Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий силой больше невозможно, - The Telegraph

Президент Владимир Зеленский признал, что освобождение временно оккупированных Россией территорий невозможно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Издание отмечает, что Украина приветствовала бы прекращение огня, которое "урегулирует войну вдоль ее нынешней линии фронта, но не позволит международному сообществу признать контроль России над любыми оккупированными территориями".

"Это объясняется тем, что Конституция страны не позволяет ее президенту или парламенту односторонне менять ее территориальное устройство или мириться с нарушением ее территории.

Однако Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий военной силой больше невозможно, и необходимо будет прибегнуть к дипломатическим решениям", - пишет The Telegraph.

Также издание отметило, что Трамп заявил об открытости для встречи с Путиным без Зеленского, "отказавшись от предыдущего обещания участвовать только в трехсторонних мирных переговорах".

