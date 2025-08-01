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Новини Відео Бої на Курщині та Сумщині
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Пілот МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ влучає авіабомбою у міст поблизу Юнаківки на Сумщині. ВIДЕО

Пілот українського літака МіГ-29 скинув авіабомбу та влучив у міст поблизу Юнаківки на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Бригада ландшафтних дизайнерів Повітряних Сил розбила міст поблизу Юнаківки на Сумщині. МіГ-29 влучним скидом розбив плиту мосту, чим унеможливив переправу автомобільної і важкої техніки", - йдеться у коментарі до запису.

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Автор: 

авіація (4236) Сумська область (4083) логістика (63) Сумський район (363) Юнаківка (13)


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01.08.2025 15:53 Відповісти
кому ж той міст не підірвали при відході?
знову Чонгар ?

.
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01.08.2025 15:56 Відповісти
І шо! їбать новина
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01.08.2025 16:05 Відповісти
Да уж.
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01.08.2025 16:09 Відповісти
 
 