1 586 29

Леммі провів зустріч із Венсом, Єрмаком та Умєровим: Обговорили наступні кроки для досягнення миру в Україні (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 9 серпня 2025 року, у Великій Британії відбулася зустріч голови ОП Андрія Єрмака, голови РНБО Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі та віце-президента США Джей Ді Венса.

Про це Леммі повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я провів зустріч радників з питань національної безпеки Європи в Чівнінг-Хаусі, щоб обговорити наступні кроки для досягнення миру в Україні. Підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною, оскільки ми продовжуємо працювати над досягненням справедливого та міцного миру", - зазначив він.

Леммі, Венс, Умєров та Єрмак
Як своєю чергою зазначив Єрмак, під час зустрічі позиції звучали чіткі: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, із повагою до нашого суверенітету та без визнання окупації.

"Припинення вогню – потрібне. Лінія фронту – не кордон. Партнери підтримують нас не лише словами - допомога триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, поки агресія не зупиниться.

Хочу окремо подякувати віцепрезиденту США Джей Ді Венсу за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору та зусилля заради надійного миру", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що зустріч радників України та партнерів відбудеться сьогодні у Британії, її очолять Леммі та Венс.

+14
Хто такий Єрмак, що він бере участь в таких заходах? Таке буде відношення і до України через нього. Мабуть американці і європейці нас сприймають не зовсім адекватними.
09.08.2025 22:58 Відповісти
+7
Посланий на ***.....
09.08.2025 23:05 Відповісти
+6
Умеров без костюма? Бо він тільки прибув з "передка" і не встинг переодягнутися. Ви що не знали, що Зе, стефанчук, вся їх шобла-корупціонери на фронті? Кулебінськими саперними лопатами ганяють кацапів біля Покровська і на островах біля Херсону, бо ті кляті американці і європейці закатали наші ракети і системи ППО в асфальт.
09.08.2025 23:02 Відповісти
09.08.2025 22:56 Відповісти
Посланий на ***.....
09.08.2025 23:05 Відповісти
не турбуй Бога. це тобі не квартал 95 криворогульний
09.08.2025 23:34 Відповісти
А чого Умеров без костюма?)
09.08.2025 22:57 Відповісти
Умеров без костюма? Бо він тільки прибув з "передка" і не встинг переодягнутися. Ви що не знали, що Зе, стефанчук, вся їх шобла-корупціонери на фронті? Кулебінськими саперними лопатами ганяють кацапів біля Покровська і на островах біля Херсону, бо ті кляті американці і європейці закатали наші ракети і системи ППО в асфальт.
09.08.2025 23:02 Відповісти
А ще розмінували Чонгар кляті європейці з американцями, якби не вони то Південь був би наш
09.08.2025 23:14 Відповісти
Хто такий Єрмак, що він бере участь в таких заходах? Таке буде відношення і до України через нього. Мабуть американці і європейці нас сприймають не зовсім адекватними.
09.08.2025 22:58 Відповісти
Неадекватные - это еще вполне прилично для нас
После 2019 мы первые по ***********
Ну хоть где- то мы первые ....
А вас, видимо, это не радует?
09.08.2025 23:08 Відповісти
Краще б обговорили як збити літак *****,бо з бункера він рідко так далеко віддаляється)
09.08.2025 22:58 Відповісти
Тому й Аляска! Бо можно на чючхєрівськом бронепоїзді доїхати а там паром "адмірал Кузя" і ще недалеко. А літаком страшно))) бо поруч злі Канадці. Мольфари, бендерівці, упівці, діяспоряни )))
09.08.2025 23:13 Відповісти
Магуру можна на чергування завезти.
09.08.2025 23:36 Відповісти
Ця компашка з Америкою все ,,порішала ,, то взялися за Англію !?
09.08.2025 23:02 Відповісти
Хто такий завгосп по Конституції
09.08.2025 23:02 Відповісти
Він не по Конституції, він - "па панятіям"
09.08.2025 23:14 Відповісти
нема ніяких даних.

П.с. згідно цієї мудрої книги, передача повноважень презедента не дозволяється. Це безпека оборона Держави та дипломатія.
А кротівня взагалі перебрала на себе всі функції уряду та ВРУ
09.08.2025 23:15 Відповісти
*****... от через таке не варто очікувати чогось гарного від цих зустрічей.

Добре вже те, що цих уйобків одразу сходами не спустили.
09.08.2025 23:06 Відповісти
>> Венсу за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору...

Всіх -- це яких?
09.08.2025 23:07 Відповісти
Цо то є ? Таємні фото з бару Голуба ЗЕ_устриця. Перший клрпоратив
09.08.2025 23:17 Відповісти
Та ні, просто фото показує, яким венс був довбойобом тоді.

Хоча, власне... чому "був"?
09.08.2025 23:24 Відповісти
Опустили Венса до рівня я Єрмака. Як казав класик: «Мені його не шкода».
09.08.2025 23:07 Відповісти
А Леммі за які гріхи повинен зустрічатися з двома жлобами?
09.08.2025 23:10 Відповісти
Схоже що збільшення квот на участь нацменшин в керівництві Америки теж має важкі наслідки для англосаксів...
09.08.2025 23:27 Відповісти
Єрмак наш слоняра. Він там всіх харить, а тому ганебного миру не буде. Андрій Борисович похєрить всі ініціативи Трампа
09.08.2025 23:09 Відповісти
ги
09.08.2025 23:18 Відповісти
ну як венс, єрмак і умєров, це саме ті переговорники на рівні урядів?
то розбігаємося - це саме ті переговорники, що домовляться кацапам щє пару українських областей здати і що б Україна кацапії щє заплатила репарації за окупування своєї землі.
09.08.2025 23:10 Відповісти
****** ермака. На нари
09.08.2025 23:13 Відповісти
Там де Єрмак там завжди пройоб.
Агент пуйла все робить для того, щоб знищити Україну на догоду своєму господарю у кремлі *****.
09.08.2025 23:19 Відповісти
А звідки той єрмак (єврей) там узявся? Відповідь проста - голосуєш за одного інородця - отримуєш легіон "шефірів", "міндіяєй", "рєзніків", "умєрових" на всіх державних постах і мільйони загиблих, біженців та пограбованих... Українцям залишаться могили і розруха, а "зєлєнскім" "хатинки" за кордоном і рахунки в офшорах...
09.08.2025 23:40 Відповісти
