Російські пілоти скинули КАБ на позиції власної піхоти у Донецькій області. ВIДЕО

На Донеччині російська авіація скинула КАБ на позиції власної піхоти, але авіабомба не здетонувала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спровокувати детонацію змогли оператори безпілотників із 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького. Вони підірвали бомбу та знищили ворожу позицію.

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