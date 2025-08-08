РУС
Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий силой больше невозможно, - The Telegraph

Деоккупация территорий силой невозможна Что решил Зеленский

Президент Владимир Зеленский признал, что освобождение временно оккупированных Россией территорий невозможно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Издание отмечает, что Украина приветствовала бы прекращение огня, которое "урегулирует войну вдоль ее нынешней линии фронта, но не позволит международному сообществу признать контроль России над любыми оккупированными территориями".

"Это объясняется тем, что Конституция страны не позволяет ее президенту или парламенту односторонне менять ее территориальное устройство или мириться с нарушением ее территории.

Однако Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий военной силой больше невозможно, и необходимо будет прибегнуть к дипломатическим решениям", - пишет The Telegraph.

Также издание отметило, что Трамп заявил об открытости для встречи с Путиным без Зеленского, "отказавшись от предыдущего обещания участвовать только в трехсторонних мирных переговорах".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон подтвердил полную поддержку Францией установления режима прекращения огня

Автор: 

Зеленский Владимир (21478) оккупация (10250) переговоры с Россией (1240) война в Украине (5559)


Ця заява повністю підпадає під статтю 111 ККУ, як до речі, і інші діяння боневтіка.
+27
Три роки вбивати війська щоб в підсумку визнати власне безсилля. Потужний лідор.
+24
Бездарно просрав і погодився на анексію. Яке ж воно нікчемне і шолудиве.
А шо ж таке, чєпуха зелена?
Ви вже вмерли всім Кварталом але не пустили русню в Херсонщину (закреслено), Запоріжжя (закреслено), Харківщину (закреслено), Сумщину (закреслено), Дніпропетровщину (закреслено)... ?
08.08.2025 10:21 Ответить
Як показав Азербайджан, немає нічого неможливого. Просто нам не повезло з союзниками. Союзники оказались підлі брехуни. Аби нам хоч одноого такого союзника як північна корея то ми аж бігом би Сосію нагнули і звільнили свою землю. А так світова спільнота показала що ніякого ні міжнародного права ні міжнародних відносин і законів не існує. В цьому світі прав той в кого є гроші і зброя, бажано ядерна. А папірці з законами і угодами можете собі в сраку засунути
08.08.2025 10:21 Ответить
Азецдбарджан погодився на анексію територій, готувався 30 років очікуючи необхідного моменту і дочекався коли Росії буде не до Вірменії. А нашим переможникам в Інтернет, треба все і прямо зараз.
08.08.2025 10:31 Ответить
Не сци, чувак, ми у себе свою північну корею яяяяк побудуємо. І тоді яяяяяк дамо раші пи*ди. Дай тіко час, блазень з їрмаком все зроблять.
08.08.2025 10:32 Ответить
Союзники нас попереджали за півроку до нападу.
Не треба переводити стрілки, у всьому винен лише зеленський та його банда.
08.08.2025 10:49 Ответить
Серьезно? Всем виноват Зеленский??? А кем бы был Владимир Александрович, если бы не знаменитые события 21.04.2019?
08.08.2025 10:53 Ответить
Населенню впарили когось в обгортці цукерки, і витратили на це чималі кошти, і зараз отримують дивіденди. Так працюють політтехнології, не треба тут робити винними самих громадян, обманути можуть будь-кого.
А вже конкретні дії громадянина зеленського на посаді президента призвели і до війни і до мільйонів смертей.
08.08.2025 11:05 Ответить
Да обмануть можно кого угодно, но виноваты в этом сами обманутые. Тем более, что на выборах была и другая сторона. Была альтернатива - Армия, мова, вира, или какая разница, как называется улица, на которой вы живете и сойтись с путиным где-то посередине. Уставший от войны в 2019 народ выбрал то, что выбрал.
08.08.2025 11:51 Ответить
А вообще, как говорил мой покойный дед; чого дурний - бо бідний, чого бідний - бо дурний
08.08.2025 11:58 Ответить
Кого завгодно? Воно може й так, але ж чомусь "порохоботи" ні на яке фсбешне гівно не повелись, і під час передвиборчої кампанії попереджали тут, що вибирати треба вектор, а не прізвище, а зєля московський диктаторський вектор.
