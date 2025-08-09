РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
10 197 81

Трамп подготовил почву для того, чтобы сдать Украину за ее спиной, - Ослунд

Трамп изменил риторику в отношении Путина

Шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд заявил перед саммитом Трампа и Путина, что партнеры не должны допустить никакого смягчения санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заметке в Х.

Ослунд отметил, что Трамп громко высказывался о дедлайнах для Путина только "для приглашения на личную встречу", чтобы это стало способом заблокировать санкции.

"Теперь Трамп подготовил почву для того, чтобы сдать Украину за ее спиной. Путин не сделает никаких реальных уступок, возможно, только ограничит боевые действия там, где Украина имеет преимущество, и Трамп будет пытаться навязать это Украине.

Скорее всего, Трамп де-факто признает нынешнюю оккупацию Россией украинских территорий. Трамп уже отказался от любых претензий на территориальную целостность Украины. Он прекратил всю помощь США Украине и все жалобы США на нарушение Россией международного права.

Он хочет отменить западные санкции против России, но остальной Запад может этому помешать", - написал он.

Как написал Ослунд, ЕС, Великобритания, Канада, Япония и Украина должны продолжить сотрудничество, чтобы обеспечить быстрое вооружение Украины. Также он отметил, что партнеры должны делать резкие совместные публичные заявления и не допустить никакого смягчения санкций против России.

"Ужасно видеть, как Трамп вонзает нож в спину Украине", - резюмировал Ослунд.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина пройдет на Аляске, поскольку там "пересекаются экономические интересы РФ и США".

Автор: 

Ослунд Андерс (17) путин владимир (31823) Трамп Дональд (6168)


