Россияне на Покровском направлении используют все имеющиеся средства против Сил обороны, - бригада "Рубіж" НГУ

Покровское направление остается сложным. Российские войска продолжают интенсивные штурмовые действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер бригады "Рубіж" НГУ майор Максим Таран.

"Противник применяет все, что имеет, чтобы прорвать или нарушить нашу оборону: авиационные удары, артиллерию, реактивные системы залпового огня, беспилотники на оптоволокне, FPV-дроны, в том числе с ночным видением и тепловизорами. Иногда ночью передвигаться даже опаснее, чем днем", - рассказал военный.

И добавил, что сейчас враг штурмует, в основном, пешими группами без использования техники, чтобы оставаться незамеченным.

"В последнее время даже не используют мотоциклы или электробайки. Все делается в пешем порядке. Сезон листьев позволяет им это реализовывать", - отметил офицер.

Россияне пытаются не только атаковать позиции ВСУ, но и проникать между ними с целью разрушения логистических маршрутов.

"Их главная задача сейчас - уничтожение нашей логистики, чтобы передовые подразделения не имели возможности эвакуироваться, получить связь или боеприпасы", - сказал Таран.

Он также отметил, что у противника наблюдается низкий уровень подготовки, многие атаки являются несогласованными. Однако случаются и более подготовленные подразделения, которые наносят проблемы.

"Иногда противник даже переодевается в гражданскую одежду или пиксель Вооруженных Сил Украины, чтобы слиться с местностью. Но мы знаем об этих методах и уничтожаем их еще до того, как они что-то успевают сделать", - подчеркнул он.

Несмотря на существенные потери, российские войска сохраняют способность поддерживать темп штурмов.

"У них хватает и человеческого ресурса, и технически-материальных средств. Но мы видим, что прямые атаки на Покровск уже менее интенсивные. Враг пытается брать город в кольцо, как это было с другими населенными пунктами", - сообщил пресс-офицер.

Он подчеркнул, что война меняется очень быстро: "Раньше новая тактика появлялась раз в полгода, теперь - каждые три-четыре месяца. Противник адаптируется и вводит новые подходы к бою, направленные на разрушение нашей системы обороны через логистику".