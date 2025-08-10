Лідери Європи побоюються, що Трамп і Путін укладуть угоду, яку потім спробують нав’язати Україні, - NYT
Побоюючись бути посунутими на другий план під час майбутньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним, представники Європи та України зібралися в суботу, 9 серпня, неподалік Лондона разом із представниками США, щоб з’ясувати позицію Путіна та переконатися, що Трамп розуміє, що стоїть на кону.
Про це йдеться у статті The New York Times під назвою "Відсунута вбік Європа намагається знайти свій голос, поки Трамп і Путін готуються до зустрічі", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на зустрічі європейці висловили свою солідарність з президентом України Володимиром Зеленським і чітко дали зрозуміти, що, на їхню думку, Трамп має врахувати їхню спільну позицію.
За словами джерел, європейці підтримали позиції України, наполягаючи, що припинення вогню має передувати будь-яким переговорам про територіальні зміни, що Україна не передасть Росії територій, які та не контролює, і що будь-яка угода має супроводжуватися гарантіями безпеки, зокрема з боку США.
Окрім цього, представники країн Європи наголосили, що жодної угоди між Вашингтоном і Москвою не можна укладати, не враховуючи інтересів українців або європейців, яких Трамп вважає відповідальними за безпеку України після врегулювання. Як і раніше, вони підкреслили, що НАТО не закриє двері для членства України, навіть якщо зараз це виглядає малоймовірним.
Видання пише, що у зустрічі, організованій міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, взяли участь посадовці Європи та України. А спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який минулого тижня зустрічався з Путіним, мав приєднатися дистанційно.
Європейці насамперед прагнули дізнатися, що саме обговорювали Путін і Віткофф стосовно можливого завершення війни Росії проти України.
NYT пише, що Москва давно наполягає, що будь-яка угода має визнати її контроль над Кримом, який вона незаконно анексувала у 2014 році, та ще чотирма регіонами сходу України - Луганською, Донецькою, Херсонською і Запорізькою областями. Проте є ознаки, що Кремль може пом’якшити ці вимоги, йдеться у статті.
Наскільки європейці розуміють вимогу Путіна, він пропонує закріпити за Росією Крим та весь Донбас, включно з Луганською і Донецькою областями, навіть у тих частинах, які РФ нині не контролює.
В обмін він нібито готовий погодитися на припинення вогню, яке "заморозить" поточні лінії фронту в інших регіонах, зокрема в Херсонській і Запорізькій областях, де російські війська також окупували частину території.
Видання зауважує, що Україна хоче припинення вогню, перш ніж почати обговорювати територіальні питання. Зеленський чітко заявив у суботу, що Україна не готова передавати Росії території, які та зараз не займає, і що міжнародне право не визнає жодної постійної втрати українського суверенітету.
Натомість лідери Європи побоюються, що Трамп і Путін можуть самостійно укласти угоду, яку потім спробують нав'язати Україні.
За словами співрозмовників, європейці намагаються донести до Трампа, що Україна має бути за столом переговорів і що часи Ялти, коли США та Росія ділили Європу, давно минули.
Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Все Просто Путін щось буде обіцяти Трампу - язик без кісток, Трамп все віддасть Путіну і вийде і скаже ЩО Я НАЙ НАЙ НАЙ НАЙ НАЙ ВЕЛИЧНІШИЙ на планеті і Ось БІГДІЛ.
Напередодні запланованої https://zn.ua/ukr/usa/tramp-nazvav-mistse-de-vidbudetsja-joho-zustrich-z-putinim.html зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Владіміром Путіним лідери провідних європейських держав та інституцій https://www.gov.uk/government/news/joint-leaders-statement-on-peace-for-ukraine оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили на необхідності досягнення справедливого та тривалого миру для України.
Документ підписали президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Александер Стубб.
У заяві лідери ЄС привітали зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні та підкреслили, що успіх можливий лише завдяки поєднанню активної дипломатії, військової та фінансової підтримки Києва, а також тиску на Росію.
