Трамп подготовил почву для того, чтобы сдать Украину за ее спиной, - Ослунд

Шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд заявил перед саммитом Трампа и Путина, что партнеры не должны допустить никакого смягчения санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заметке в Х.

Ослунд отметил, что Трамп громко высказывался о дедлайнах для Путина только "для приглашения на личную встречу", чтобы это стало способом заблокировать санкции.

"Теперь Трамп подготовил почву для того, чтобы сдать Украину за ее спиной. Путин не сделает никаких реальных уступок, возможно, только ограничит боевые действия там, где Украина имеет преимущество, и Трамп будет пытаться навязать это Украине.

Скорее всего, Трамп де-факто признает нынешнюю оккупацию Россией украинских территорий. Трамп уже отказался от любых претензий на территориальную целостность Украины. Он прекратил всю помощь США Украине и все жалобы США на нарушение Россией международного права.

Он хочет отменить западные санкции против России, но остальной Запад может этому помешать", - написал он.

Как написал Ослунд, ЕС, Великобритания, Канада, Япония и Украина должны продолжить сотрудничество, чтобы обеспечить быстрое вооружение Украины. Также он отметил, что партнеры должны делать резкие совместные публичные заявления и не допустить никакого смягчения санкций против России.

"Ужасно видеть, как Трамп вонзает нож в спину Украине", - резюмировал Ослунд.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина пройдет на Аляске, поскольку там "пересекаются экономические интересы РФ и США".