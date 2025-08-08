УКР
Новини Розмова Зеленського та Макрона
Макрон підтвердив повну підтримку Францією встановлення режиму припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив українському президенту Володимиру Зеленському повну підтримку Франції щодо встановлення припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Макрон написав у Х.

"Я мав довгу розмову з президентом Зеленським та з кількома європейськими лідерами після подій останніх годин. Я підтвердив Президенту України повну підтримку Францією встановлення режиму припинення вогню, щоб розпочати переговори щодо міцного та довгострокового рішення, яке б захищало законні права України та гарантувало її безпеку та безпеку всіх європейців", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що 6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Згодом президент США Дональд Трампа назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії 6 серпня, на якій обговорювалося завершення війни РФ проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справедливого та тривалого миру можна досягти лише за умови сильної України, - Стубб

