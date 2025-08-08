Зеленський визнав, що визволення окупованих територій силою більше неможливе, - The Telegraph

Президент Володимир Зеленський визнав, що визволення тимчасово окупованих Росією територій є неможливим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Видання зазначає, що Україна вітала б припинення вогню, яке "врегулює війну вздовж її нинішньої лінії фронту, але не дозволить міжнародному співтовариству визнати контроль Росії над будь-якими окупованими територіями".

"Це пояснюється тим, що Конституція країни не дозволяє її президенту чи парламенту односторонньо змінювати її територіальний устрій або миритися з порушенням її території.

Однак Зеленський визнав, що визволення окупованих територій військовою силою більше неможливе, і необхідно буде вдатися до дипломатичних рішень", - пише The Telegraph.

Також видання зауважило, що Трамп заявив про відкритість для зустрічі з Путіним без Зеленського, "відмовившись від попередньої обіцянки брати участь лише у тристоронніх мирних переговорах".

