Армия РФ в июле, вероятно, захватила около 500-550 кв. км украинской территории, - британская разведка
В июле 2025 года российские сухопутные войска захватили около 500-550 квадратных километров украинской территории. Основные усилия врага сосредоточены на попытках окружить Покровск в Донецкой области, а в Сумской области российские войска несут потери.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
"Российские сухопутные войска захватили аналогичную территорию Украины в июне 2025 года, после ежемесячного увеличения с марта 2025 года. Армия РФ продолжала тактическое продвижение в Донецкой области, преимущественно на северо-восток и юго-запад от Покровска", - заявили в разведке.
Отмечается, что россияне не оставляют попыток окружить Покровск, оказывают давление на логистические маршруты в город.
Что касается ситуации в Сумской области, то в разведке Великобритании отмечают - за последние две недели российские военные не достигли никаких заметных успехов там.
"Постоянные потери и контрнаступления Украины, вероятно, сорвали планы России по созданию буферной зоны в Сумской области", - отмечают в сводке.
Людей не стає на фронті, снарядів мало, укріплення не підготовлені чи ще щось...?
СССР був в 100 раз сильніше Афганістану під час війни там.
Але якось афганцям та в'єтнамцям вдалось фактично перемогти "непереможні" штаты та совок.
Як так прлучилось?
Врешті, Україна встоїть і без зрадливих США - у лютому-березні 2022-го було набагато важче, а ніж тепер.
Нижче - схема оборонних ліній біля Краматорська, що захищають Україну від просування рашистських військ, для прориву яких пітьмі знадобиться покласти сотні тисяч, якщо не мільйон власних солдат і офіцерів. І тромбо-xyйло на догоду пітьмі намагається передати цю територію без бою, як умову припинення вогню. Приблизно, як це було в історії 1938-го із Судетами в Чехословаччині напередодні WWII.
https://pbs.twimg.com/media/Gx5h4a2XwAA15OA?format=jpg&name=small
https://pbs.twimg.com/media/Gx5h4bAXwAARN5y?format=jpg&name=small
Не все так погано як переказується