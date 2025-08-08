Макрон подтвердил полную поддержку Францией установления режима прекращения огня

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил украинскому президенту Владимиру Зеленскому полную поддержку Франции по установлению прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Макрон написал в Х.

"Я имел долгий разговор с президентом Зеленским и с несколькими европейскими лидерами после событий последних часов. Я подтвердил Президенту Украины полную поддержку Францией установления режима прекращения огня, чтобы начать переговоры относительно прочного и долгосрочного решения, которое бы защищало законные права Украины и гарантировало ее безопасность и безопасность всех европейцев", - говорится в заметке.

Напомним, что 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Впоследствии президент США Дональд Трампа назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России 6 августа, на которой обсуждалось завершение войны РФ против Украины.

