Справедливого та тривалого миру можна досягти лише за умови сильної України, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що припинення війни в Україні можна досягти при активної участі США у тісній координації з Європою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Х.

"Я взяв участь у телефонній розмові, організованій Дональдом Трампом разом з Володимиром Зеленським та групою європейських лідерів. Ми обговорили зусилля щодо досягнення припинення вогню та припинення війни Росії в Україні. Вчора і сьогодні були днями активної телефонної дипломатії з європейськими союзниками. Ми працюємо разом. Справедливого та тривалого миру можна досягти лише за умови сильної України та активної участі США у тісній координації з Європою", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Згодом президент США Дональд Трампа назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії 6 серпня, на якій обговорювалося завершення війни РФ проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп поговорили телефоном: розмова тривала годину (оновлено)