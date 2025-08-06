Рашисты разбросали по Покровску листовки с призывом сдавать позиции ВСУ, - ДШВ. ФОТО

Войска РФ с дронов разбросали по Покровску листовки с предложением местным "сливать" позиции Сил обороны Украины.

Об этом сообщил 7-й корпус ДШВ, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник не оставляет надежды захватить Покровск. Вражеские дроны разбросали в городе листовки, которые предлагают местным жителям сдавать позиции ВСУ и встречать "асвабадителей", - говорится в сообщении.

Также в перехватах разговоров рашистов фиксируют, что командование войск РФ поставило задачу рашистам выйти на южные окраины города до 1 сентября.

"Защитники Покровска продолжают держать строй", - подытожили там.

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