РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10484 посетителя онлайн
Новости Разговор Зеленского с Макроном
367 1

Макрон подтвердил полную поддержку Францией установления режима прекращения огня

Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил украинскому президенту Владимиру Зеленскому полную поддержку Франции по установлению прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Макрон написал в Х.

"Я имел долгий разговор с президентом Зеленским и с несколькими европейскими лидерами после событий последних часов. Я подтвердил Президенту Украины полную поддержку Францией установления режима прекращения огня, чтобы начать переговоры относительно прочного и долгосрочного решения, которое бы защищало законные права Украины и гарантировало ее безопасность и безопасность всех европейцев", - говорится в заметке.

Напомним, что 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Впоследствии президент США Дональд Трампа назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России 6 августа, на которой обсуждалось завершение войны РФ против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Справедливого и прочного мира можно достичь только при условии сильной Украины, - Стубб

Автор: 

Зеленский Владимир (21478) Макрон Эмманюэль (1405) война в Украине (5559)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кремлівський виб@лядок знає про це ?
показать весь комментарий
08.08.2025 08:57 Ответить
 
 