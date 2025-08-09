Зустріч радників України та партнерів відбудеться сьогодні у Британії, її очолять Леммі та Венс, - Sky News
Сьогодні, 9 серпня 2025 року, має відбутися зустріч радників із питань безпеки за участю делегацій Сполучених Штатів, України та країн Європи. Вона пройде у Великій Британії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Sky News.
Цю інформацію виданню підтвердили у британському уряді.
Як зазначається, саміт очолять міністр закордонних справ Британії Девід Леммі та віце-президент США Джей Ді Венс.
Зустріч відбудеться в Чівнінгу, офіційній заміській резиденції міністра закордонних справ у Кенті.
Речник британського прем'єра підкреслив, що Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої розмови підтвердили, що з нетерпінням чекають зустрічі радників з національної безпеки з Європи, України та Сполучених Штатів.
"Це буде життєво важливий форум для обговорення прогресу у забезпеченні справедливого та міцного миру (в Україні – ред.)", - додав він.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.
