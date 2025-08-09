Трамп подготовил почву для того, чтобы сдать Украину за ее спиной, - Ослунд
Шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд заявил перед саммитом Трампа и Путина, что партнеры не должны допустить никакого смягчения санкций против России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заметке в Х.
Ослунд отметил, что Трамп громко высказывался о дедлайнах для Путина только "для приглашения на личную встречу", чтобы это стало способом заблокировать санкции.
"Теперь Трамп подготовил почву для того, чтобы сдать Украину за ее спиной. Путин не сделает никаких реальных уступок, возможно, только ограничит боевые действия там, где Украина имеет преимущество, и Трамп будет пытаться навязать это Украине.
Скорее всего, Трамп де-факто признает нынешнюю оккупацию Россией украинских территорий. Трамп уже отказался от любых претензий на территориальную целостность Украины. Он прекратил всю помощь США Украине и все жалобы США на нарушение Россией международного права.
Он хочет отменить западные санкции против России, но остальной Запад может этому помешать", - написал он.
Как написал Ослунд, ЕС, Великобритания, Канада, Япония и Украина должны продолжить сотрудничество, чтобы обеспечить быстрое вооружение Украины. Также он отметил, что партнеры должны делать резкие совместные публичные заявления и не допустить никакого смягчения санкций против России.
"Ужасно видеть, как Трамп вонзает нож в спину Украине", - резюмировал Ослунд.
Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина пройдет на Аляске, поскольку там "пересекаются экономические интересы РФ и США".
ви б почитали про його погляди та висловлювання.
З дивану то воювати весело і класно, але дурниць писати не треба
Україна з початку каденції Трампидла і так уже воює за свої + європейські бабки.
Не можна налякати їжака голою сракою - хоч американською, хоч свинособачою.
Хороша нагодя для Тромба здати цю територію рашистській пітьмі.
А що, так і не доходить? А то вже сталось! Сім років тому. А тепер то вже результат...
Як там було? Хоть паржьом, па-пріколу...
От дебіли поставили на неї, на то шапіто ставку, отримуй "виграш". Тільки не вдавись...
Так, до речі, твоїй владі слова ніхто не давав і давати не буде.
Країн ЙОГО мрій, ****...
Подивіться фільм "Земля обетованная от Иосифа Сталина" 2009 -го року, і все стає зрозумілим, особливо за Крим.
Слідуючий етап - розвал росії!
в тому числі і тут, на цензорі.
то, ласкаво просимо, в україну, що ціною сотен тисяч українців, найкращих українців, капітулює.
через п'ять десять років, черговий напад кацапів, але україну не буде кому захищати.
Ні, ну в те що два шизоїдні старі простатити зійдуться на пошматуванні України, можна було відразу припустити.
А от як на рахунок угоди про природні ресурси, підписаної в квітні зеленим ********* і рудим вертихвостом?
Ми коли-небуть дізнаємося за що і навіщо ті природні копалини віддав найпотужніший нікчема світу?
Що вони нам гарантували?
І які умови були в них прописані?
Агов, де ж ви, ті, хто так незламно захищає та відстоює зелених аферистів?
Чи вам байдуже, згорів сарай - гори і хата, якби тільки ваш яйцесяйний гладенько на бісер стилився?
Вас зовсім не цікавить, навіщо ці зелені чорти мутили з тією курською операцією, в якій занапастили десятки тисяч життів українських військових, якщо наперед знали, що не спроможні впливати на хід війни?
Ваш найпотужніший запевняв же, що це вплине на обмін територіями, питання якими? Чи не доведеться за той курськ віддати ще частину якоїсь області?
Як мені хочеться, просто до крику, всіх, хто так захищає та облизує зелену зграю, переселити на ті території, які обіцяють подарувати раші, і подарувати зелених прихильників разом з тими територіями.
Щоб вони кожного дня любувалися здобутками своїх блазнів, щоб відчували, як їм пощастило.
І чому ми дізнаємося від Доні, що маємо щось віддати, чимось поступитися?
