Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною, - Ослунд

Трамп змінив риторику щодо Путіна

Шведський економіст та дипломат Андерс Ослунд заявив перед самітом Трампа та Путіна, що партнери не повинні допустити жодного пом’якшення санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.

Ослунд зазначив, що Трамп гучно висловлювався про дедлайни для Путіна лише "для запрошення на особисту зустріч", щоб це стало способом заблокувати санкції.

"Тепер Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною. Путін не зробить жодних реальних поступок, можливо, лише обмежить бойові дії там, де Україна має перевагу, і Трамп намагатиметься нав’язати це Україні.

Швидше за все, Трамп де-факто визнає нинішню окупацію Росією українських територій. Трамп уже відмовився від будь-яких претензій на територіальну цілісність України. Він припинив усю допомогу США Україні та всі скарги США на порушення Росією міжнародного права.

Він хоче скасувати західні санкції проти Росії, але решта Заходу може цьому завадити", – написав він.

Як написав Ослунд, ЄС, Велика Британія, Канада, Японія та Україна мають продовжити співпрацю, щоб забезпечити швидке озброєння України. Також він зазначив, що партнери мають робити різкі спільні публічні заяви та не допустити жодного пом’якшення санкцій проти Росії.

"Жахливо бачити, як Трамп встромляє ножа в спину Україні", - резюмував Ослунд.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна пройде на Алясці, оскільки там "перетинаються економічні інтереси РФ і США".

Топ коментарі
+11
Навіть Ослунд зрозумів хто чим дихає
09.08.2025 08:40 Відповісти
+6
Все вірно. Всі погрози Трампа щодо санкцій проти росії - пустий звук. А робить лише на користь ху"ла.
09.08.2025 08:44 Відповісти
+2
во-во. це дуже не корелюється із номінацією на Нобелівську премію. за таке отримують не премію Нобеля, а премію світової ганьби. Точно Чуб захоче так ганьбитися? найкращим варіантом для нього і для світу буде - це заарештувати ху йла як тільки воно приїде на Аляску і передати його для суду в Гаагу. а Мішустіну заявити (бо саме він по Конституції є другою особою на болотах), щоб віддав наказ на виведення військ з усіх окупованих українських територій, заарештував решту воєнних злочинців і передав їх у Гаагу і закликав госдуру скасувати усі незаконні внесення українських територій у Конституцію федерації.
09.08.2025 08:47 Відповісти
показати весь коментар
Ослунд, це добре. Хотілось, щоб і "Найвеличнійший Лідер **********" зрозумів...
09.08.2025 08:52 Відповісти
Буде брикатися - за ним Україна - яка спливає кров"ю - ніхто не схотів стати з нами пліч - о - пліч - хіба ми можем довго втриматись проти такого монстра
09.08.2025 08:58 Відповісти
Хорошо, все так и есть, какую альтернативу предлагает евродипломат? Воевать до талого но с учетом что с отходом от дел сша еще половина евро стран откажутся от помощи?
09.08.2025 08:43 Відповісти
Ага - две половины 😁 Можешь помечтать конечно, но чтобы Украина оставила дамбас *********** нужно будет положить еще 500к орков - как минимум.
09.08.2025 08:48 Відповісти
я нижче написав чудовий варіант альтернативи.
09.08.2025 08:49 Відповісти
Синку! У тебе "Гугл-перекладач завис"? Ти хоч сам зрозумів, що ти написав? По роботі привчений розбирать "хитрокручені" тези, але тобою написане може розібрать лише психіатр... І не на твою користь...
09.08.2025 08:51 Відповісти
Вологі болотяні свинособачі мрії.
09.08.2025 09:12 Відповісти
Пошлины 25 против Индии ввел это уже что-то. Все остальное это просто звиздеж он ничего такого не говорит, все эти вбросы руснявых пидаров просто чтобы открыть окно овертрона.
09.08.2025 08:51 Відповісти
На Алясці? Хе-хе.
Хороша нагодя для Тромба здати цю територію рашистській пітьмі.
09.08.2025 08:44 Відповісти
Респект Цензор за влучний заголовок.Так і є...Якби тільки не оплошала наша влада...Я з тих мамонтів що роблять на неї ставку у цій війні...
09.08.2025 08:44 Відповісти
Робите ставку на нашу нікчемну владу? Сумно про це читати.
09.08.2025 08:48 Відповісти
зебілізм хвороба невиліковна...
09.08.2025 08:54 Відповісти
не сплошала ваша влада?
А що, так і не доходить? А то вже сталось! Сім років тому. А тепер то вже результат...
Як там було? Хоть паржьом, па-пріколу...
От дебіли поставили на неї, на то шапіто ставку, отримуй "виграш". Тільки не вдавись...
Так, до речі, твоїй владі слова ніхто не давав і давати не буде.
Країн ЙОГО мрій, ****...
09.08.2025 08:53 Відповісти
Це ще раз доводить, що за війною росії проти України стоять певні сили в США. І ці сили контролюють як республіканців, так і демократів.
Подивіться фільм "Земля обетованная от Иосифа Сталина" 2009 -го року, і все стає зрозумілим, особливо за Крим.
Слідуючий етап - розвал росії!
09.08.2025 08:44 Відповісти
"Чемберлен-ХХІ"...
09.08.2025 08:47 Відповісти
коли портніков робив свої похмурі прогнози, скільки гімна на нього вилили?
в тому числі і тут, на цензорі.
то, ласкаво просимо, в україну, що ціною сотен тисяч українців, найкращих українців, капітулює.
через п'ять десять років, черговий напад кацапів, але україну не буде кому захищати.
09.08.2025 08:47 Відповісти
📣 Наталя Масанська:

