Зеленський визнав, що визволення окупованих територій силою більше неможливе, - The Telegraph

Деокупація територій силою неможлива Що вирішив Зеленський

Президент Володимир Зеленський визнав, що визволення тимчасово окупованих Росією територій є неможливим. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Видання зазначає, що Україна вітала б припинення вогню, яке "врегулює війну вздовж її нинішньої лінії фронту, але не дозволить міжнародному співтовариству визнати контроль Росії над будь-якими окупованими територіями".

"Це пояснюється тим, що Конституція країни не дозволяє її президенту чи парламенту односторонньо змінювати її територіальний устрій або миритися з порушенням її території. 

Однак Зеленський визнав, що визволення окупованих територій військовою силою більше неможливе, і необхідно буде вдатися до дипломатичних рішень", - пише The Telegraph.

Також видання зауважило, що Трамп заявив про відкритість для зустрічі з Путіним без Зеленського, "відмовившись від попередньої обіцянки брати участь лише у тристоронніх мирних переговорах".

Макрон підтвердив повну підтримку Францією встановлення режиму припинення вогню

Автор: 

Зеленський Володимир (25009) окупація (6809) переговори з Росією (1355) війна в Україні (5598)


Топ коментарі
+28
Ця заява повністю підпадає під статтю 111 ККУ, як до речі, і інші діяння боневтіка.
показати весь коментар
08.08.2025 10:04 Відповісти
+22
Три роки вбивати війська щоб в підсумку визнати власне безсилля. Потужний лідор.
показати весь коментар
08.08.2025 10:13 Відповісти
+22
А не пам'ятаєте, як якесь лайно смерділо про те, що якби він був президентом, то Крим би він відстояв?
показати весь коментар
08.08.2025 10:15 Відповісти
Не сци, чувак, ми у себе свою північну корею яяяяк побудуємо. І тоді яяяяяк дамо раші пи*ди. Дай тіко час, блазень з їрмаком все зроблять.
показати весь коментар
08.08.2025 10:32 Відповісти
Союзники нас попереджали за півроку до нападу.
Не треба переводити стрілки, у всьому винен лише зеленський та його банда.
показати весь коментар
08.08.2025 10:49 Відповісти
Серьезно? Всем виноват Зеленский??? А кем бы был Владимир Александрович, если бы не знаменитые события 21.04.2019?
показати весь коментар
08.08.2025 10:53 Відповісти
Населенню впарили когось в обгортці цукерки, і витратили на це чималі кошти, і зараз отримують дивіденди. Так працюють політтехнології, не треба тут робити винними самих громадян, обманути можуть будь-кого.
А вже конкретні дії громадянина зеленського на посаді президента призвели і до війни і до мільйонів смертей.
показати весь коментар
08.08.2025 11:05 Відповісти
Да обмануть можно кого угодно, но виноваты в этом сами обманутые. Тем более, что на выборах была и другая сторона. Была альтернатива - Армия, мова, вира, или какая разница, как называется улица, на которой вы живете и сойтись с путиным где-то посередине. Уставший от войны в 2019 народ выбрал то, что выбрал.
показати весь коментар
08.08.2025 11:51 Відповісти
А вообще, как говорил мой покойный дед; чого дурний - бо бідний, чого бідний - бо дурний
показати весь коментар
08.08.2025 11:58 Відповісти
Если при выборе союзников полагаться на везение - ничего хорошего из этого не выйдет. И, кроме того спасение утопающего - в первую очередь - дело рук самого утопающего. Если упасть за борт и не делать ничего, ожидая пока тебе спасательный круг нужного размера скинут, можно и утонуть.
показати весь коментар
08.08.2025 10:51 Відповісти
Зрадник готує свій електорат до капітуляції.
показати весь коментар
08.08.2025 10:21 Відповісти
Ляхторат сам готов московитам жопы целовать, лишь бы слушать газманова, как раньше.
показати весь коментар
08.08.2025 11:30 Відповісти
Це єдиний реальний варіант закінчити війну визволивши усі українські території і чи Зеленський, чи інший президент це зробить, іншого варіанту немає!
показати весь коментар
08.08.2025 10:22 Відповісти
Він це визнав ще в Овальному кабінеті, коли підтвердив такі слова Трампа.
показати весь коментар
08.08.2025 10:23 Відповісти
обісралося і смердить...
показати весь коментар
08.08.2025 10:24 Відповісти
Когось цікавить маячня цього уйобка?
показати весь коментар
08.08.2025 10:24 Відповісти
От нахєра живити надію та пропаганду москалів?((Звідки така інфа?((Сцирський сказав?((З тим м'ясником з риб'ячим поглядом ,як в *****, готі й чекати якихось просування в інший бік((Досить вже того,як він просрав курську операцію((
показати весь коментар
08.08.2025 10:24 Відповісти
Земразь йде нах@й.
показати весь коментар
08.08.2025 10:26 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 10:26 Відповісти
Здавати території легко, розмінувавши Чонгар, розвалюючи армію перед повномаштабним вторгненням, відведенням військ, забороною стріляти у відповідь ...
А забирати так, дуже тяжко ...
показати весь коментар
08.08.2025 10:31 Відповісти
Украина приветствовала бы прекращение огня, которое "урегулирует войну вдоль ее нынешней линии фронта, но не позволит международному сообществу признать контроль России над любыми оккупированными территориями".

