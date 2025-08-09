Вибір Трампа визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку США та вільного світу, - донька Келлога

Вибір американського лідера Дональда Трампа вирішить не лише долю України, а й майбутню безпеку США та світу.

Про це в соцмережі Х заявила донька спецпредставника Трампа Кіта Келлога Меган Моббс на тлі підготовки зустрічі Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дедалі очевидніше, що президент Трамп стоїть на роздоріжжі Черчилля та Чемберлена. Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку Сполучених Штатів та вільного світу", - заявила Моббс.

Вона наголосила, що не можна проміняти суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Нагадаємо, що раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що російський диктатор Володимир Путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України.

Цю пропозицію Путін передав спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу, коли той був в Москві.

