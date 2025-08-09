Встреча советников Украины и партнеров состоится сегодня в Великобритании, ее возглавят Лемми и Вэнс, - Sky News.
Сегодня, 9 августа 2025 года, должна состояться встреча советников по вопросам безопасности с участием делегаций Соединенных Штатов, Украины и стран Европы. Она пройдет в Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Эту информацию изданию подтвердили в британском правительстве.
Как отмечается, саммит возглавят министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Встреча состоится в Чивнинге, официальной загородной резиденции министра иностранных дел в Кенте.
Представитель британского премьера подчеркнул, что Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего разговора подтвердили, что с нетерпением ждут встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и Соединенных Штатов.
"Они с нетерпением ждали встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и Соединенных Штатов, которая состоится сегодня, и которую будут принимать министр иностранных дел Великобритании и вице-президент США", - заявили в британском правительстве.
"Это будет жизненно важный форум для обсуждения прогресса в обеспечении справедливого и прочного мира (в Украине - ред.)", - добавил он.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