Топ комментарии
+40
Навіть Ослунд зрозумів хто чим дихає
09.08.2025 08:40 Ответить
+26
Все вірно. Всі погрози Трампа щодо санкцій проти росії - пустий звук. А робить лише на користь ху"ла.
09.08.2025 08:44 Ответить
+16
Робите ставку на нашу нікчемну владу? Сумно про це читати.
09.08.2025 08:48 Ответить
Навіть Ослунд зрозумів хто чим дихає
09.08.2025 08:40 Ответить
Ослунд, це добре. Хотілось, щоб і "Найвеличнійший Лідер **********" зрозумів...
09.08.2025 08:52 Ответить
Мадам, цей кінь педальний брикається тільки уві сні, а в більшості капризує і бикує, відчуваючи совкокацапський московитський повідок.
09.08.2025 09:28 Ответить
Ослунд завжди притримувався такої лінії, ваше "навіть" тут недоречно
09.08.2025 09:28 Ответить
Так я це і до Осланда казав - але хто я а хто Осланд
09.08.2025 09:30 Ответить
навіть?
ви б почитали про його погляди та висловлювання.
09.08.2025 10:10 Ответить
От тільки я до цієї новини взагалі не знав хто це такий.
09.08.2025 10:23 Ответить
Хорошо, все так и есть, какую альтернативу предлагает евродипломат? Воевать до талого но с учетом что с отходом от дел сша еще половина евро стран откажутся от помощи?
09.08.2025 08:43 Ответить
Ага - две половины 😁 Можешь помечтать конечно, но чтобы Украина оставила дамбас *********** нужно будет положить еще 500к орков - как минимум.
09.08.2025 08:48 Ответить
Ти хоч розумієш, що щоб покласти якусь кількість років, треба покласти і якусь кількість українців?
З дивану то воювати весело і класно, але дурниць писати не треба
09.08.2025 09:35 Ответить
я нижче написав чудовий варіант альтернативи.
показать весь комментарий
Синку! У тебе "Гугл-перекладач завис"? Ти хоч сам зрозумів, що ти написав? По роботі привчений розбирать "хитрокручені" тези, але тобою написане може розібрать лише психіатр... І не на твою користь...
09.08.2025 08:51 Ответить
Вологі болотяні свинособачі мрії.
09.08.2025 09:12 Ответить
С чего ты взял Ослан Мухтарович,что ЕС откажутся нам помогать? Это вам бы так хотелось, но этого не будет. А теперь о главном,НАХ из Украины ,рашистские оккупанты,убийцы.мародеры,насильники пока еще живы, но 1060000+тушек и полутушек уже все, передай своим соостадникам собутыльникам этот посыл
09.08.2025 09:46 Ответить
Сша тоже самое говорили, что никогда не откажутся от помощи и бла бла бла. Война это очень дорогое удовольствие, а во всех странах есть куча своих проблем внутренних вследствии охлаждение глобальной экономики и наступление эры ИИ. Когда есть возможность сэкономить (а в данном случае все их цели достигнуты - Украина осталась независимой, раша не развалилась (да да они это тоже ставили за цель с самого начала) то они всегда сэкономят. Не веришь? Посмотришь через какоето время что будут делать евро страны когда трамп скажет что мы предлагаем мир и вам на таких условиях, не нравится ? Ну так пусть Украина воюет на свои бабки. И тогда вступит в действие калькулятор евро стран.
09.08.2025 09:53 Ответить
Не неси куйні - розумнішим виглядатимеш.
Україна з початку каденції Трампидла і так уже воює за свої + європейські бабки.
Не можна налякати їжака голою сракою - хоч американською, хоч свинособачою.
09.08.2025 10:02 Ответить
Все вірно. Всі погрози Трампа щодо санкцій проти росії - пустий звук. А робить лише на користь ху"ла.
показать весь комментарий
09.08.2025 08:44 Ответить
Пошлины 25 против Индии ввел это уже что-то. Все остальное это просто звиздеж он ничего такого не говорит, все эти вбросы руснявых пидаров просто чтобы открыть окно овертрона.
09.08.2025 08:51 Ответить
На Алясці? Хе-хе.
Хороша нагодя для Тромба здати цю територію рашистській пітьмі.
09.08.2025 08:44 Ответить
Респект Цензор за влучний заголовок.Так і є...Якби тільки не оплошала наша влада...Я з тих мамонтів що роблять на неї ставку у цій війні...
09.08.2025 08:44 Ответить
Робите ставку на нашу нікчемну владу? Сумно про це читати.
09.08.2025 08:48 Ответить
зебілізм хвороба невиліковна...
09.08.2025 08:54 Ответить
не сплошала ваша влада?
А що, так і не доходить? А то вже сталось! Сім років тому. А тепер то вже результат...
Як там було? Хоть паржьом, па-пріколу...
От дебіли поставили на неї, на то шапіто ставку, отримуй "виграш". Тільки не вдавись...
Так, до речі, твоїй владі слова ніхто не давав і давати не буде.
Країн ЙОГО мрій, ****...
09.08.2025 08:53 Ответить
випий заспокійливе
09.08.2025 09:41 Ответить
зебілзм хвороба невилікона, тобі вже нічого не допоможе. З тим і здохнеш...
09.08.2025 09:43 Ответить
І що, заспокійливе не допомагає? Що там в тебе, бояра?
09.08.2025 09:55 Ответить
Це ще раз доводить, що за війною росії проти України стоять певні сили в США. І ці сили контролюють як республіканців, так і демократів.
Подивіться фільм "Земля обетованная от Иосифа Сталина" 2009 -го року, і все стає зрозумілим, особливо за Крим.
Слідуючий етап - розвал росії!
09.08.2025 08:44 Ответить
Херню написав ,нешановний
09.08.2025 09:51 Ответить
"Чемберлен-ХХІ"...
09.08.2025 08:47 Ответить
коли портніков робив свої похмурі прогнози, скільки гімна на нього вилили?
в тому числі і тут, на цензорі.
то, ласкаво просимо, в україну, що ціною сотен тисяч українців, найкращих українців, капітулює.
через п'ять десять років, черговий напад кацапів, але україну не буде кому захищати.
09.08.2025 08:47 Ответить
во-во. це дуже не корелюється із номінацією на Нобелівську премію. за таке отримують не премію Нобеля, а премію світової ганьби. Точно Чуб захоче так ганьбитися? найкращим варіантом для нього і для світу буде - це заарештувати ху йла як тільки воно приїде на Аляску і передати його для суду в Гаагу. а Мішустіну заявити (бо саме він по Конституції є другою особою на болотах), щоб віддав наказ на виведення військ з усіх окупованих українських територій, заарештував решту воєнних злочинців і передав їх у Гаагу і закликав госдуру скасувати усі незаконні внесення українських територій у Конституцію федерації.
09.08.2025 08:47 Ответить
📣 Наталя Масанська:

Ні, ну в те що два шизоїдні старі простатити зійдуться на пошматуванні України, можна було відразу припустити.

