми втратили з 2019 і по цей день і чому їх не звільнив простой малшьчік від наріду?
Дай дурню парцеляновий член - він і член розіб'є, і руки поріже.
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський відповів, що скаже президенту РФ Володимиру Путіну під час зустрічі в разі обрання президентом.
"Якщо зустрінемось із паном Путіним, я йому скажу: "Ну нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території та допомогали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому їхньому страшному, жорстокому, огидному шляху" - сказав Зеленський.
Ну що зебоби, все ще сподіваєтеь, що Зє вас не наї*ав?
І готуватися до наступної кацапської компанії.