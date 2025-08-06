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Новости Бои на Курщине и Сумщине
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Ситуация в Сумской и Курской областях частично стабилизирована, - ДШВ

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По состоянию на вторую половину июля ситуация на участках фронта в Сумской и Курской областях частично стабилизирована.

Об этом заявил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол в интервью "Телеграфу", передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что населенные пункты Андреевка и Кондратьевка уже освобождены, и в ближайшее время освободят еще один. По словам Апостола, Силы обороны работают не только над количеством личного состава, но и над качественными показателями, в частности изменен принцип ведения огня, что уже дало положительный результат.

Командующий также анонсировал два технологических и инженерных сюрприза для российских оккупантов: для одного из них уже все готово, для другого нужны еще ресурсы. "Если все удастся, врагу будет очень трудно", - добавил он.

Отдельно Апостол подчеркнул, что для врага создаются так называемые kill-зоны - зоны поражения, где россияне понесут большие потери. "Сегодняшние потери покажутся им минимальными", - предупредил он.

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Сумская область (3548) Десантно-штурмовые войска (227) Курск (1171)


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Частково? Так згідно заяв сонцесяйного і сирка, там все просто зашибісь. Чи знову хтось *******?
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06.08.2025 12:22 Ответить
Ніколи не брешуть так багато, як перед виборами, після полювання та під час війни! ))
Звісно, чим вище актор за рангом, тим більше йому треба піз..жу!
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06.08.2025 12:24 Ответить
Там кацапи скоро с *********** на Київ восени повзуть.
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06.08.2025 12:42 Ответить
Не в останню чергу завдяки тому, що звідти ворог перекинув під Покровськ свій самий боєздатний підрозділ дронарів "Рубікон", який тепер кошмарить оптоволоконними дронами логістику ЗСУ на цьому напрямку.
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06.08.2025 12:45 Ответить
А як наші справи на Вашингтонщині?
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06.08.2025 12:46 Ответить
вылазь сосвоей помойкы и соберай свою кацапню по полях и посадках и не переживай за наши бригады
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06.08.2025 13:15 Ответить
 
 