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Новости Фото Боевые действия на Покровском направлении
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Рашисты разбросали по Покровску листовки с призывом сдавать позиции ВСУ, - ДШВ. ФОТО

Войска РФ с дронов разбросали по Покровску листовки с предложением местным "сливать" позиции Сил обороны Украины.

Об этом сообщил 7-й корпус ДШВ, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник не оставляет надежды захватить Покровск. Вражеские дроны разбросали в городе листовки, которые предлагают местным жителям сдавать позиции ВСУ и встречать "асвабадителей", - говорится в сообщении.

Враг разбрасывает листовки в Покровске с призывом к предательству

Также в перехватах разговоров рашистов фиксируют, что командование войск РФ поставило задачу рашистам выйти на южные окраины города до 1 сентября.

"Защитники Покровска продолжают держать строй", - подытожили там.

Читайте: Ситуация на Сумщине и Курщине частично стабилизирована, - ДШВ

Автор: 

Донецкая область (10404) Десантно-штурмовые войска (227) Покровск (718) Покровский район (835)


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Примусова евакуація всіх цивільних щоб не стріляли в спину.
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06.08.2025 12:32 Ответить
Гарна нагода передати кацапам зибні позиції щоб витрачали **********.
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06.08.2025 12:44 Ответить
Не бачу заохочення: "Прєд'явітєлю лістовкі бутилка воткі"
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06.08.2025 12:54 Ответить
сьогодні "***** (бутилка) в жопу" заохочує їх більше ))
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06.08.2025 13:12 Ответить
Та там такий контингент, що і без листівок здає. Бо хочуть у расєю, як у даунецьку срати у кульочки.
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06.08.2025 13:13 Ответить
В обратку - листівками: рекомендувати фаршу повернути зброю і йти на московське болото,довершити справу яку не довів пригожин.
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06.08.2025 13:28 Ответить
 
 