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Новини Бої на Курщині та Сумщині
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Ситуація на Сумщині та Курщині частково стабілізована, - ДШВ

зсу

Станом на другу половину липня ситуація на ділянках фронту в Сумській та Курській областях частково стабілізована

Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол в інтерв’ю "Телеграфу", передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що населені пункти Андріївка та Кіндратівка вже звільнені, і найближчим часом звільнять ще один. За словами Апостола, Сили оборони працюють не лише над кількістю особового складу, а й над якісними показниками, зокрема змінено принцип ведення вогню, що вже дало позитивний результат.

Командувач також анонсував два технологічні та інженерні сюрпризи для російських окупантів: для одного з них вже все готово, для іншого потрібні ще ресурси. "Якщо все вдасться, ворогу буде дуже важко", - додав він.

Окремо Апостол наголосив, що для ворога створюються так звані kill-зони - зони ураження, де росіяни зазнають великих втрат. "Сьогоднішні втрати покажуться їм мінімальними", - попередив він.

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Автор: 

Сумська область (4103) Десантно-штурмові війська ДШВ (229) Курськ (1183)


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Частково? Так згідно заяв сонцесяйного і сирка, там все просто зашибісь. Чи знову хтось *******?
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06.08.2025 12:22 Відповісти
Ніколи не брешуть так багато, як перед виборами, після полювання та під час війни! ))
Звісно, чим вище актор за рангом, тим більше йому треба піз..жу!
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06.08.2025 12:24 Відповісти
Там кацапи скоро с *********** на Київ восени повзуть.
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06.08.2025 12:42 Відповісти
Не в останню чергу завдяки тому, що звідти ворог перекинув під Покровськ свій самий боєздатний підрозділ дронарів "Рубікон", який тепер кошмарить оптоволоконними дронами логістику ЗСУ на цьому напрямку.
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06.08.2025 12:45 Відповісти
А як наші справи на Вашингтонщині?
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06.08.2025 12:46 Відповісти
вылазь сосвоей помойкы и соберай свою кацапню по полях и посадках и не переживай за наши бригады
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06.08.2025 13:15 Відповісти
 
 