08.08.2025 12:32 Ответить
Але до того, як проголосували, це чмо дало свою згоду на цю авантюру! Чи думаєте воно не знало на що йде? Думаєте йому не сказали, що все будуть робити " спеціалісти", а воно буде тільки купатися в променях слави? Його вина в цьому п*здеці найбільша!
08.08.2025 12:55 Ответить
Если при выборе союзников полагаться на везение - ничего хорошего из этого не выйдет. И, кроме того спасение утопающего - в первую очередь - дело рук самого утопающего. Если упасть за борт и не делать ничего, ожидая пока тебе спасательный круг нужного размера скинут, можно и утонуть.
08.08.2025 10:51 Ответить
Не повезло з союзниками? А з "лідором" вам повезло? Он як гарно бреше та бикує, може б і були які союзники, та й ті потікали. Пробували аплодувати нікчемі обдовбаній, не розібравшись, а як роздивилися, плюватися почали, не Черчиллєм воно виявилося, а банальним Торчиллєм, що, між іншим, було видно ще задовго до виборів. Довго ж доходило, а гундос хрипатий тим часом на пару зі своїм кумирм путіним вбив сотні тисяч українців, та долі мільйонам зламав.
08.08.2025 13:13 Ответить
Зрадник готує свій електорат до капітуляції.
08.08.2025 10:21 Ответить
Ляхторат сам готов московитам жопы целовать, лишь бы слушать газманова, как раньше.
08.08.2025 11:30 Ответить
Його електорат саме за це й голосував. Їм якраз і потрібно було "сайтісь пасерєдінє", обнятися з "братскім народам", а армія, про яку говорив та й відроджував Порошенко, їм була на заваді. Тому й голосували за клопа гундосого, що Україна для них теж актриса фільмів для дорослих, і якої не повинно бути.
08.08.2025 13:18 Ответить
Це єдиний реальний варіант закінчити війну визволивши усі українські території і чи Зеленський, чи інший президент це зробить, іншого варіанту немає!
08.08.2025 10:22 Ответить
Для цього вам треба повернутися з Польші
08.08.2025 12:31 Ответить
Він це визнав ще в Овальному кабінеті, коли підтвердив такі слова Трампа.
08.08.2025 10:23 Ответить
обісралося і смердить...
08.08.2025 10:24 Ответить
Когось цікавить маячня цього уйобка?
08.08.2025 10:24 Ответить
От нахєра живити надію та пропаганду москалів?((Звідки така інфа?((Сцирський сказав?((З тим м'ясником з риб'ячим поглядом ,як в *****, готі й чекати якихось просування в інший бік((Досить вже того,як він просрав курську операцію((
08.08.2025 10:24 Ответить
Земразь йде нах@й.
08.08.2025 10:26 Ответить
08.08.2025 10:26 Ответить
Здавати території легко, розмінувавши Чонгар, розвалюючи армію перед повномаштабним вторгненням, відведенням військ, забороною стріляти у відповідь ...
А забирати так, дуже тяжко ...
08.08.2025 10:31 Ответить
Украина приветствовала бы прекращение огня, которое "урегулирует войну вдоль ее нынешней линии фронта, но не позволит международному сообществу признать контроль России над любыми оккупированными территориями".

Это красивая обёртка, в которую Зеля хочет завернуть капитуляцию.
08.08.2025 10:34 Ответить
сирський визнав курськ проє@алі, зельонсткій визнав пів України проє@алі, зебидло готують до капітуляції
08.08.2025 10:34 Ответить
Агент Окурок виконав своє оманське завдання від патрушева: патріоти вбиті на фронті, охлос - деморалізований, країна готова до повної економічної (тихої, як в Білорусі) окупації.
Ордєн пабєди агенту.
08.08.2025 10:36 Ответить
А що по цьому поводу скажуть лохи 73%? Як там "мінські", які були підписані при Порошенко? Ніхто не бажає прокоментувати, що реально по них втратили і що собою представляють "стамбульські" чи "Оманські"??? То хто вже не хоче закінчувати війну? З брехливих слів Зе і його воровитої команди у 2019 році ми чули, що війну не хоче закінчувати Порошенко, бо він на ній наживається, то хто наживається сьогодні, не закінчуючи війну?
З 2014 і по 2019 роки ми створили армію і звільнили 2/3 окупованих територій, а скільки територій ми втратили з 2019 і по цей день і чому їх не звільнив простой малшьчік від наріду?
08.08.2025 10:40 Ответить
ЗЄ просрав та провалив все, що тільки міг.

