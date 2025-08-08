Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий силой больше невозможно, - The Telegraph
Президент Владимир Зеленский признал, что освобождение временно оккупированных Россией территорий невозможно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.
Издание отмечает, что Украина приветствовала бы прекращение огня, которое "урегулирует войну вдоль ее нынешней линии фронта, но не позволит международному сообществу признать контроль России над любыми оккупированными территориями".
"Это объясняется тем, что Конституция страны не позволяет ее президенту или парламенту односторонне менять ее территориальное устройство или мириться с нарушением ее территории.
Однако Зеленский признал, что освобождение оккупированных территорий военной силой больше невозможно, и необходимо будет прибегнуть к дипломатическим решениям", - пишет The Telegraph.
Также издание отметило, что Трамп заявил об открытости для встречи с Путиным без Зеленского, "отказавшись от предыдущего обещания участвовать только в трехсторонних мирных переговорах".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви вже вмерли всім Кварталом але не пустили русню в Херсонщину (закреслено), Запоріжжя (закреслено), Харківщину (закреслено), Сумщину (закреслено), Дніпропетровщину (закреслено)... ?
Не треба переводити стрілки, у всьому винен лише зеленський та його банда.
А вже конкретні дії громадянина зеленського на посаді президента призвели і до війни і до мільйонів смертей.
А забирати так, дуже тяжко ...
Это красивая обёртка, в которую Зеля хочет завернуть капитуляцию.
Ордєн пабєди агенту.
З 2014 і по 2019 роки ми створили армію і звільнили 2/3 окупованих територій, а скільки територій ми втратили з 2019 і по цей день і чому їх не звільнив простой малшьчік від наріду?
Дай дурню парцеляновий член - він і член розіб'є, і руки поріже.
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський відповів, що скаже президенту РФ Володимиру Путіну під час зустрічі в разі обрання президентом.
"Якщо зустрінемось із паном Путіним, я йому скажу: "Ну нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території та допомогали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому їхньому страшному, жорстокому, огидному шляху" - сказав Зеленський.
Ну що зебоби, все ще сподіваєтеь, що Зє вас не наї*ав?
І готуватися до наступної кацапської компанії.
«Поскольку вопрос освобождения оккупированной части на востоке нашего государства и Крыма должен происходить политико-дипломатическим путем, я предлагаю, чтобы это было учтено при увеличении финансирования Министерства иностранных дел. Потому что наши дипломаты - это такое же оружие, как и штурмовые десантные, танковые, артиллерийские, ракетные и другие бригады Вооруженных сил», - сказал президент". (с.)
13 сентября 2016
https://ru.krymr.com/a/news/27984459.html
ОООО!!!ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ КРЕМЛЁСКИЕ ПОВЕЛИТЕЛИ )(УЙЛА!
Я НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС:
ВЫ УЖ НЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ
ЗАКАЗАТЬ ? ОБСЛУЖУ ВАС БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ БЛАГОДЕЛЕЙ МОИХ!
А МОЖЕТ БЫТЬ ВАМ ПОДАТЬ ЕЩЁ ПОБОЛЬШЕ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ !?