Країни Балтії та Чехія підтримали Україну на тлі підготовки зустрічі Путіна й Трампа: "Кордони не можна змінювати за допомогою тиску та шантажу"

Очільники зовнішньополітичних відомств балтійських країн і Чехії запевнили у підтримці України, її суверенітету й територіальної цілісності на тлі майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна.

Так, очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна наголосив, що "суверенітет і територіальна цілісність — наріжні камені глобальної стабільності".

"Якщо кордони можна змінювати силою, ніхто не може почуватися в безпеці. Якщо народи можна змусити жити під диктатом більшого сусіда, ніхто не є вільним. Суверенітет і територіальна цілісність — наріжні камені глобальної стабільності. Ми не будемо заохочувати агресію — ні в Україні, ні де-небудь ще", - написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС Латвії Латвії Байба Браже своєю чергою привітала зусилля президента США Дональда Трампа з припинення агресії Росії проти України, проте наголосила, що "справедливий, тривалий і гідний мир – це те, чого ми всі прагнемо, а українці – найбільше".

"Такий мир повинен передбачати участь України та поважати її суверенітет і територіальну цілісність. Росія не повинна бути винагороджена за агресію",- написала вона в соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс Литви заявив, що кордони, суверенітет і незалежність України "не підлягають обговоренню".

"Кордони, суверенітет і незалежність України не підлягають обговоренню. Від Луганська до Криму кожен сантиметр належить суверенній державі Україна, яка бореться за свою свободу. Литва підтримує зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права. Мир можливий лише завдяки силі та єдності", - йдеться в заяві дипломата.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський наголосив, що "державні кордони не можна змінювати за допомогою тиску та шантажу".

"Путін не переміг Україну за 3 дні чи 3 роки. його змусили до переговорів підтримка України, санкції та українська мужність. Україна повинна залишитися вільною. Державні кордони не можна змінювати за допомогою тиску та шантажу. Хто стане членом ЄС та НАТО, вирішують їхні члени, а не Владімір Путін. Чехія хоче миру, але з його формою завжди має погодитися насамперед Україна", - заявив очільник чеського МЗС.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

