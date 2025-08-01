Пілот МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ влучає авіабомбою у міст поблизу Юнаківки на Сумщині. ВIДЕО
Пілот українського літака МіГ-29 скинув авіабомбу та влучив у міст поблизу Юнаківки на Сумщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Бригада ландшафтних дизайнерів Повітряних Сил розбила міст поблизу Юнаківки на Сумщині. МіГ-29 влучним скидом розбив плиту мосту, чим унеможливив переправу автомобільної і важкої техніки", - йдеться у коментарі до запису.
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знову Чонгар ?
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