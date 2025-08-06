Заїхати до Покровська майже неможливо, - ОВА
У Покровську на Донеччині досі залишаються близько 1370 жителів.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"В місто заїхати майже неможливо, тому ми заїжджаємо туди тільки з військовими і просимо наших захисників, щоб допомогли з евакуацією людей. Працюють декілька комунальників, підрозділи поліції. Заїжджаємо в певний час, працюємо з цими людьми, щоб вони з міста виїжджали. Тому що в місто неможливо завезти ні гуманітарну, ні медичну допомогу", - зазначив він.
За словами Філашкіна, майже щодня окупанти руйнують та обстрілюють Покровськ.
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А ось ця інфа важлива тому що дає розуміння що логістиці пізда, тобто те що називається оперативне оточення. І вчора була заява Генштабу, яка все заперечує, Генштабу який перетворився в Генштаб ерефії зразка 22 року.