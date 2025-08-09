УКР
Вибір Трампа визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку США та вільного світу, - донька Келлога

Вибір американського лідера Дональда Трампа вирішить не лише долю України, а й майбутню безпеку США та світу.

Про це в соцмережі Х заявила донька спецпредставника Трампа Кіта Келлога Меган Моббс на тлі підготовки зустрічі Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дедалі очевидніше, що президент Трамп стоїть на роздоріжжі Черчилля та Чемберлена. Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку Сполучених Штатів та вільного світу", - заявила Моббс.

Вона наголосила, що не можна проміняти суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Нагадаємо, що раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що російський диктатор Володимир Путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України.

Цю пропозицію Путін передав спеціальному посланнику США Стіву Віткоффу, коли той був в Москві.

Читайте також: CNN про так званий "обмін територіями": Україна може отримати лише крихітні ділянки на прикордонні Сумщини та Харківщини

США (24010) Трамп Дональд (6696) війна в Україні (5631)


@ (мовою оригіналу):
"Хуже того, что "крайний срок" Трампа снова не имел никакого смысла, президент США теперь стремится передать путину территории Украины, на которые у рф практически нет шансов захватить."
09.08.2025 19:40 Відповісти
доньку Келлога в президенти США !
09.08.2025 19:41 Відповісти
Стоіть Додік на різдоріжжі перед камінням на якому написано:
- куда б ти не пішоводин, мудак чубатий, тобою та сша все одно підітруться.
09.08.2025 19:43 Відповісти
@ (мовою оригіналу):
"Хуже того, что "крайний срок" Трампа снова не имел никакого смысла, президент США теперь стремится передать путину территории Украины, на которые у рф практически нет шансов захватить."
09.08.2025 19:40 Відповісти
А нам потрібно жити не ілюзіями і чекати, що зробить Трамп, в самим готуватися до захисту територіальної цілісності України на полі бою і на перемовинах з усіма. А як ми підсилимо свої позиції на фронті, коли від Верховного постійно одні обіцянки і брехня і нуль вироблення своїх ракет, мізер по виготовленню дронів і РЕБ та мародерства його оточенням ЗСУ?
09.08.2025 19:48 Відповісти
в 2019-му
09.08.2025 20:23 Відповісти
доньку Келлога в президенти США !
09.08.2025 19:41 Відповісти
Мені на імейл приходить свіжак від WP.- 10 хв тому
Якщо коротко своїми словами - Адмімнітсрація Білого Дому ставлячи в головне в перемовинах економічні пєченьки Путіну просто переманює його від Китаю щоб забезпечити ВЛАСНІ ІНТЕРЕСИ в боротьбі з Китаєм.
Дивно але саме про це я подумала сама ще ЗА добу до. тієї новини з БІЛД що" віткофф помилився"
09.08.2025 19:43 Відповісти
«Ласкаве телятко двох маток ссе»
09.08.2025 19:50 Відповісти
Угорщина?
09.08.2025 20:04 Відповісти
Но это телятко не ласковое,а скорее цинично-пргматичное
09.08.2025 20:22 Відповісти
с языка снял. думаю, она работает в этом направлении
09.08.2025 19:51 Відповісти
Стоіть Додік на різдоріжжі перед камінням на якому написано:
- куда б ти не пішоводин, мудак чубатий, тобою та сша все одно підітруться.
09.08.2025 19:43 Відповісти
Нас чекає небезпечний та жорстокий світ, якщо Путін збереже окуповані території. Це покаже іншим диктаторам, що можна силою забирати чужі землі, а НАТО при цьом не захищатиме союзників - The Telegraph
09.08.2025 19:43 Відповісти
Нато это иллюзия особенно европейская его часть где судя по опросам в каждой его стране-члене только не более 30% населения готовы защищать свои страны.Единственная сила там с которой орки будут считаться если таки нападут на Нато ,а сша откажется их защищать это Турция
09.08.2025 20:26 Відповісти
Я не розумію яке Тампон має право торгувати нашею землею? Тампон це звичайний барига який віддасть нашу землю і піде в своїх справах і не дасть нам ні зброї ні гарантій безпеки. Я вам скажу більше, продавши частину України, Тампон ще й посміється і розкаже іншим, мовляв ідіть і собі відірвіть по шматку там лохи живуть і все вам віддадуть за буси і обіцянки
09.08.2025 19:44 Відповісти
***** Сі Трамп і Ердоган і ше куча людей хочуть шоб порядки в міжнародних відносинах повернулися до створення ООН ( тобто сильні країни вирішують долю слабких країн не питаючи їх про це ). Крім того вони думають шо їхні країни сильні і їм ніц не буде по ніхто не посміє на них напасти, ну шож я їх вітаю разом з Римською імперією в тому - в тому шо вони помиляються .
09.08.2025 19:50 Відповісти
Уявімо США приймає Гітлера вже під мечем суду в Гаазі лиш для того щоб перетерти переманювання його від залягання під Китай ...
09.08.2025 19:45 Відповісти
це він для американців назве з гордістю ВТОРИННИМИ САНКЦІЯМИ ПО КИТАЮ . Ну що, шановні ЄС лідери як вас?
09.08.2025 19:47 Відповісти
Чушь, псина скачет на задних лапах перед дрессировщиком. А х-ло прочно сидит у желтомордых на кукане.
09.08.2025 20:00 Відповісти
Я не про дійсність як зараз це є - Я ПРО ТЕ , ЯК ТРАМП це продасть американцям...
09.08.2025 20:10 Відповісти
Ми ж пам"ятаємо як Саліван вважав перші місяці війни першим заданням для США - проблема з Китаєм, а не захист Європи ( України) .
кажуть тепер - то так Байден свою нерішучість прикривав Саліваном ...

