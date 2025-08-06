Заехать в Покровск почти невозможно, - ОВА

В Покровске Донецкой области до сих пор остаются около 1370 жителей.

Об этом сообщил глава ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"В город заехать почти невозможно, поэтому мы заезжаем туда только с военными и просим наших защитников, чтобы помогли с эвакуацией людей. Работают несколько коммунальщиков, подразделения полиции. Заезжаем в определенное время, работаем с этими людьми, чтобы они из города выезжали. Потому что в город невозможно завезти ни гуманитарную, ни медицинскую помощь", - отметил он.

По словам Филашкина, почти ежедневно оккупанты разрушают и обстреливают Покровск.

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