Дай дурню парцеляновий член - він і член розіб'є, і руки поріже.
08.08.2025 10:42 Ответить
"ЗЄ просрав та провалив все, що тільки міг". Це вже з якого боку подивитися. Якби він був президентом України і дійсно хотів перемоги й збереження цілісності держави, то можна сказати, що і просрав, і провалив, і на усе це є об'єктивна причина, бо він дегенерат. А от якщо зрозуміти, а схиляюсь до цього варіанту, що хрипун працює, звісно ж, у силу своїх обмежених розумових здібностей і необмежених владних повноважень, на своїх хазяїв, московитів, то просрав він далеко не все.
08.08.2025 13:26 Ответить
Брехня
08.08.2025 10:45 Ответить
ну нарешті!
08.08.2025 10:45 Ответить
Готує потужну капітуляцію щоб догодити рудому Донні та путлеру.
08.08.2025 10:57 Ответить
Якщо Зеленський погодиться на капітуляцію України, путін дасть йому нагороду - героя росії.
08.08.2025 11:00 Ответить
Патужный мародер.
08.08.2025 11:00 Ответить
То нагадайте тому хрипатому гівнюку його обісцянки, на які повелися не дуже розумні 73% виборців:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський відповів, що скаже президенту РФ Володимиру Путіну під час зустрічі в разі обрання президентом.
"Якщо зустрінемось із паном Путіним, я йому скажу: "Ну нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території та допомогали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому їхньому страшному, жорстокому, огидному шляху" - сказав Зеленський.

Ну що зебоби, все ще сподіваєтеь, що Зє вас не наї*ав?
08.08.2025 11:07 Ответить
Тільки Порох це зрозумів і переюудував відносини до рашки а зе до сих пір мріє знову заглянути в очі
08.08.2025 11:27 Ответить
Шо значит "визнав"?? Ты гарант Конституции или гарант своего хера? У тебя ВСУ и все наши деньги, на которые ты обязан оплатить ВСУ всё что им надо и набрать контрактников на отличную зп, сопля хрипатая
08.08.2025 11:23 Ответить
а пусть тебя не чешет это, Где наша баллистика ? а зелёный просырает всё чтоб сдать, именно для этого ты его выбирал
08.08.2025 11:43 Ответить
08.08.2025 11:34 Ответить
Зеленський пересидів, 5 років його правління вже давно минули, він не має повноважень з 21 травня 2024 року підписувати такого роду договори про здачу територій. Він нелегітимний.
08.08.2025 11:24 Ответить
Якось так невдобно получилось
08.08.2025 11:26 Ответить
Ще у 2019,"нужнапростаперестать"
08.08.2025 11:28 Ответить
Ой, як зручно! Розмінувати все, запустити кацапів в Україну, брехати народу про кордони 91 року, перемолоти наші сили у бездарних наступах, курськах, та фортецях заради піару, перетворити мобілізацію на бусифікацію, а ТЦК на СС, а потім розвести руцями - ми не можемо відвоювати захоплене. ХТО ДАВ кацапні це захопити?! ТІЛЬКИ ТИ!
08.08.2025 11:30 Ответить
ЗРАДНИК який вбиває Україну.
08.08.2025 11:31 Ответить
Трудно отвоевывать свое, когда союзнички отключают связь в разгар боя и ограничивают во всем, чтобы сохранить боеспособность московии.
08.08.2025 11:33 Ответить
Звісно неможливе, коли 90% ресурсів тупо РОЗКРАДАЮТЬ!

