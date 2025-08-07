Росіяни на Покровському напрямку використовують усі наявні засоби проти Сил оборони, - бригада "Рубіж" НГУ

Покровський напрямок залишається складним. Російські війська продовжують інтенсивні штурмові дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер бригади "Рубіж" НГУ майор Максим Таран.

"Противник застосовує все, що має, щоб прорвати або порушити нашу оборону: авіаційні удари, артилерію, реактивні системи залпового вогню, безпілотники на оптоволокні, FPV-дрони, у тому числі з нічним баченням і тепловізорами. Іноді вночі пересуватися навіть небезпечніше, ніж удень", - пояснив військовий.

Та додав, що наразі ворог штурмує здебільшого пішими групами без використання техніки, щоб залишатися непоміченим.

"Останнім часом навіть не використовують мотоцикли чи електробайки. Все робиться в пішому порядку. Сезон листя дозволяє їм це реалізовувати", - зазначив офіцер.

Росіяни намагаються не лише атакувати позиції ЗСУ, а й проникати між ними з метою руйнування логістичних маршрутів.

"Їхнє головне завдання зараз - знищення нашої логістики, щоб передові підрозділи не мали змоги евакуюватися, отримати зв’язок чи боєприпаси", - сказав Таран.

Він також зауважив, що в противника спостерігається низький рівень підготовки, багато атак є неузгодженими. Проте трапляються і більш підготовлені підрозділи, які завдають проблем.

"Інколи противник навіть переодягається в цивільний одяг або піксель Збройних Сил України, щоб злитися з місцевістю. Але ми знаємо про ці методи і знищуємо їх ще до того, як вони щось встигають зробити", — підкреслив він.

Попри суттєві втрати, російські війська зберігають здатність підтримувати темп штурмів.

"У них вистачає і людського ресурсу, і технічно-матеріальних засобів. Але ми бачимо, що прямі атаки на Покровськ уже менш інтенсивні. Ворог намагається брати місто в кільце, як це було з іншими населеними пунктами", — повідомив пресофіцер.

Він підкреслив, що війна змінюється дуже швидко: "Раніше нова тактика з’являлася раз на пів року, тепер — кожні три-чотири місяці. Противник адаптується і вводить нові підходи до бою, спрямовані на руйнування нашої системи оборони через логістику".