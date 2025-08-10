Лідери Європи побоюються, що Трамп і Путін укладуть угоду, яку потім спробують нав’язати Україні, - NYT

Побоюючись бути посунутими на другий план під час майбутньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, представники Європи та України зібралися в суботу, 9 серпня, неподалік Лондона разом із представниками США, щоб з’ясувати позицію Путіна та переконатися, що Трамп розуміє, що стоїть на кону.

Про це йдеться у статті The New York Times під назвою "Відсунута вбік Європа намагається знайти свій голос, поки Трамп і Путін готуються до зустрічі", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на зустрічі європейці висловили свою солідарність з президентом України Володимиром Зеленським і чітко дали зрозуміти, що, на їхню думку, Трамп має врахувати їхню спільну позицію.

За словами джерел, європейці підтримали позиції України, наполягаючи, що припинення вогню має передувати будь-яким переговорам про територіальні зміни, що Україна не передасть Росії територій, які та не контролює, і що будь-яка угода має супроводжуватися гарантіями безпеки, зокрема з боку США.

Окрім цього, представники країн Європи наголосили, що жодної угоди між Вашингтоном і Москвою не можна укладати, не враховуючи інтересів українців або європейців, яких Трамп вважає відповідальними за безпеку України після врегулювання. Як і раніше, вони підкреслили, що НАТО не закриє двері для членства України, навіть якщо зараз це виглядає малоймовірним.

Видання пише, що у зустрічі, організованій міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, взяли участь посадовці Європи та України. А спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який минулого тижня зустрічався з Путіним, мав приєднатися дистанційно.

Європейці насамперед прагнули дізнатися, що саме обговорювали Путін і Віткофф стосовно можливого завершення війни Росії проти України.

NYT пише, що Москва давно наполягає, що будь-яка угода має визнати її контроль над Кримом, який вона незаконно анексувала у 2014 році, та ще чотирма регіонами сходу України - Луганською, Донецькою, Херсонською і Запорізькою областями. Проте є ознаки, що Кремль може пом’якшити ці вимоги, йдеться у статті.

Наскільки європейці розуміють вимогу Путіна, він пропонує закріпити за Росією Крим та весь Донбас, включно з Луганською і Донецькою областями, навіть у тих частинах, які РФ нині не контролює.

В обмін він нібито готовий погодитися на припинення вогню, яке "заморозить" поточні лінії фронту в інших регіонах, зокрема в Херсонській і Запорізькій областях, де російські війська також окупували частину території.

Видання зауважує, що Україна хоче припинення вогню, перш ніж почати обговорювати територіальні питання. Зеленський чітко заявив у суботу, що Україна не готова передавати Росії території, які та зараз не займає, і що міжнародне право не визнає жодної постійної втрати українського суверенітету.

Натомість лідери Європи побоюються, що Трамп і Путін можуть самостійно укласти угоду, яку потім спробують нав'язати Україні.

За словами співрозмовників, європейці намагаються донести до Трампа, що Україна має бути за столом переговорів і що часи Ялти, коли США та Росія ділили Європу, давно минули.

Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