Але яка різниця між ними ? Остання новина - у рашці на останній квартал 2025 очікується нульовий приріст ПДВ , а в минулому році були поряд з Китаєм -біля 4 %, сьогодні у Китаю після допомоги рашці у війні - вже 5 % з гаком ...
09.08.2025 20:17 Відповісти
ця жінка дуже добре розуміє, що трамп - це капітуляція України
і зневага з ганьбою для самих США.
а безпека світу післана в дупу і забута - як і не було.
09.08.2025 19:54 Відповісти
Трамп "бодається " з Китаєм за рашку, мріючи відібрати її у Китаю. Як на мене, у нього зараз грає власне нарцисоЕГО стати для хйла типу - ось хто тепер ТАТО? Йому насрати на Україну, як й на Європу. Все, що США віддали Китаю за дешеву робочу силу зараз головна ІДЕЯ - повернути додому - від чіпів до досягнень в інших галузях.
09.08.2025 20:05 Відповісти
та і з китаєм трамп не бодається,
а дорожче за все йому його "геніальність і величність".
ну і гроші звичяйно і плювати він на всіх і все інше хотів.
був би ***** сцарем бангладешу, а сі республіки конго?
він і на них би наплював і розтоптав.
"бий слабкішого" - в цьому весь доня.
09.08.2025 20:18 Відповісти
Ви ж зі США пишете - не реднеки а розумні американці вже чекають на повернення до США першості в в чіпах та розвитку ШІ . Маск зараз стає супергероєм - він повернувся до головного задання , робити США великою а не Китай й себе особисто .А це значить - не один Маск а усі кьортіси з ним та Венсом .
09.08.2025 20:22 Відповісти
писати зі США на Цензорі - це зараз величєзна ганьба!
півтораста бойових дідів тебе зїдять разом з прапором,
тому пишу з дому, який в США
09.08.2025 20:26 Відповісти
ти не стидайся- ДАВАЙ!
09.08.2025 20:29 Відповісти
головне-опонуй по суті
09.08.2025 20:30 Відповісти
Він вже!!! розбудовує фермерство з вирощування чіпів ( силіконових реднеків )... Трампу підказали мабуть силіконові переманювати рашку - там не було ніколи захисту Європи та світових миротворчих планів. А у цьому руслі у Трампа подвійна вигода...
09.08.2025 20:28 Відповісти
Що кацапи зробили в Сирії ? Драпали аж п'яти блискали. Так само вони повинні лрапати з України. Звітам їх вигнали повстанці. То може пора українським повстанцям взітись за кацапів ?
09.08.2025 20:09 Відповісти
Бажаю Трампу наснаги завершити цю кляту війну. І не звертати уваги на блеяння ображених диванних псевдо-патріотів шароварників.
09.08.2025 20:09 Відповісти
Побажай йому бути трохи розумнішим.
09.08.2025 20:10 Відповісти
Прізвище якогось відомого шароварника можеш назвати?
09.08.2025 20:14 Відповісти
ними забиті всі коменти на цензорі
09.08.2025 20:19 Відповісти
Зєля шароварник?
09.08.2025 20:25 Відповісти
Трамп шо не вчинить то завжди знайде виправдання
09.08.2025 20:15 Відповісти
Якщо вільний світ не може захисти того хто прагне бути вільним-то дуже швидко не буде ніякого вільного світу...
09.08.2025 20:21 Відповісти
 
 