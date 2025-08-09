Леммі провів зустріч із Венсом, Єрмаком та Умєровим: Обговорили наступні кроки для досягнення миру в Україні (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 9 серпня 2025 року, у Великій Британії відбулася зустріч голови ОП Андрія Єрмака, голови РНБО Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі та віце-президента США Джей Ді Венса.

Про це Леммі повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я провів зустріч радників з питань національної безпеки Європи в Чівнінг-Хаусі, щоб обговорити наступні кроки для досягнення миру в Україні. Підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною, оскільки ми продовжуємо працювати над досягненням справедливого та міцного миру", - зазначив він.

Як своєю чергою зазначив Єрмак, під час зустрічі позиції звучали чіткі: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, із повагою до нашого суверенітету та без визнання окупації.

"Припинення вогню – потрібне. Лінія фронту – не кордон. Партнери підтримують нас не лише словами - допомога триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, поки агресія не зупиниться.

Хочу окремо подякувати віцепрезиденту США Джей Ді Венсу за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору та зусилля заради надійного миру", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що зустріч радників України та партнерів відбудеться сьогодні у Британії, її очолять Леммі та Венс.