08.08.2025 11:33 Ответить
Пзць нема донбассу.
08.08.2025 11:37 Ответить
Ну чого ти **** пі** раст зеленський, не сказав ще до виборів, своїм % ,шо йдеш на посаду для зради України, та вбивства мирних українців ?! шо ви за нація така ?!!! Народжуїтеся в Україні , вона вам дає все ,а ви її потім вбиваїте ,та грабуїте ! 🤡 зеленський, Будь ти проклят !!! АМІНЬ !!!
08.08.2025 11:37 Ответить
Та така ж нація, як ракова пухлина. Оселитися на тілі країни, народу, присмоктатися, нажертися, а тоді вбити, висмоктавши усі соки. А от куди дивилися й дивлятьс ті, які таких обирають?
08.08.2025 13:29 Ответить
Одному території ,другому копалини , іншим могили , каліцтва й вікові борги роздало - підарюга ріммина.
08.08.2025 11:37 Ответить
Смерть зрадникам.
08.08.2025 11:38 Ответить
Це вже все ...треба виходити до верховній ради ...Геть зраду ,Геть зеленського чорта !!! ...
08.08.2025 11:53 Ответить
Якщо президент таке говорить, значить він зрадник і ворог і має бути усунений
08.08.2025 12:14 Ответить
Території й не повернути. На жаль, це факт. Зараз задача- відстояти те що лишилося.
І готуватися до наступної кацапської компанії.
08.08.2025 12:16 Ответить
Сирському це скажи, бо те зібралось наступати.
08.08.2025 12:21 Ответить
Аяк же корпуси, СБС, мультикам,,,, Все окреслене в Омані, решта похідне.
08.08.2025 12:29 Ответить
Неларма він розвів мародерство , диктатуру усе як і потрібно кацапам
08.08.2025 12:31 Ответить
Дія Зе і ко нагадують дії фр.маршала Петена в літку 1940г. Він теж так заявляв і віддав гітлеру під окупацію за мир третину Франції, але через два роки німці повністю її окупували.. Згодом, маршал дуже погано закінчив своє життя
08.08.2025 12:34 Ответить
Якщо Зеленський більше не здатен захистити Україну, то має піти у відставку .
08.08.2025 12:38 Ответить
А раніше воно на щось було здатне, окрім морду наркоманську корчити, записуючи відосіки, та бикувати перед созниками? Тільки зараз воно стало "не здатне"?
08.08.2025 13:31 Ответить
Всрався зелений членограй!!
08.08.2025 12:47 Ответить
Для наступления требуется трёхкратное превосходство. Интересно, а кто из барцов с "пораженческими настроениями" готов ЛИЧНО внести вклад в формирование этого превосходства?
08.08.2025 13:01 Ответить
Що за бред,ще він меле.Три рокі тортур ,знущяньня ,вбивств ,насілля,крадіжкі дітей ,міліони судьб розчявлених в цему жахітті?Кто відповість за це .Сором ,і приниження усіеї нації,бридко .До чого алчність ,і жадоба до грошей і влади приводить .
08.08.2025 13:02 Ответить
Так це ж приниження не його нації. Його нація вже давно сидить у Ізраїлі та на віллі в Італії.
08.08.2025 13:33 Ответить
"Президент Украины Петр Порошенко заявил, что освобождение оккупированных территорий Донбасса и АР Крым должно происходить политико-дипломатическим путем и подчеркнул приоритетность финансирования внешнеполитического ведомства. Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает http://www.president.gov.ua/news/v-derzhavnomu-byudzheti-na-2017-rik-maye-buti-peredbacheno-5-38139 пресс-служба президента Украины.

«Поскольку вопрос освобождения оккупированной части на востоке нашего государства и Крыма должен происходить политико-дипломатическим путем, я предлагаю, чтобы это было учтено при увеличении финансирования Министерства иностранных дел. Потому что наши дипломаты - это такое же оружие, как и штурмовые десантные, танковые, артиллерийские, ракетные и другие бригады Вооруженных сил», - сказал президент". (с.)

13 сентября 2016

https://ru.krymr.com/a/news/27984459.html
08.08.2025 13:13 Ответить

ОООО!!!ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ КРЕМЛЁСКИЕ ПОВЕЛИТЕЛИ )(УЙЛА!
Я НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС:
ВЫ УЖ НЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ
ЗАКАЗАТЬ ? ОБСЛУЖУ ВАС БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ БЛАГОДЕЛЕЙ МОИХ!
А МОЖЕТ БЫТЬ ВАМ ПОДАТЬ ЕЩЁ ПОБОЛЬШЕ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ !?
08.08.2025 13:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 