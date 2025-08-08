УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12845 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Трампа і Зеленського
488 4

Справедливого та тривалого миру можна досягти лише за умови сильної України, - Стубб

Стубб закликає до посилення санкцій проти РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що припинення війни в Україні можна досягти при активної участі США у тісній координації з Європою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Х.

"Я взяв участь у телефонній розмові, організованій Дональдом Трампом разом з Володимиром Зеленським та групою європейських лідерів. Ми обговорили зусилля щодо досягнення припинення вогню та припинення війни Росії в Україні. Вчора і сьогодні були днями активної телефонної дипломатії з європейськими союзниками. Ми працюємо разом. Справедливого та тривалого миру можна досягти лише за умови сильної України та активної участі США у тісній координації з Європою", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Згодом президент США Дональд Трампа назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії 6 серпня, на якій обговорювалося завершення війни РФ проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп поговорили телефоном: розмова тривала годину (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (25009) Стубб Александр (101)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ці всі пазли зійдуться?
показати весь коментар
08.08.2025 08:26 Відповісти
Справедливого та тривалого миру можна досягти лише за умови сильної України Джерело: https://censor.net/ua/n3567609

Але ми просто ********* гарними словами і скажемо що ми будемо підтримувати Україну словесно.
показати весь коментар
08.08.2025 08:30 Відповісти
Мантри ..мантри...Як це все остопи₴діло.
показати весь коментар
08.08.2025 08:44 Відповісти
Що це означає на практиці?! Скорій за все - НІЧОГО!
показати весь коментар
08.08.2025 09:29 Відповісти
 
 