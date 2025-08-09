РУС
687 18

Страны Балтии и Чехия поддержали Украину на фоне подготовки встречи Путина и Трампа: "Границы нельзя менять с помощью давления и шантажа"

трамп, путин

Главы внешнеполитических ведомств балтийских стран и Чехии заверили в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности на фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что "суверенитет и территориальная целостность - краеугольные камни глобальной стабильности".

"Если границы можно менять силой, никто не может чувствовать себя в безопасности. Если народы можно заставить жить под диктатом большего соседа, никто не свободен. Суверенитет и территориальная целостность - краеугольные камни глобальной стабильности. Мы не будем поощрять агрессию - ни в Украине, ни где-либо еще", - написал он в соцсети Х.

Глава МИД Латвии Латвии Байба Браже в свою очередь приветствовала усилия президента США Дональда Трампа по прекращению агрессии России против Украины, однако подчеркнула, что "справедливый, длительный и достойный мир - это то, чего мы все хотим, а украинцы - больше всего".

"Такой мир должен предусматривать участие Украины и уважать ее суверенитет и территориальную целостность. Россия не должна быть вознаграждена за агрессию",- написала она в соцсети Х.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис Литвы заявил, что границы, суверенитет и независимость Украины "не подлежат обсуждению".

Читайте также: Трамп подготовил почву для того, чтобы сдать Украину за ее спиной, - Ослунд

"Границы, суверенитет и независимость Украины не подлежат обсуждению. От Луганска до Крыма каждый сантиметр принадлежит суверенному государству Украина, которое борется за свою свободу. Литва поддерживает усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине на основе международного права. Мир возможен только благодаря силе и единству", - говорится в заявлении дипломата.

Глава МИД Чехии Ян Липавский подчеркнул, что "государственные границы нельзя менять с помощью давления и шантажа".

"Путин не победил Украину за 3 дня или 3 года. его заставили к переговорам поддержка Украины, санкции и украинское мужество. Украина должна остаться свободной. Государственные границы нельзя менять с помощью давления и шантажа. Кто станет членом ЕС и НАТО, решают их члены, а не Владимир Путин. Чехия хочет мира, но с его формой всегда должна согласиться прежде всего Украина", - заявил глава чешского МИД.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

Читайте также: Путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска с Донбасса, - WSJ

територіальна цілісність (246) поддержка (706) Липавський Ян (109) Цахкна Маргус (68)


Топ комментарии
+7
Дякуємо, друзі! Хоч хтось відкрито назвав Трампона шантажистом.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:45 Ответить
+3
Якраз чехи та прибалти на власному досвіді знають(Мюнхенська змова та пакт Молотова-Рібентропа), як втрачається незалежність, коли за Вашими спинами вирішують питання Ваших земель.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:52 Ответить
+2
"курочка по зьорнишку..."
буйло сам сказав

.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:58 Ответить
Комментировать
Дякуємо, друзі! Хоч хтось відкрито назвав Трампона шантажистом.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:45 Ответить
+ 💯 👍🏿!

європейці обох буйлів-педифилів на холодному вітрі Аляски засунуть в штани і застібнуть ширінку на молнію.
щоб поменше вякали дурними словами

.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:55 Ответить
"наголосив, що "суверенітет і територіальна цілісність - наріжні камені глобальної стабільності" Джерело: https://censor.net/ua/n3567881
Забудьте про "глобальну стабільність" та її "наріжні камені".
показать весь комментарий
09.08.2025 18:45 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 18:48 Ответить
Якраз чехи та прибалти на власному досвіді знають(Мюнхенська змова та пакт Молотова-Рібентропа), як втрачається незалежність, коли за Вашими спинами вирішують питання Ваших земель.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:52 Ответить
тільки чехи !!!!

бо словаки проголосили свою фашистку державу і почали як круки рвати Чехію

.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:57 Ответить
Хіба тільки словаки - мадяри та поляки, як "доброчесні" сусіди теж долучились до цієї "благородної справи" грабунку сусіда, що трапив у халепу.
показать весь комментарий
09.08.2025 19:09 Ответить
якщо бути чесними, то українці-русини Закарпаття теж приводились - проголосили спочатку автономію, а потім незалежність Підкарпатської Русі-України.

але ми брали тільки своє !!!!

на відміну від мадярів, які не тільки захопили українські землі, але ще й добряче віджали територію у фашисткого союзника Словаччини.
тільки втручання самого фюрера поклало край бєспрєдєлу кочівників мадярів.
але віджату землю вони так і не віддали.

.
показать весь комментарий
09.08.2025 19:24 Ответить
Наскільки мені відомо, українці-русини Закарпаття доволі байдуже поставились до незалежності Карпатської Русі. Організацією, вишколом та людьми Карпатську Січ забезпечувала ОУН та відповідно галичане.
показать весь комментарий
09.08.2025 19:52 Ответить
Надрукувати таку річ ше треба вміти - територія Словачини то не територія Чехії ( чехи відносилися до словаків як до молодших братів - як нас вважають кацапи ).
показать весь комментарий
09.08.2025 19:33 Ответить
Ну дуууужеее велика підтримка , в країн Балтії до цих пір є синдром 1940 року ,коли совіти їх окупували без єдиного пострілу - це по-перше ,а по-друге Трампу до одного місця думка таких крихітних держав ,як країни Балтії .
показать весь комментарий
09.08.2025 18:57 Ответить
"курочка по зьорнишку..."
буйло сам сказав

.
показать весь комментарий
09.08.2025 18:58 Ответить
Згадав латвійський серіал "Долгала дорога в дюнах "(пам'ятаєте такий ?) - там один з персонажів казав- "Мы слишком маленький народ ,нам всегда приходиться лицемерить ".
показать весь комментарий
09.08.2025 19:06 Ответить
Вибачаюсь -"Долгая дорога в дюнах ".
показать весь комментарий
09.08.2025 19:08 Ответить
Нагадайте собі де був знятий і коли цей опус а тоді - а тоді видаліть свій комент як не дуже доречний .
показать весь комментарий
09.08.2025 19:40 Ответить
А що там сказано не так , коли це прислухались до думки країн Балтії- ніколи ,ні в тодішньому ссср ,де вони були 50 років ,ні тепер в НАТО.
показать весь комментарий
09.08.2025 20:11 Ответить
Одних совок поглинув без жодного спротиву, інших Гітлер в потім також совок, в зараз дуже мудрі і будуть вказувати нам, як мужньо треба боротись
показать весь комментарий
09.08.2025 19:09 Ответить
Прибалти, на відміну від українців, завжди називали росіян окупантами.

metsavennad, латис. mežabrāļi, лит. miško broliai) - загальна назва партизанського опору в країнах Балтії проти радянської окупації, розпочатої за пактом Молотова - Ріббентропа. Цей рух налічував приблизно 170 тисяч вояків, з них 50 тисяч загинули або зникли безвісти.
показать весь комментарий
09.08.2025 20:22 Ответить
 
 