Ні, ну в те що два шизоїдні старі простатити зійдуться на пошматуванні України, можна було відразу припустити.

А от як на рахунок угоди про природні ресурси, підписаної в квітні зеленим ********* і рудим вертихвостом?

Ми коли-небуть дізнаємося за що і навіщо ті природні копалини віддав найпотужніший нікчема світу?

Що вони нам гарантували?
І які умови були в них прописані?

Агов, де ж ви, ті, хто так незламно захищає та відстоює зелених аферистів?
Чи вам байдуже, згорів сарай - гори і хата, якби тільки ваш яйцесяйний гладенько на бісер стилився?
Вас зовсім не цікавить, навіщо ці зелені чорти мутили з тією курською операцією, в якій занапастили десятки тисяч життів українських військових, якщо наперед знали, що не спроможні впливати на хід війни?

Ваш найпотужніший запевняв же, що це вплине на обмін територіями, питання якими? Чи не доведеться за той курськ віддати ще частину якоїсь області?

Як мені хочеться, просто до крику, всіх, хто так захищає та облизує зелену зграю, переселити на ті території, які обіцяють подарувати раші, і подарувати зелених прихильників разом з тими територіями.

Щоб вони кожного дня любувалися здобутками своїх блазнів, щоб відчували, як їм пощастило.
І чому ми дізнаємося від Доні, що маємо щось віддати, чимось поступитися?

Чи найвеличніша влада вчергове продасть, про@бе все за закритими дверима, а українці дізнаються про все те з іноземних ЗМІ?

Це якийся сюр, дообіцятися, до@издітися, докеруватися до того, що Україну покалічили, залили кров'ю, а тепер ще роздеруть на шмаття, а воно знову видасть це, як найбільшу свою перемогу.
А ми вчергове, приймемо це як належне.
Невже український народ наскільки інфантильний та безвольний?
09.08.2025 08:51 Відповісти
за що?
За гарантії безбідного і ситого проживання Лєнки, дєточок, папи ріми, мами саші та й його самого. Ну і оточуючого кагалу.
А ми, Україна? А ми тут яким боком?
Зато ж, курва, весело, хоть паржьом!
09.08.2025 08:57 Відповісти
Зустріч Трампа та Путіна може відбутися вже в понеділок у Римі, - Fox News

Трамп квапиться... Путін помагає Трампу - "Я иду тебе навстречу"...

Десятого жовтня збереться комітет по присудженню премії Нобеля і, тому Путін обов'язково скористається вродженим нарциссизмом, фанфаронством і марнославством Трампа: зробить якийсь лукаво-цинічний хід на користь Трампа -"миротворця" - типу "идя на встречу" пожеланиям Трампа.

Любой "человек слаб и беспомощен по своей природе" (с), но у Трампа слабость и беспомощность паталогическая...

Особенная слабость у Трампа на лесть, похвалы, комплементарность и прочее с разряда почесывания, облизывания... Абсолютное отсутствие иммунитета.

КГБ СССР умели использовать любую патологию, невоздержанность...

Вот и в Риме объявят о вечном мире ... идя навстречу премии мира для Трампа.

Все може статися... "в этом безумном, безумном, безумном мире"

***********************************************************************

В 1939 году Адольф Гитлер был номинирован на Нобелевскую премию мира. Накануне 24 января 1939 г. 12 шведских членов парламента выдвинули кандидатуру премьер-министра Британии Невилла Чемберлена на Нобелевскую премию мира. Аргументировали его кандидатуру тем, что Чемберлен подписал Мюнхенское соглашение с Гитлером в сентябре 1938 года, по условиям которого Судетская область Чехословакии была передана Германии. В письме о выдвижении кандидатуры Чемберлена указывали, что он «в это опасное время спас нашу часть мира от ужасающей катастрофы».

