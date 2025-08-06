Ситуация в Сумской и Курской областях частично стабилизирована, - ДШВ

По состоянию на вторую половину июля ситуация на участках фронта в Сумской и Курской областях частично стабилизирована.

Об этом заявил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол в интервью "Телеграфу", передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что населенные пункты Андреевка и Кондратьевка уже освобождены, и в ближайшее время освободят еще один. По словам Апостола, Силы обороны работают не только над количеством личного состава, но и над качественными показателями, в частности изменен принцип ведения огня, что уже дало положительный результат.

Командующий также анонсировал два технологических и инженерных сюрприза для российских оккупантов: для одного из них уже все готово, для другого нужны еще ресурсы. "Если все удастся, врагу будет очень трудно", - добавил он.

Отдельно Апостол подчеркнул, что для врага создаются так называемые kill-зоны - зоны поражения, где россияне понесут большие потери. "Сегодняшние потери покажутся им минимальными", - предупредил он.

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