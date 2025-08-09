РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9180 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 785 29

Встреча советников Украины и партнеров состоится сегодня в Великобритании, ее возглавят Лемми и Вэнс, - Sky News.

Венс заявил, что Трамп не будет выводить США из НАТО в случае президентства

Сегодня, 9 августа 2025 года, должна состояться встреча советников по вопросам безопасности с участием делегаций Соединенных Штатов, Украины и стран Европы. Она пройдет в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Эту информацию изданию подтвердили в британском правительстве.

Как отмечается, саммит возглавят министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Встреча состоится в Чивнинге, официальной загородной резиденции министра иностранных дел в Кенте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ в июле, вероятно, захватила около 500-550 кв. км украинской территории, - британская разведка

Представитель британского премьера подчеркнул, что Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего разговора подтвердили, что с нетерпением ждут встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и Соединенных Штатов.

"Они с нетерпением ждали встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и Соединенных Штатов, которая состоится сегодня, и которую будут принимать министр иностранных дел Великобритании и вице-президент США", - заявили в британском правительстве.

"Это будет жизненно важный форум для обсуждения прогресса в обеспечении справедливого и прочного мира (в Украине - ред.)", - добавил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Автор: 

Великобритания (5078) Лемми Дэвид (68) Джей Ди Вэнс (116)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Щось не дуже цей щур венс, на партнера схожий,
показать весь комментарий
09.08.2025 15:52 Ответить
+7
Венс, яскравий дебіл якого не інтересує нічого крім його вигляду! Як з таким чмом можно вести діалог!????
показать весь комментарий
09.08.2025 15:53 Ответить
+7
А де ж так звані санкції ?
показать весь комментарий
09.08.2025 15:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які - такі радники? - огласіть весь список!
показать весь комментарий
09.08.2025 15:51 Ответить
ось такі радники:

"Президент России Владимир Путин во время встречи в Москве передал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу «орден Ленина» для высокопоставленной сотрудницы ЦРУ Джулианы Галлины Глосс. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

21-летний сын сотрудницы Майкл Глосс погиб в прошлом году в зоне спецоперации. По данным источников, женщина занимает должность замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям. !!!!!!!

Орден Ленина - одна из высших наград СССР, которая после его распада не присуждалась ни разу. Поэтому в таком шаге на Западе уже усмотрели хоть и прелестную, но все же провокацию, ставящую в неловкое положение американскую сторону.

.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:22 Ответить
Писали шо той Глосс був несповна розуму - психічно хворий
показать весь комментарий
09.08.2025 16:30 Ответить
Согласен. Список неполный. Названы все персоны кроме представителей Украины. Зеля продолжает свое шапито... Скорее всего дерьмак будет. Но тут дилемма: кто будет присматривать за наркоманом в ОП?
показать весь комментарий
09.08.2025 16:23 Ответить
А Сіярто та якийсь холуй Фіці будуть?
показать весь комментарий
09.08.2025 16:27 Ответить
Да срать на ваш вопрос. Предтавьте всего один момент: консилиум врачей, а Вас туда не прилашают... А Вы спрашиваете "А патологоанатом будет?"
показать весь комментарий
09.08.2025 16:32 Ответить
Щось не дуже цей щур венс, на партнера схожий,
показать весь комментарий
09.08.2025 15:52 Ответить
Венс - віце-президент путлєра.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:17 Ответить
Любит народ попи@деть ниочём.Конкретикии - "0". Одни пустые слова.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:52 Ответить
Венс, яскравий дебіл якого не інтересує нічого крім його вигляду! Як з таким чмом можно вести діалог!????
показать весь комментарий
09.08.2025 15:53 Ответить
Який діалог. Задача Венса- довести до європки що вона має стулити писок і не лізти не в своє діло. Бо крім патякання європка не здатна ні на що .
показать весь комментарий
09.08.2025 15:59 Ответить
Який сором - усі країни відмовили кровавому фюреру у вʼїзді і тількі Трамп ПІДСТАВИВ АМЕРИКАНЦІВ

СОРОМ , Америка . Даже Бразилія відмовила хутину . Сором , Америка
показать весь комментарий
09.08.2025 16:12 Ответить
Біда. Можеш втопитися од сорому
показать весь комментарий
09.08.2025 16:34 Ответить
А тобі подобаються вбивці
показать весь комментарий
09.08.2025 16:40 Ответить
Це клоуни починая з Зеленського та закінчуя Трампом.
показать весь комментарий
09.08.2025 16:12 Ответить
А де ж так звані санкції ?
показать весь комментарий
09.08.2025 15:54 Ответить
Наказали довго жити
показать весь комментарий
09.08.2025 15:55 Ответить
Там де і Будапештський меморандум. Бумаги і печатки придумали для лохів, а настоящі мужики беруть силою все що захочуть
показать весь комментарий
09.08.2025 16:11 Ответить
Які надійні перемовники з американської сторони!!! Шпілі- мілі приїдуть дивитись!) туристи.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:55 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2025 15:57 Ответить
Заіпали своїми перемовинами! Воюємо до останнього українця! Поки всі не здохнуть на цій війні! Ура а а а а До перемоги !!!!!
показать весь комментарий
09.08.2025 16:03 Ответить
А хто наш радник?
показать весь комментарий
09.08.2025 16:07 Ответить
Тільки щоб посміятися !
показать весь комментарий
09.08.2025 16:09 Ответить
Таких партнерів нада в музей а краще за розійським кораблем... Все що вони роблять це тягнуть нас в прірву
показать весь комментарий
09.08.2025 16:09 Ответить
ЩОСЬ ТИ ФРАЕР ЗДАВ НАЗАД ? Перемовини по трампівські
показать весь комментарий
09.08.2025 16:18 Ответить
венс.шістьорка шулєрів куйла і трамбонп
показать весь комментарий
09.08.2025 16:28 Ответить
На днях похоже Зеленский побреется... Или его побреют.😳
показать весь комментарий
09.08.2025 16:43 Ответить
 
 