Армия РФ в июле, вероятно, захватила около 500-550 кв. км украинской территории, - британская разведка

В июле 2025 года российские сухопутные войска захватили около 500-550 квадратных километров украинской территории. Основные усилия врага сосредоточены на попытках окружить Покровск в Донецкой области, а в Сумской области российские войска несут потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Российские сухопутные войска захватили аналогичную территорию Украины в июне 2025 года, после ежемесячного увеличения с марта 2025 года. Армия РФ продолжала тактическое продвижение в Донецкой области, преимущественно на северо-восток и юго-запад от Покровска", - заявили в разведке.

Отмечается, что россияне не оставляют попыток окружить Покровск, оказывают давление на логистические маршруты в город.

Что касается ситуации в Сумской области, то в разведке Великобритании отмечают - за последние две недели российские военные не достигли никаких заметных успехов там.

"Постоянные потери и контрнаступления Украины, вероятно, сорвали планы России по созданию буферной зоны в Сумской области", - отмечают в сводке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне на Покровском направлении используют все имеющиеся средства против Сил обороны, - бригада "Рубіж" НГУ