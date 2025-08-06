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Новости Эвакуация из Покровска Боевые действия на Покровском направлении Обстрелы Покровска
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Заехать в Покровск почти невозможно, - ОВА

Что происходит в Покровске В ОГА рассказали

В Покровске Донецкой области до сих пор остаются около 1370 жителей.

Об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"В город заехать почти невозможно, поэтому мы заезжаем туда только с военными и просим наших защитников, чтобы помогли с эвакуацией людей. Работают несколько коммунальщиков, подразделения полиции. Заезжаем в определенное время, работаем с этими людьми, чтобы они из города выезжали. Потому что в город невозможно завезти ни гуманитарную, ни медицинскую помощь", - отметил он.

По словам Филашкина, почти ежедневно оккупанты разрушают и обстреливают Покровск.

Читайте: Рашисты разбросали по Покровску листовки с призывом сдавать позиции ВСУ, - ДШВ. ФОТО

Автор: 

Донецкая область (10404) боевые действия (4649) Покровск (718) Покровский район (835)


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після здачі Покровська .будуть розпочаті "мирні переговори" згідно планів куйла.До 8 числа мабуть куйло окупує Покровськ?
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06.08.2025 14:37 Ответить
"мирні переговори" вже давно. І до 8.08 не встигне, в от до 8.09 може.
А ось ця інфа важлива тому що дає розуміння що логістиці пізда, тобто те що називається оперативне оточення. І вчора була заява Генштабу, яка все заперечує, Генштабу який перетворився в Генштаб ерефії зразка 22 року.
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06.08.2025 14:54 Ответить
верховно наголовнокомандував:
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06.08.2025 14:43 Ответить
зробили разом
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06.08.2025 14:55 Ответить
Працюють декілька комунальників ---- ******* що за свинособаки упориті , так їх можна в лугандон відправити якимсь коридором через білорусь
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06.08.2025 15:06 Ответить
НИЧЕГО там не работает, погибшие на улицах лежат
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06.08.2025 15:13 Ответить
 
 