Леммі провів зустріч із Венсом, Єрмаком та Умєровим: Обговорили наступні кроки для досягнення миру в Україні (оновлено). ФОТО
Сьогодні, 9 серпня 2025 року, у Великій Британії відбулася зустріч голови ОП Андрія Єрмака, голови РНБО Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі та віце-президента США Джей Ді Венса.
Про це Леммі повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Я провів зустріч радників з питань національної безпеки Європи в Чівнінг-Хаусі, щоб обговорити наступні кроки для досягнення миру в Україні. Підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною, оскільки ми продовжуємо працювати над досягненням справедливого та міцного миру", - зазначив він.
Як своєю чергою зазначив Єрмак, під час зустрічі позиції звучали чіткі: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, із повагою до нашого суверенітету та без визнання окупації.
"Припинення вогню – потрібне. Лінія фронту – не кордон. Партнери підтримують нас не лише словами - допомога триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, поки агресія не зупиниться.
Хочу окремо подякувати віцепрезиденту США Джей Ді Венсу за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору та зусилля заради надійного миру", - наголосив він.
Раніше повідомлялося, що зустріч радників України та партнерів відбудеться сьогодні у Британії, її очолять Леммі та Венс.
После 2019 мы первые по ***********
Ну хоть где- то мы первые ....
А вас, видимо, это не радует?
П.с. згідно цієї мудрої книги, передача повноважень презедента не дозволяється. Це безпека оборона Держави та дипломатія.
А кротівня взагалі перебрала на себе всі функції уряду та ВРУ
Добре вже те, що цих уйобків одразу сходами не спустили.
Всіх -- це яких?
Хоча, власне... чому "був"?
то розбігаємося - це саме ті переговорники, що домовляться кацапам щє пару українських областей здати і що б Україна кацапії щє заплатила репарації за окупування своєї землі.
Агент пуйла все робить для того, щоб знищити Україну на догоду своєму господарю у кремлі *****.