Это красивая обёртка, в которую Зеля хочет завернуть капитуляцию.
показати весь коментар
08.08.2025 10:34 Відповісти
сирський визнав курськ проє@алі, зельонсткій визнав пів України проє@алі, зебидло готують до капітуляції
показати весь коментар
08.08.2025 10:34 Відповісти
Агент Окурок виконав своє оманське завдання від патрушева: патріоти вбиті на фронті, охлос - деморалізований, країна готова до повної економічної (тихої, як в Білорусі) окупації.
Ордєн пабєди агенту.
показати весь коментар
08.08.2025 10:36 Відповісти
А що по цьому поводу скажуть лохи 73%? Як там "мінські", які були підписані при Порошенко? Ніхто не бажає прокоментувати, що реально по них втратили і що собою представляють "стамбульські" чи "Оманські"??? То хто вже не хоче закінчувати війну? З брехливих слів Зе і його воровитої команди у 2019 році ми чули, що війну не хоче закінчувати Порошенко, бо він на ній наживається, то хто наживається сьогодні, не закінчуючи війну?
З 2014 і по 2019 роки ми створили армію і звільнили 2/3 окупованих територій, а скільки територій ми втратили з 2019 і по цей день і чому їх не звільнив простой малшьчік від наріду?
показати весь коментар
08.08.2025 10:40 Відповісти
ЗЄ просрав та провалив все, що тільки міг.

Дай дурню парцеляновий член - він і член розіб'є, і руки поріже.
показати весь коментар
08.08.2025 10:42 Відповісти
Брехня
показати весь коментар
08.08.2025 10:45 Відповісти
ну нарешті!
показати весь коментар
08.08.2025 10:45 Відповісти
Готує потужну капітуляцію щоб догодити рудому Донні та путлеру.
показати весь коментар
08.08.2025 10:57 Відповісти
Якщо Зеленський погодиться на капітуляцію України, путін дасть йому нагороду - героя росії.
показати весь коментар
08.08.2025 11:00 Відповісти
Патужный мародер.
показати весь коментар
08.08.2025 11:00 Відповісти
То нагадайте тому хрипатому гівнюку його обісцянки, на які повелися не дуже розумні 73% виборців:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський відповів, що скаже президенту РФ Володимиру Путіну під час зустрічі в разі обрання президентом.
"Якщо зустрінемось із паном Путіним, я йому скажу: "Ну нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території та допомогали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому їхньому страшному, жорстокому, огидному шляху" - сказав Зеленський.

Ну що зебоби, все ще сподіваєтеь, що Зє вас не наї*ав?
показати весь коментар
08.08.2025 11:07 Відповісти
Тільки Порох це зрозумів і переюудував відносини до рашки а зе до сих пір мріє знову заглянути в очі
показати весь коментар
08.08.2025 11:27 Відповісти
Шо значит "визнав"?? Ты гарант Конституции или гарант своего хера? У тебя ВСУ и все наши деньги, на которые ты обязан оплатить ВСУ всё что им надо и набрать контрактников на отличную зп, сопля хрипатая
показати весь коментар
08.08.2025 11:23 Відповісти
а пусть тебя не чешет это, Где наша баллистика ? а зелёный просырает всё чтоб сдать, именно для этого ты его выбирал
показати весь коментар
08.08.2025 11:43 Відповісти
показати весь коментар
08.08.2025 11:34 Відповісти
Зеленський пересидів, 5 років його правління вже давно минули, він не має повноважень з 21 травня 2024 року підписувати такого роду договори про здачу територій. Він нелегітимний.
показати весь коментар
08.08.2025 11:24 Відповісти
Якось так невдобно получилось
показати весь коментар
08.08.2025 11:26 Відповісти
Ще у 2019,"нужнапростаперестать"
показати весь коментар
08.08.2025 11:28 Відповісти
Ой, як зручно! Розмінувати все, запустити кацапів в Україну, брехати народу про кордони 91 року, перемолоти наші сили у бездарних наступах, курськах, та фортецях заради піару, перетворити мобілізацію на бусифікацію, а ТЦК на СС, а потім розвести руцями - ми не можемо відвоювати захоплене. ХТО ДАВ кацапні це захопити?! ТІЛЬКИ ТИ!
показати весь коментар
08.08.2025 11:30 Відповісти
ЗРАДНИК який вбиває Україну.
показати весь коментар
08.08.2025 11:31 Відповісти
Трудно отвоевывать свое, когда союзнички отключают связь в разгар боя и ограничивают во всем, чтобы сохранить боеспособность московии.
показати весь коментар
08.08.2025 11:33 Відповісти
Звісно неможливе, коли 90% ресурсів тупо РОЗКРАДАЮТЬ!

показати весь коментар
08.08.2025 11:33 Відповісти
Пзць нема донбассу.
показати весь коментар
08.08.2025 11:37 Відповісти
Ну чого ти **** пі** раст зеленський, не сказав ще до виборів, своїм % ,шо йдеш на посаду для зради України, та вбивства мирних українців ?! шо ви за нація така ?!!! Народжуїтеся в Україні , вона вам дає все ,а ви її потім вбиваїте ,та грабуїте ! 🤡 зеленський, Будь ти проклят !!! АМІНЬ !!!
показати весь коментар
08.08.2025 11:37 Відповісти
Одному території ,другому копалини , іншим могили , каліцтва й вікові борги роздало - підарюга ріммина.
показати весь коментар
08.08.2025 11:37 Відповісти
Смерть зрадникам.
показати весь коментар
08.08.2025 11:38 Відповісти
Це вже все ...треба виходити до верховній ради ...Геть зраду ,Геть зеленського чорта !!! ...
показати весь коментар
08.08.2025 11:53 Відповісти
Якщо президент таке говорить, значить він зрадник і ворог і має бути усунений
показати весь коментар
08.08.2025 12:14 Відповісти
Території й не повернути. На жаль, це факт. Зараз задача- відстояти те що лишилося.
І готуватися до наступної кацапської компанії.
показати весь коментар
08.08.2025 12:16 Відповісти
Сирському це скажи, бо те зібралось наступати.
показати весь коментар
08.08.2025 12:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 