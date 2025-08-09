РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8477 посетителей онлайн
Новости Штурм РФ на Покровском направлении
1 036 20

Армия РФ в июле, вероятно, захватила около 500-550 кв. км украинской территории, - британская разведка

Россияне оказывают давление на Покровском направлении

В июле 2025 года российские сухопутные войска захватили около 500-550 квадратных километров украинской территории. Основные усилия врага сосредоточены на попытках окружить Покровск в Донецкой области, а в Сумской области российские войска несут потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Российские сухопутные войска захватили аналогичную территорию Украины в июне 2025 года, после ежемесячного увеличения с марта 2025 года. Армия РФ продолжала тактическое продвижение в Донецкой области, преимущественно на северо-восток и юго-запад от Покровска", - заявили в разведке.

Отмечается, что россияне не оставляют попыток окружить Покровск, оказывают давление на логистические маршруты в город.

Что касается ситуации в Сумской области, то в разведке Великобритании отмечают - за последние две недели российские военные не достигли никаких заметных успехов там.

"Постоянные потери и контрнаступления Украины, вероятно, сорвали планы России по созданию буферной зоны в Сумской области", - отмечают в сводке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне на Покровском направлении используют все имеющиеся средства против Сил обороны, - бригада "Рубіж" НГУ

Автор: 

Великобритания (5078) внешняя разведка (398) Донецкая область (10428) Покровск (724) Покровский район (852)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Цікаво, що весь час каже Сирський про постійний відступ на фронті і чим виправдовує свою нікчемність у командуванні армією?
Людей не стає на фронті, снарядів мало, укріплення не підготовлені чи ще щось...?
показать весь комментарий
09.08.2025 13:16 Ответить
+2
Оманські, виконують вказівки бесєди??
показать весь комментарий
09.08.2025 13:14 Ответить
+2
Ось такий я Верховний Головнокоманд.уючий. Бачили очі, що купували.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оманські, виконують вказівки бесєди??
показать весь комментарий
09.08.2025 13:14 Ответить
Курську область клован віддав. І які території збирається цей чмошник обмінювати з паРашею?
показать весь комментарий
09.08.2025 13:15 Ответить
Цікаво, що весь час каже Сирський про постійний відступ на фронті і чим виправдовує свою нікчемність у командуванні армією?
Людей не стає на фронті, снарядів мало, укріплення не підготовлені чи ще щось...?
показать весь комментарий
09.08.2025 13:16 Ответить
США в 100 раз були сильніше В'єтнаму під час війни там.
СССР був в 100 раз сильніше Афганістану під час війни там.
Але якось афганцям та в'єтнамцям вдалось фактично перемогти "непереможні" штаты та совок.
Як так прлучилось?
показать весь комментарий
09.08.2025 13:32 Ответить
Не перемогли, а змусили піти із своєї території втягнувши окупантів у затяжну партизанську війну. І головними факторами цього успіху були - природні умови, які сприяли успішній партизанській війні ( гори, джунглі); єдність народу ; ускладнена логістика для окупантів; неефективність великих армій, важкої техніки, авіації проти партизанів помножена на високу вартість їх утримання.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:46 Ответить
Це совковий москаль -пристосуванець і кар'єрист.Вчився разом з Залужним?(І до Залужного є питання,але є й багато пояснень.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:25 Ответить
як ти 🤡 чмо говнокомандуючий , будеш жити далі , за такої зради ,шо вчинив проти українських громадян та держави ?!!! ти вже харя зеленська ,заробив прокльон на весь свій рід !!!
показать весь комментарий
09.08.2025 13:18 Ответить
Это в среднем 130 метров, если распределить на всю линию фронта.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:18 Ответить
Или 500 метров, если взять часть фронта, где идут активные боевые действия.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:23 Ответить
А скільки Трампон ************ хоче ***** віддати наступного тижня?(( і вам нічєво нє будєт(((
показать весь комментарий
09.08.2025 13:21 Ответить
Немає стабілізації - путлєр на перемовинах буде банкувати і висувати свої умови
показать весь комментарий
09.08.2025 13:21 Ответить
І тоді логічно виходить, що сирський підігрує в цьому пуйлу, раз не хоче або не може стабілізувати фронт.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:24 Ответить
563,700 кв. км. https://deepstat.xyz/table
показать весь комментарий
09.08.2025 13:23 Ответить
Британська розвідка як вірменське радіо - всі дані бере з звітів нашого Генштабу і видає за свої
показать весь комментарий
09.08.2025 13:26 Ответить
Умови трампона-хуйла Україна відкине. Потрібне посилення мобілізації.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:42 Ответить
Щоби там не казало і як би не казилось тромбо-xyйло, але віддавати ворогу без бою Лиман та агломерації Донецької області не можна!
Врешті, Україна встоїть і без зрадливих США - у лютому-березні 2022-го було набагато важче, а ніж тепер.
Нижче - схема оборонних ліній біля Краматорська, що захищають Україну від просування рашистських військ, для прориву яких пітьмі знадобиться покласти сотні тисяч, якщо не мільйон власних солдат і офіцерів. І тромбо-xyйло на догоду пітьмі намагається передати цю територію без бою, як умову припинення вогню. Приблизно, як це було в історії 1938-го із Судетами в Чехословаччині напередодні WWII.

https://pbs.twimg.com/media/Gx5h4a2XwAA15OA?format=jpg&name=small

https://pbs.twimg.com/media/Gx5h4bAXwAARN5y?format=jpg&name=small
показать весь комментарий
09.08.2025 13:43 Ответить
Ось такий я Верховний Головнокоманд.уючий. Бачили очі, що купували.
показать весь комментарий
09.08.2025 13:48 Ответить
верховно наголовнокомандував:
показать весь комментарий
09.08.2025 13:52 Ответить
Це називається активна оборона у меншості. За 500 км2 було знищено не менше 10 тисяч хряків. Тільки некрологів які вдалося тг-каналу горюшко в липні знайти більше 6 тисяч. За 5000 км решти донбасу вони покладуть ще 100 тисяч своїх свинособак.

Не все так погано як переказується
показать весь комментарий
09.08.2025 14:09 Ответить
 
 