А от як на рахунок угоди про природні ресурси, підписаної в квітні зеленим ********* і рудим вертихвостом?

Ми коли-небуть дізнаємося за що і навіщо ті природні копалини віддав найпотужніший нікчема світу?

Що вони нам гарантували?
І які умови були в них прописані?

Агов, де ж ви, ті, хто так незламно захищає та відстоює зелених аферистів?
Чи вам байдуже, згорів сарай - гори і хата, якби тільки ваш яйцесяйний гладенько на бісер стилився?
Вас зовсім не цікавить, навіщо ці зелені чорти мутили з тією курською операцією, в якій занапастили десятки тисяч життів українських військових, якщо наперед знали, що не спроможні впливати на хід війни?

Ваш найпотужніший запевняв же, що це вплине на обмін територіями, питання якими? Чи не доведеться за той курськ віддати ще частину якоїсь області?

Як мені хочеться, просто до крику, всіх, хто так захищає та облизує зелену зграю, переселити на ті території, які обіцяють подарувати раші, і подарувати зелених прихильників разом з тими територіями.

Щоб вони кожного дня любувалися здобутками своїх блазнів, щоб відчували, як їм пощастило.
І чому ми дізнаємося від Доні, що маємо щось віддати, чимось поступитися?

Чи найвеличніша влада вчергове продасть, про@бе все за закритими дверима, а українці дізнаються про все те з іноземних ЗМІ?

Це якийся сюр, дообіцятися, до@издітися, докеруватися до того, що Україну покалічили, залили кров'ю, а тепер ще роздеруть на шмаття, а воно знову видасть це, як найбільшу свою перемогу.
А ми вчергове, приймемо це як належне.
Невже український народ наскільки інфантильний та безвольний?
09.08.2025 08:51 Ответить
за що?
За гарантії безбідного і ситого проживання Лєнки, дєточок, папи ріми, мами саші та й його самого. Ну і оточуючого кагалу.
А ми, Україна? А ми тут яким боком?
Зато ж, курва, весело, хоть паржьом!
09.08.2025 08:57 Ответить
за що віддали? за те, що ху йло не полізе далі в Україну після заморозки війни, бо це вже буде реально пересікатися із інтересами американського бізнесу.
09.08.2025 09:49 Ответить
Зустріч Трампа та Путіна може відбутися вже в понеділок у Римі, - Fox News

Трамп квапиться... Путін помагає Трампу - "Я иду тебе навстречу"...

Десятого жовтня збереться комітет по присудженню премії Нобеля і, тому Путін обов'язково скористається вродженим нарциссизмом, фанфаронством і марнославством Трампа: зробить якийсь лукаво-цинічний хід на користь Трампа -"миротворця" - типу "идя на встречу" пожеланиям Трампа.

Любой "человек слаб и беспомощен по своей природе" (с), но у Трампа слабость и беспомощность паталогическая...

Особенная слабость у Трампа на лесть, похвалы, комплементарность и прочее с разряда почесывания, облизывания... Абсолютное отсутствие иммунитета.

КГБ СССР умели использовать любую патологию, невоздержанность...

Вот и в Риме объявят о вечном мире ... идя навстречу премии мира для Трампа.

Все може статися... "в этом безумном, безумном, безумном мире"

***********************************************************************

В 1939 году Адольф Гитлер был номинирован на Нобелевскую премию мира. Накануне 24 января 1939 г. 12 шведских членов парламента выдвинули кандидатуру премьер-министра Британии Невилла Чемберлена на Нобелевскую премию мира. Аргументировали его кандидатуру тем, что Чемберлен подписал Мюнхенское соглашение с Гитлером в сентябре 1938 года, по условиям которого Судетская область Чехословакии была передана Германии. В письме о выдвижении кандидатуры Чемберлена указывали, что он «в это опасное время спас нашу часть мира от ужасающей катастрофы».

Вскоре после выдвижения кандидатуры Чемберлена, один из депутатов шведского парламента Эрик Брандт выдвинул кандидатуру Гитлера на Нобелевскую премию мира. Предложение вызвало шквал возмущения и протестов со стороны шведских коммунистов, социал-демократов и либеральных антифашистов.

