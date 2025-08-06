Ситуація на Сумщині та Курщині частково стабілізована, - ДШВ

Станом на другу половину липня ситуація на ділянках фронту в Сумській та Курській областях частково стабілізована

Про це заявив командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол в інтерв’ю "Телеграфу", передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що населені пункти Андріївка та Кіндратівка вже звільнені, і найближчим часом звільнять ще один. За словами Апостола, Сили оборони працюють не лише над кількістю особового складу, а й над якісними показниками, зокрема змінено принцип ведення вогню, що вже дало позитивний результат.

Командувач також анонсував два технологічні та інженерні сюрпризи для російських окупантів: для одного з них вже все готово, для іншого потрібні ще ресурси. "Якщо все вдасться, ворогу буде дуже важко", - додав він.

Окремо Апостол наголосив, що для ворога створюються так звані kill-зони - зони ураження, де росіяни зазнають великих втрат. "Сьогоднішні втрати покажуться їм мінімальними", - попередив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пілот МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ влучає авіабомбою у міст поблизу Юнаківки на Сумщині. ВIДЕО