«Ми готові підтримати цю роботу дипломатично, а також шляхом збереження нашої суттєвої військової та фінансової допомоги Україні, у тому числі через діяльність «Коаліції охочих», та шляхом збереження й запровадження обмежувальних заходів проти Російської Федерації», - зазначили лідери
Вони наголосили, що дипломатичне врегулювання має захистити життєво важливі інтереси безпеки України та Європи, включно з наданням надійних гарантій безпеки. Лідери підтвердили, що переговори можуть розпочатися лише після припинення вогню або зменшення бойових дій, а міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.
«Україна має свободу вибору власної долі. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або зменшення бойових дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без участі України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми повторюємо, що неспровоковане та незаконне вторгнення Росії в Україну є грубим порушенням Статуту ООН, Заключного акта Гельсінкі, Будапештського меморандуму та низки послідовних зобов'язань Росії. Ми наголошуємо на нашій непохитній відданості суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України», - заявили лідери.
Вони запевнили у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та наголосили, що й надалі стоятимуть на боці України та працюватимуть спільно з президентом Трампом, США, президентом Зеленським і народом України задля миру, який захистить спільні інтереси безпеки.
Очільник Кремля Владімір Путін цього тижня https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-obitsjaje-zupiniti-vijnu-jakshcho-ukrajina-viddast-skhid-wsj.html передав адміністрації президента США Дональда Трампа пропозицію про припинення війни в Україні в обмін на передачу Донецької і Луганської областей та міжнародного визнання цих територій як російських.
https://zn.ua/ukr/redaction/Mykyta-Tkachenko-ed Підготував/ла Микита Ткаченко
У заяві лідери ЄС привітали зусилля Трумпа щодо припинення касапської війни з Україною та підкреслили, що успіх можливий лише завдяки поєднанню активної дипломатії, військової та фінансової підтримки Києва, а також тиску на сосію.
«Ми готові підтримати цю роботу дипломатично, а також шляхом збереження нашої суттєвої військової та фінансової допомоги Україні, у тому числі через діяльність «Коаліції охочих», та шляхом збереження й запровадження обмежувальних заходів проти рф», - зазначили лідери.
Вони наголосили, що дипломатичне врегулювання має захистити життєво важливі інтереси безпеки України та Європи, включно з наданням надійних гарантій безпеки. Лідери підтвердили, що переговори можуть розпочатися лише після припинення вогню або зменшення бойових дій, а міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.
«Україна має свободу вибору власної долі. Змістовні переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або зменшення бойових дій. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без участі України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Ми повторюємо, що неспровоковане та незаконне вторгнення сосії в Україну є грубим порушенням Статуту ООН, Заключного акта Гельсінкі, Будапештського меморандуму та низки послідовних зобов'язань Росії. Ми наголошуємо на нашій непохитній відданості суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України», - заявили лідери.
Вони запевнили у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та наголосили, що й надалі стоятимуть на боці України та працюватимуть спільно з президентом Трумпом, США, президентом Зеленським і народом України задля миру, який захистить спільні інтереси безпеки.
Краще ультиматум "про нас без нас" зустрічати Україні разом з Європою, щоб холоднокровно разом потім пояснювати Трампону, чому він неприйнятний, адже "люб'язна" пропозиція взяти участь у зустрічі на Алясці скидається на підготовку сценарію зустрічі влаштованій Трампоном, Венсом і Рубіо Зеленському в "Овальному кабінеті".
з цього трандема - *****, рудий, бубсель - будуть тільки сльози українські...
ви спізднились - лідери Европи....
А ТРАМП, як пообіцяв Європі домовившись, так може все це відмінити одним лихим словом в бік України.
Aмериканський партнер BBC CBS News, посилаючись на джерела, знайомі з обговореннями, повідомляє, що Білий дім намагається схилити європейських лідерів до угоди, яка включатиме захоплення Росією всього Донбасу на сході України та збереження Криму.
Тобто Україну нібито змушуватимуть віддати міста Донбасу, які Росія за три з половиною роки війни не змогла захопити.
Як частина запропонованої угоди, Москва відмовиться від Херсонської та Запорізької областей, які вона частково окупувала, повідомляє CBS.
Раніше в п'ятницю газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомила, що Путін запропонував аналогічну домовленість спецпосланцю Трампа Віткоффу під час нещодавньої зустрічі в Москві.
відео: https://youtu.be/Ii45yeOYbW4