Позже Эрик Брандт дал интервью шведскому изданию Svenska Morgonposten, в котором объяснил, что это было ироническое предложение. Так Брандт будто-бы хотел показать, что ни Чемберлен, ни Гитлер не заслуживают Нобелевской премии мира. 1 февраля 1939 г. Эрик Брандт отозвал свое заявление.
09.08.2025 08:53 Ответить
Будь-який мир краще війни, але головне не визнавати захоплені території і перевести боротьбу з росією в підпільний характер. Підривати заводи і фабрики , мости і палити все і вся , знищувати генералів , міністрів і депутатів які голосували за війну проти України але не за допомогою дронів, а за допомогою диверсантів.
09.08.2025 08:54 Ответить
Ботяра рашистська тупа,йдешнах за хрюським кораблем мац ква
09.08.2025 09:56 Ответить
Те, що сказав шановний Ослунд, мали б щодня казати президент України, всі депутати і посли України, якщо б вони не були дешевими пісюністами і ширмою для деребану України.
09.08.2025 08:56 Ответить
вони ще нічого не казали з приводу визнання окупаційних терітрій російськими.Нічого не казали в світі останнього проекту,який приписують трампу.А раніше позиція була однозначна.Може,почекаємо їхнього слова тепер?
09.08.2025 09:46 Ответить
Авжеж, куди поспішати - це ж не бюджет деребанити. НАБУ і САП зелені гниди на нуль множили значно жвавіше - це їхня єдина "однозначна позиція", окрім пиляння грошей, звісно.
09.08.2025 09:55 Ответить
Natasha , ti astarozhna tut kvakai , prevratisha v ruskuiu liagushku ...
09.08.2025 09:05 Ответить
Вже обісралася на болотах, свинособако?
09.08.2025 09:10 Ответить
какошнік поправь.
09.08.2025 09:19 Ответить
треба визнати що сша вже давно не являються не то що лідером вільного світу а й демократією, бо зі своєю двопартійною сістемою вони неменуче перетворились на псевдодемократію
09.08.2025 08:58 Ответить
Мінські угоди, кажете? Погані такі?
От дебільна біомаса, от зЄбанати, о то поржали...
І то ще дай Бог, щоб на тому сталось...
09.08.2025 08:59 Ответить
Трамп переслідує свої цілі і цілі своєї держави, на Україну йому начхати ( і в цьому його звинувачувати недоречно) , те що він робить хоч щось , краще ніж подорожі по європейським країнам нашого потужного з 0 результатом.
09.08.2025 09:01 Ответить
все так, але звинувачуємо ми його доречно, бо сША в свій час нас повністю роззброїли, і це н тількі ЯО та літаки.
09.08.2025 09:05 Ответить
Трамп все сппланував ще дуже давно. Він такий же рюрік-педофіл, собіратєль земель, як і Путін. І це видно по його діях, не по словах. Він тягнув час, валяв ваньку, балаболив потужно, як зеля.
09.08.2025 09:04 Ответить
Дякувати зебаранам маємо те, що маємо. При Порошенку про таке ніхто і не помислив би, та й війни такої не було б. Але тупакам треба був "парєнь із народа", тобто такий же тупий хахол-малорос.
09.08.2025 09:09 Ответить
Уточню: #ид-малорос - так буде правильно
09.08.2025 09:18 Ответить
Порошенко на моторолері покатав?
09.08.2025 10:33 Ответить
В чому небезпека старих пердунів на керівних посадах - це відсутність мотивації щось вирішувати й змінювати, їм головне безпечно пересидіти свою старість.
09.08.2025 09:10 Ответить
Молоді під@раси не кращі. Гірше за дурня лише дурень з ініціативою.
09.08.2025 09:13 Ответить
Якщо мова йде про наших зелених піда@асів, то вони все роблять правильно і мотивація в них є, але є нюаннс.
09.08.2025 09:31 Ответить
Те саме можна сказати і про американських, і про москальських пердуніа та під@расів.
09.08.2025 10:10 Ответить
"Дарувати свою землю окупанту Українці не будуть !"- Зеленський
Українці захищають своє. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше.

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть.

Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, - вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру - миру, який не розвалиться через бажання Москви.

Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом. Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми - це Україна. Слава Україні !
Відеозвернення - https://t.me/V_Zelenskiy_official/15575
09.08.2025 09:12 Ответить
у смокінгу в якому років через десять будуть ховати трампа, буде кишеня для нобелєвської медалі.
09.08.2025 09:15 Ответить
Медаль "Зрадник Першого ступеню".
09.08.2025 09:18 Ответить
схоже, що ця медаль Нобелевської премії миру буде відчеканена із золота, добутого з приіску Сухой Лог. А лауреата буде вибирати Нобелевський комітет, призначений державною думою расії.
09.08.2025 10:09 Ответить
Один з гарантів територіальній цілосності Українина за Будапештськім меморандумом напав на Україну, другий гарант, в уголу Параші, примушує Україну здати свою територію. Параша як була Парашей так і залишится Парашей но от сша вже перетворились на Парашу.
АКСИОМА
ГАРАНТІЇ США НЕ ВАРТІ ВИКОРИСТАНОГО ПІПІФІКСУ.
09.08.2025 09:17 Ответить
Трамп був до цього готовий ще до того, як став вдруге президентом. Ми йому як прищ на дупі, як кістка у горлі. Він ненавидить Україну та її народ.
Жодного разу навіть не згадав про вбите мирне населення від ракет та дронів. Тільки підраховує орків, яких йому чомусь шкода. Американський препіздєнт шкодує кацапських заробітчан, які просто заробляють гроші вбиваючи мирних людей у сусідній країні.
Ця істота здатна на будь-що , тому ***** цим і користується…
09.08.2025 09:20 Ответить
Планують зустріч на Алясці - відморозки вирішили поморозитись для замороження, ну-ну
09.08.2025 09:21 Ответить
страшніше за змову двох старих простітуток може бути тільки змова двох старих простатитів, бо саме це може незворотньо вплинути на подальшу долю світу.
09.08.2025 09:25 Ответить
Так тампон може і Аляску ***** віддати?
09.08.2025 09:26 Ответить
" петя" - твій бойфренд з теплотраси чебоксар , ватний двбб, зеленкуВато рашистський
09.08.2025 10:02 Ответить
Alex Bogashenko вилізло зелене гівно за 30 сребників від подляка.
09.08.2025 10:08 Ответить
Ось одна людина сміливо розклала все по полкам..Трам і путін два хкуйла!!!
09.08.2025 09:52 Ответить
Це ж треба майже місяць цей рудий недоумок дурив народ санкціями проти росії, насправді це виявилось повна фігня він рятує убивцю від ізоляції.
09.08.2025 10:06 Ответить
Takoje dolzni bit pri ucastyji Ukraini,po drugomu netu smysla delat takije vstreci
09.08.2025 10:16 Ответить
Олунд має рацію. А Трамп нікчема. Він тільки такий мир може принести світу.
09.08.2025 10:17 Ответить
Світом правлять гандони!
09.08.2025 10:35 Ответить
до речі, Ослунд все вірно каже: як легко забувся дедлайн до 8 серпня...

а ще вкурвлює, як навіть на цензорі деякі люди швидко міняють думку про трампа (щиро віривши, що наш козак, зараз ух як дожме росію). А по факту, трамп не взмозі повпливати навіть на індію, не те що на китай...А на росію, як бачимо, у трампа рука не піднімається
09.08.2025 10:37 Ответить
понти-блеф подихаючої недоімперії подихаючого ***** зламали, і до того поламаного, тупуватого Трумпа..., якому достатньо було просто відійти убік і не підтримувати живого мерця ***** і все би на Московії завалилося (воно й так вже завалиться завдяки спротиву України та через всссссцяті США це стане довше)... але.......................
09.08.2025 10:45 Ответить
Уявляєте скільки лавандоса $$$$ пуйло відправило трампону, щоб той дурня з себе ліпив((:
09.08.2025 10:55 Ответить
я думаю що варто здатися, а потім із братами кацапами штурмувати до ла маншу і до останього українця авжеж. а далі нехай на території України живуть якісь там буряти-чучмеки, як в маріку тепер. все одно воювати за Україну бажаючих мало. то хоч за сцаря уйла підуть перед заград отрядів воювати. як це вже зробили жителі луганська-донецька.
А ви що думаєте?
09.08.2025 11:09 Ответить
 
 