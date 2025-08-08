Справедливого и прочного мира можно достичь только при условии сильной Украины, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что прекращение войны в Украине можно достичь при активном участии США в тесной координации с Европой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Х.

"Я принял участие в телефонном разговоре, организованном Дональдом Трампом вместе с Владимиром Зеленским и группой европейских лидеров. Мы обсудили усилия по достижению прекращения огня и прекращения войны России в Украине. Вчера и сегодня были днями активной телефонной дипломатии с европейскими союзниками. Мы работаем вместе. Справедливого и длительного мира можно достичь только при условии сильной Украины и активного участия США в тесной координации с Европой", - говорится в заметке.

Напомним, что 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Впоследствии президент США Дональд Трампа назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России 6 августа, на которой обсуждалось завершение войны РФ против Украины.

