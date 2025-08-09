Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною, - Ослунд

Шведський економіст та дипломат Андерс Ослунд заявив перед самітом Трампа та Путіна, що партнери не повинні допустити жодного пом’якшення санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у Х.

Ослунд зазначив, що Трамп гучно висловлювався про дедлайни для Путіна лише "для запрошення на особисту зустріч", щоб це стало способом заблокувати санкції.

"Тепер Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною. Путін не зробить жодних реальних поступок, можливо, лише обмежить бойові дії там, де Україна має перевагу, і Трамп намагатиметься нав’язати це Україні.

Швидше за все, Трамп де-факто визнає нинішню окупацію Росією українських територій. Трамп уже відмовився від будь-яких претензій на територіальну цілісність України. Він припинив усю допомогу США Україні та всі скарги США на порушення Росією міжнародного права.

Він хоче скасувати західні санкції проти Росії, але решта Заходу може цьому завадити", – написав він.

Як написав Ослунд, ЄС, Велика Британія, Канада, Японія та Україна мають продовжити співпрацю, щоб забезпечити швидке озброєння України. Також він зазначив, що партнери мають робити різкі спільні публічні заяви та не допустити жодного пом’якшення санкцій проти Росії.

"Жахливо бачити, як Трамп встромляє ножа в спину Україні", - резюмував Ослунд.

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна пройде на Алясці, оскільки там "перетинаються економічні інтереси РФ і США".