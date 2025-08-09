УКР
Країни Балтії та Чехія підтримали Україну на тлі підготовки зустрічі Путіна й Трампа: "Кордони не можна змінювати за допомогою тиску та шантажу"

трамп, путін

Очільники зовнішньополітичних відомств балтійських країн і Чехії запевнили у підтримці України, її суверенітету й територіальної цілісності на тлі майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна.

Так, очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна наголосив, що "суверенітет і територіальна цілісність — наріжні камені глобальної стабільності".

"Якщо кордони можна змінювати силою, ніхто не може почуватися в безпеці. Якщо народи можна змусити жити під диктатом більшого сусіда, ніхто не є вільним. Суверенітет і територіальна цілісність — наріжні камені глобальної стабільності. Ми не будемо заохочувати агресію — ні в Україні, ні де-небудь ще", - написав він у соцмережі Х.

Глава МЗС Латвії Латвії Байба Браже своєю чергою привітала зусилля президента США Дональда Трампа з припинення агресії Росії проти України, проте наголосила, що "справедливий, тривалий і гідний мир – це те, чого ми всі прагнемо, а українці – найбільше".

"Такий мир повинен передбачати участь України та поважати її суверенітет і територіальну цілісність. Росія не повинна бути винагороджена за агресію",- написала вона в соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс Литви заявив, що кордони, суверенітет і незалежність України "не підлягають обговоренню".

"Кордони, суверенітет і незалежність України не підлягають обговоренню. Від Луганська до Криму кожен сантиметр належить суверенній державі Україна, яка бореться за свою свободу. Литва підтримує зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права. Мир можливий лише завдяки силі та єдності", - йдеться в заяві дипломата.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський наголосив, що "державні кордони не можна змінювати за допомогою тиску та шантажу".

"Путін не переміг Україну за 3 дні чи 3 роки. його змусили до переговорів підтримка України, санкції та українська мужність. Україна повинна залишитися вільною. Державні кордони не можна змінювати за допомогою тиску та шантажу. Хто стане членом ЄС та НАТО, вирішують їхні члени, а не Владімір Путін. Чехія хоче миру, але з його формою завжди має погодитися насамперед Україна", - заявив очільник чеського МЗС.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до зустрічі американського лідера Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка запланована на 15 серпня на Алясці.

+7
Дякуємо, друзі! Хоч хтось відкрито назвав Трампона шантажистом.
09.08.2025 18:45 Відповісти
+3
Якраз чехи та прибалти на власному досвіді знають(Мюнхенська змова та пакт Молотова-Рібентропа), як втрачається незалежність, коли за Вашими спинами вирішують питання Ваших земель.
09.08.2025 18:52 Відповісти
+2
"курочка по зьорнишку..."
буйло сам сказав

.
09.08.2025 18:58 Відповісти
+ 💯 👍🏿!

європейці обох буйлів-педифилів на холодному вітрі Аляски засунуть в штани і застібнуть ширінку на молнію.
щоб поменше вякали дурними словами

.
09.08.2025 18:55 Відповісти
"наголосив, що "суверенітет і територіальна цілісність - наріжні камені глобальної стабільності"
Забудьте про "глобальну стабільність" та її "наріжні камені".
09.08.2025 18:45 Відповісти
09.08.2025 18:48 Відповісти
Якраз чехи та прибалти на власному досвіді знають(Мюнхенська змова та пакт Молотова-Рібентропа), як втрачається незалежність, коли за Вашими спинами вирішують питання Ваших земель.
09.08.2025 18:52 Відповісти
тільки чехи !!!!

бо словаки проголосили свою фашистку державу і почали як круки рвати Чехію

.
09.08.2025 18:57 Відповісти
Хіба тільки словаки - мадяри та поляки, як "доброчесні" сусіди теж долучились до цієї "благородної справи" грабунку сусіда, що трапив у халепу.
09.08.2025 19:09 Відповісти
якщо бути чесними, то українці-русини Закарпаття теж приводились - проголосили спочатку автономію, а потім незалежність Підкарпатської Русі-України.

але ми брали тільки своє !!!!

на відміну від мадярів, які не тільки захопили українські землі, але ще й добряче віджали територію у фашисткого союзника Словаччини.
тільки втручання самого фюрера поклало край бєспрєдєлу кочівників мадярів.
але віджату землю вони так і не віддали.

.
09.08.2025 19:24 Відповісти
Наскільки мені відомо, українці-русини Закарпаття доволі байдуже поставились до незалежності Карпатської Русі. Організацією, вишколом та людьми Карпатську Січ забезпечувала ОУН та відповідно галичане.
09.08.2025 19:52 Відповісти
Надрукувати таку річ ше треба вміти - територія Словачини то не територія Чехії ( чехи відносилися до словаків як до молодших братів - як нас вважають кацапи ).
09.08.2025 19:33 Відповісти
Ну дуууужеее велика підтримка , в країн Балтії до цих пір є синдром 1940 року ,коли совіти їх окупували без єдиного пострілу - це по-перше ,а по-друге Трампу до одного місця думка таких крихітних держав ,як країни Балтії .
09.08.2025 18:57 Відповісти
"курочка по зьорнишку..."
буйло сам сказав

.
09.08.2025 18:58 Відповісти
Згадав латвійський серіал "Долгала дорога в дюнах "(пам'ятаєте такий ?) - там один з персонажів казав- "Мы слишком маленький народ ,нам всегда приходиться лицемерить ".
09.08.2025 19:06 Відповісти
Вибачаюсь -"Долгая дорога в дюнах ".
09.08.2025 19:08 Відповісти
Нагадайте собі де був знятий і коли цей опус а тоді - а тоді видаліть свій комент як не дуже доречний .
09.08.2025 19:40 Відповісти
А що там сказано не так , коли це прислухались до думки країн Балтії- ніколи ,ні в тодішньому ссср ,де вони були 50 років ,ні тепер в НАТО.
09.08.2025 20:11 Відповісти
Одних совок поглинув без жодного спротиву, інших Гітлер в потім також совок, в зараз дуже мудрі і будуть вказувати нам, як мужньо треба боротись
09.08.2025 19:09 Відповісти
Прибалти, на відміну від українців, завжди називали росіян окупантами.

metsavennad, латис. mežabrāļi, лит. miško broliai) - загальна назва партизанського опору в країнах Балтії проти радянської окупації, розпочатої за пактом Молотова - Ріббентропа. Цей рух налічував приблизно 170 тисяч вояків, з них 50 тисяч загинули або зникли безвісти.
09.08.2025 20:22 Відповісти
 
 