Вскоре после выдвижения кандидатуры Чемберлена, один из депутатов шведского парламента Эрик Брандт выдвинул кандидатуру Гитлера на Нобелевскую премию мира. Предложение вызвало шквал возмущения и протестов со стороны шведских коммунистов, социал-демократов и либеральных антифашистов.

Позже Эрик Брандт дал интервью шведскому изданию Svenska Morgonposten, в котором объяснил, что это было ироническое предложение. Так Брандт будто-бы хотел показать, что ни Чемберлен, ни Гитлер не заслуживают Нобелевской премии мира. 1 февраля 1939 г. Эрик Брандт отозвал свое заявление.
09.08.2025 08:53 Відповісти
Будь-який мир краще війни, але головне не визнавати захоплені території і перевести боротьбу з росією в підпільний характер. Підривати заводи і фабрики , мости і палити все і вся , знищувати генералів , міністрів і депутатів які голосували за війну проти України але не за допомогою дронів, а за допомогою диверсантів.
09.08.2025 08:54 Відповісти
Те, що сказав шановний Ослунд, мали б щодня казати президент України, всі депутати і посли України, якщо б вони не були дешевими пісюністами і ширмою для деребану України.
09.08.2025 08:56 Відповісти
Просто ГЕЙропейці бояться що ***** переключиться на них, вони це прямо говорять. Тому звісно їм невигідне закінчення війни, хай Панаси з Миколами воюють. А вони закушуючи устрицями під Французьке винце поаплодують незламним.
09.08.2025 08:57 Відповісти
Natasha , ti astarozhna tut kvakai , prevratisha v ruskuiu liagushku ...
09.08.2025 09:05 Відповісти
Вже обісралася на болотах, свинособако?
09.08.2025 09:10 Відповісти
какошнік поправь.
09.08.2025 09:19 Відповісти
треба визнати що сша вже давно не являються не то що лідером вільного світу а й демократією, бо зі своєю двопартійною сістемою вони неменуче перетворились на псевдодемократію
09.08.2025 08:58 Відповісти
Мінські угоди, кажете? Погані такі?
От дебільна біомаса, от зЄбанати, о то поржали...
І то ще дай Бог, щоб на тому сталось...
09.08.2025 08:59 Відповісти
Трамп переслідує свої цілі і цілі своєї держави, на Україну йому начхати ( і в цьому його звинувачувати недоречно) , те що він робить хоч щось , краще ніж подорожі по європейським країнам нашого потужного з 0 результатом.
09.08.2025 09:01 Відповісти
все так, але звинувачуємо ми його доречно, бо сША в свій час нас повністю роззброїли, і це н тількі ЯО та літаки.
09.08.2025 09:05 Відповісти
Трамп все сппланував ще дуже давно. Він такий же рюрік-педофіл, собіратєль земель, як і Путін. І це видно по його діях, не по словах. Він тягнув час, валяв ваньку, балаболив потужно, як зеля.
09.08.2025 09:04 Відповісти
Дякувати зебаранам маємо те, що маємо. При Порошенку про таке ніхто і не помислив би, та й війни такої не було б. Але тупакам треба був "парєнь із народа", тобто такий же тупий хахол-малорос.
09.08.2025 09:09 Відповісти
Уточню: #ид-малорос - так буде правильно
09.08.2025 09:18 Відповісти
В чому небезпека старих пердунів на керівних посадах - це відсутність мотивації щось вирішувати й змінювати, їм головне безпечно пересидіти свою старість.
09.08.2025 09:10 Відповісти
Молоді під@раси не кращі. Гірше за дурня лише дурень з ініціативою.
09.08.2025 09:13 Відповісти
"Дарувати свою землю окупанту Українці не будуть !"- Зеленський
Українці захищають своє. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше.

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, - вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру - миру, який не розвалиться через бажання Москви.

Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом. Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми - це Україна. Слава Україні !
Відеозвернення - https://t.me/V_Zelenskiy_official/15575
09.08.2025 09:12 Відповісти
у смокінгу в якому років через десять будуть ховати трампа, буде кишеня для нобелєвської медалі.
09.08.2025 09:15 Відповісти
Медаль "Зрадник Першого ступеню".
09.08.2025 09:18 Відповісти
Один з гарантів територіальній цілосності Українина за Будапештськім меморандумом напав на Україну, другий гарант, в уголу Параші, примушує Україну здати свою територію. Параша як була Парашей так і залишится Парашей но от сша вже перетворились на Парашу.
АКСИОМА
ГАРАНТІЇ США НЕ ВАРТІ ВИКОРИСТАНОГО ПІПІФІКСУ.
09.08.2025 09:17 Відповісти
 
 