УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9039 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 945 31

Зустріч радників України та партнерів відбудеться сьогодні у Британії, її очолять Леммі та Венс, - Sky News

Венс заявив, що Трамп не виводитиме США із НАТО у разі президентства

Сьогодні, 9 серпня 2025 року, має відбутися зустріч радників із питань безпеки за участю делегацій Сполучених Штатів, України та країн Європи. Вона пройде у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Sky News.

Цю інформацію виданню підтвердили у британському уряді.

Як зазначається, саміт очолять міністр закордонних справ Британії Девід Леммі та віце-президент США Джей Ді Венс.

Зустріч відбудеться в Чівнінгу, офіційній заміській резиденції міністра закордонних справ у Кенті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ у липні, ймовірно, захопила близько 500-550 кв. км української території, - британська розвідка

Речник британського прем'єра підкреслив, що Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої розмови підтвердили, що з нетерпінням чекають зустрічі радників з національної безпеки з Європи, України та Сполучених Штатів.

"Вони з нетерпінням чекали зустрічі радників з національної безпеки з Європи, України та Сполучених Штатів, яка відбудеться сьогодні, і яку прийматимуть міністр закордонних справ Великої Британії та віце-президент США", - заявили у британському уряді.

"Це буде життєво важливий форум для обговорення прогресу у забезпеченні справедливого та міцного миру (в Україні – ред.)", - додав він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Автор: 

Велика Британія (5726) Леммі Девід (68) Джей Ді Венс (118)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Щось не дуже цей щур венс, на партнера схожий,
показати весь коментар
09.08.2025 15:52 Відповісти
+7
Венс, яскравий дебіл якого не інтересує нічого крім його вигляду! Як з таким чмом можно вести діалог!????
показати весь коментар
09.08.2025 15:53 Відповісти
+7
А де ж так звані санкції ?
показати весь коментар
09.08.2025 15:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які - такі радники? - огласіть весь список!
показати весь коментар
09.08.2025 15:51 Відповісти
ось такі радники:

"Президент России Владимир Путин во время встречи в Москве передал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу «орден Ленина» для высокопоставленной сотрудницы ЦРУ Джулианы Галлины Глосс. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

21-летний сын сотрудницы Майкл Глосс погиб в прошлом году в зоне спецоперации. По данным источников, женщина занимает должность замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям. !!!!!!!

Орден Ленина - одна из высших наград СССР, которая после его распада не присуждалась ни разу. Поэтому в таком шаге на Западе уже усмотрели хоть и прелестную, но все же провокацию, ставящую в неловкое положение американскую сторону.

.
показати весь коментар
09.08.2025 16:22 Відповісти
Писали шо той Глосс був несповна розуму - психічно хворий
показати весь коментар
09.08.2025 16:30 Відповісти
Согласен. Список неполный. Названы все персоны кроме представителей Украины. Зеля продолжает свое шапито... Скорее всего дерьмак будет. Но тут дилемма: кто будет присматривать за наркоманом в ОП?
показати весь коментар
09.08.2025 16:23 Відповісти
А Сіярто та якийсь холуй Фіці будуть?
показати весь коментар
09.08.2025 16:27 Відповісти
Да срать на ваш вопрос. Предтавьте всего один момент: консилиум врачей, а Вас туда не прилашают... А Вы спрашиваете "А патологоанатом будет?"
показати весь коментар
09.08.2025 16:32 Відповісти
Щось не дуже цей щур венс, на партнера схожий,
показати весь коментар
09.08.2025 15:52 Відповісти
Венс - віце-президент путлєра.
показати весь коментар
09.08.2025 16:17 Відповісти
Любит народ попи@деть ниочём.Конкретикии - "0". Одни пустые слова.
показати весь коментар
09.08.2025 15:52 Відповісти
Венс, яскравий дебіл якого не інтересує нічого крім його вигляду! Як з таким чмом можно вести діалог!????
показати весь коментар
09.08.2025 15:53 Відповісти
Який діалог. Задача Венса- довести до європки що вона має стулити писок і не лізти не в своє діло. Бо крім патякання європка не здатна ні на що .
показати весь коментар
09.08.2025 15:59 Відповісти
Який сором - усі країни відмовили кровавому фюреру у вʼїзді і тількі Трамп ПІДСТАВИВ АМЕРИКАНЦІВ

СОРОМ , Америка . Даже Бразилія відмовила хутину . Сором , Америка
показати весь коментар
09.08.2025 16:12 Відповісти
Біда. Можеш втопитися од сорому
показати весь коментар
09.08.2025 16:34 Відповісти
А тобі подобаються вбивці
показати весь коментар
09.08.2025 16:40 Відповісти
Це клоуни починая з Зеленського та закінчуя Трампом.
показати весь коментар
09.08.2025 16:12 Відповісти
А де ж так звані санкції ?
показати весь коментар
09.08.2025 15:54 Відповісти
Наказали довго жити
показати весь коментар
09.08.2025 15:55 Відповісти
Там де і Будапештський меморандум. Бумаги і печатки придумали для лохів, а настоящі мужики беруть силою все що захочуть
показати весь коментар
09.08.2025 16:11 Відповісти
Ти пішов воювати, як настоящий мужик ?
показати весь коментар
09.08.2025 17:00 Відповісти
Які надійні перемовники з американської сторони!!! Шпілі- мілі приїдуть дивитись!) туристи.
показати весь коментар
09.08.2025 15:55 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 15:57 Відповісти
Заіпали своїми перемовинами! Воюємо до останнього українця! Поки всі не здохнуть на цій війні! Ура а а а а До перемоги !!!!!
показати весь коментар
09.08.2025 16:03 Відповісти
Не радуйся, скоро будеш у Будьоного "дайош Варшаву, дайош Бєрлін"
показати весь коментар
09.08.2025 16:58 Відповісти
А хто наш радник?
показати весь коментар
09.08.2025 16:07 Відповісти
Тільки щоб посміятися !
показати весь коментар
09.08.2025 16:09 Відповісти
Таких партнерів нада в музей а краще за розійським кораблем... Все що вони роблять це тягнуть нас в прірву
показати весь коментар
09.08.2025 16:09 Відповісти
ЩОСЬ ТИ ФРАЕР ЗДАВ НАЗАД ? Перемовини по трампівські
показати весь коментар
09.08.2025 16:18 Відповісти
венс.шістьорка шулєрів куйла і трамбонп
показати весь коментар
09.08.2025 16:28 Відповісти
На днях похоже Зеленский побреется... Или его побреют.😳
показати весь коментар
09.08.2025 16:43 Відповісти
 
 