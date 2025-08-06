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Новини Евакуація з Покровська Бойові дії на Покровському напрямку Обстріли Покровська
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Заїхати до Покровська майже неможливо, - ОВА

Що відбувається в Покровську В ОВА розповіли

У Покровську на Донеччині досі залишаються близько 1370 жителів.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"В місто заїхати майже неможливо, тому ми заїжджаємо туди тільки з військовими і просимо наших захисників, щоб допомогли з евакуацією людей. Працюють декілька комунальників, підрозділи поліції. Заїжджаємо в певний час, працюємо з цими людьми, щоб вони з міста виїжджали. Тому що в місто неможливо завезти ні гуманітарну, ні медичну допомогу", - зазначив він.

За словами Філашкіна, майже щодня окупанти руйнують та обстрілюють Покровськ.

Читайте: Рашисти розкидали по Покровську листівки із закликом здавати позиції ЗСУ, - ДШВ. ФОТО

Автор: 

Донецька область (9221) бойові дії (4404) Покровськ (749) Покровський район (846)


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після здачі Покровська .будуть розпочаті "мирні переговори" згідно планів куйла.До 8 числа мабуть куйло окупує Покровськ?
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06.08.2025 14:37 Відповісти
"мирні переговори" вже давно. І до 8.08 не встигне, в от до 8.09 може.
А ось ця інфа важлива тому що дає розуміння що логістиці пізда, тобто те що називається оперативне оточення. І вчора була заява Генштабу, яка все заперечує, Генштабу який перетворився в Генштаб ерефії зразка 22 року.
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06.08.2025 14:54 Відповісти
верховно наголовнокомандував:
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06.08.2025 14:43 Відповісти
зробили разом
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06.08.2025 14:55 Відповісти
Працюють декілька комунальників ---- ******* що за свинособаки упориті , так їх можна в лугандон відправити якимсь коридором через білорусь
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06.08.2025 15:06 Відповісти
НИЧЕГО там не работает, погибшие на улицах лежат
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06.08.2025 15:13 Відповісти
 
 