Страны Балтии и Чехия поддержали Украину на фоне подготовки встречи Путина и Трампа: "Границы нельзя менять с помощью давления и шантажа"

Главы внешнеполитических ведомств балтийских стран и Чехии заверили в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности на фоне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Так, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что "суверенитет и территориальная целостность - краеугольные камни глобальной стабильности".

"Если границы можно менять силой, никто не может чувствовать себя в безопасности. Если народы можно заставить жить под диктатом большего соседа, никто не свободен. Суверенитет и территориальная целостность - краеугольные камни глобальной стабильности. Мы не будем поощрять агрессию - ни в Украине, ни где-либо еще", - написал он в соцсети Х.

Глава МИД Латвии Латвии Байба Браже в свою очередь приветствовала усилия президента США Дональда Трампа по прекращению агрессии России против Украины, однако подчеркнула, что "справедливый, длительный и достойный мир - это то, чего мы все хотим, а украинцы - больше всего".

"Такой мир должен предусматривать участие Украины и уважать ее суверенитет и территориальную целостность. Россия не должна быть вознаграждена за агрессию",- написала она в соцсети Х.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис Литвы заявил, что границы, суверенитет и независимость Украины "не подлежат обсуждению".

"Границы, суверенитет и независимость Украины не подлежат обсуждению. От Луганска до Крыма каждый сантиметр принадлежит суверенному государству Украина, которое борется за свою свободу. Литва поддерживает усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине на основе международного права. Мир возможен только благодаря силе и единству", - говорится в заявлении дипломата.

Глава МИД Чехии Ян Липавский подчеркнул, что "государственные границы нельзя менять с помощью давления и шантажа".

"Путин не победил Украину за 3 дня или 3 года. его заставили к переговорам поддержка Украины, санкции и украинское мужество. Украина должна остаться свободной. Государственные границы нельзя менять с помощью давления и шантажа. Кто станет членом ЕС и НАТО, решают их члены, а не Владимир Путин. Чехия хочет мира, но с его формой всегда должна согласиться прежде всего Украина", - заявил глава чешского МИД.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске.