Чи найвеличніша влада вчергове продасть, про@бе все за закритими дверима, а українці дізнаються про все те з іноземних ЗМІ?
Це якийся сюр, дообіцятися, до@издітися, докеруватися до того, що Україну покалічили, залили кров'ю, а тепер ще роздеруть на шмаття, а воно знову видасть це, як найбільшу свою перемогу.
А ми вчергове, приймемо це як належне.
Невже український народ наскільки інфантильний та безвольний?
За гарантії безбідного і ситого проживання Лєнки, дєточок, папи ріми, мами саші та й його самого. Ну і оточуючого кагалу.
А ми, Україна? А ми тут яким боком?
Зато ж, курва, весело, хоть паржьом!
Трамп квапиться... Путін помагає Трампу - "Я иду тебе навстречу"...
Десятого жовтня збереться комітет по присудженню премії Нобеля і, тому Путін обов'язково скористається вродженим нарциссизмом, фанфаронством і марнославством Трампа: зробить якийсь лукаво-цинічний хід на користь Трампа -"миротворця" - типу "идя на встречу" пожеланиям Трампа.
Любой "человек слаб и беспомощен по своей природе" (с), но у Трампа слабость и беспомощность паталогическая...
Особенная слабость у Трампа на лесть, похвалы, комплементарность и прочее с разряда почесывания, облизывания... Абсолютное отсутствие иммунитета.
КГБ СССР умели использовать любую патологию, невоздержанность...
Вот и в Риме объявят о вечном мире ... идя навстречу премии мира для Трампа.
Все може статися... "в этом безумном, безумном, безумном мире"
***********************************************************************
В 1939 году Адольф Гитлер был номинирован на Нобелевскую премию мира. Накануне 24 января 1939 г. 12 шведских членов парламента выдвинули кандидатуру премьер-министра Британии Невилла Чемберлена на Нобелевскую премию мира. Аргументировали его кандидатуру тем, что Чемберлен подписал Мюнхенское соглашение с Гитлером в сентябре 1938 года, по условиям которого Судетская область Чехословакии была передана Германии. В письме о выдвижении кандидатуры Чемберлена указывали, что он «в это опасное время спас нашу часть мира от ужасающей катастрофы».
Вскоре после выдвижения кандидатуры Чемберлена, один из депутатов шведского парламента Эрик Брандт выдвинул кандидатуру Гитлера на Нобелевскую премию мира. Предложение вызвало шквал возмущения и протестов со стороны шведских коммунистов, социал-демократов и либеральных антифашистов.
Позже Эрик Брандт дал интервью шведскому изданию Svenska Morgonposten, в котором объяснил, что это было ироническое предложение. Так Брандт будто-бы хотел показать, что ни Чемберлен, ни Гитлер не заслуживают Нобелевской премии мира. 1 февраля 1939 г. Эрик Брандт отозвал свое заявление.
От дебільна біомаса, от зЄбанати, о то поржали...
І то ще дай Бог, щоб на тому сталось...
Українці захищають своє. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше.
Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть.
Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, - вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру - миру, який не розвалиться через бажання Москви.
Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом. Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми - це Україна. Слава Україні !
Відеозвернення - https://t.me/V_Zelenskiy_official/15575
АКСИОМА
ГАРАНТІЇ США НЕ ВАРТІ ВИКОРИСТАНОГО ПІПІФІКСУ.
Жодного разу навіть не згадав про вбите мирне населення від ракет та дронів. Тільки підраховує орків, яких йому чомусь шкода. Американський препіздєнт шкодує кацапських заробітчан, які просто заробляють гроші вбиваючи мирних людей у сусідній країні.
Ця істота здатна на будь-що , тому ***** цим і користується…
а ще вкурвлює, як навіть на цензорі деякі люди швидко міняють думку про трампа (щиро віривши, що наш козак, зараз ух як дожме росію). А по факту, трамп не взмозі повпливати навіть на індію, не те що на китай...А на росію, як бачимо, у трампа рука не піднімається
