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Російські пілоти скинули КАБ на позиції власної піхоти у Донецькій області. ВIДЕО

На Донеччині російська авіація скинула КАБ на позиції власної піхоти, але авіабомба не здетонувала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спровокувати детонацію змогли оператори безпілотників із 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького. Вони підірвали бомбу та знищили ворожу позицію.

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Автор: 

авіація (4235) армія рф (18329) курйоз (581) 30 окрема механізована бригада (156) КАБ (417)


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Good, really good!
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31.07.2025 16:48 Відповісти
Та хоч кожен день скидайте !
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31.07.2025 16:58 Відповісти
очинь метка. нужна паащрить пелотаф
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31.07.2025 17:06 Відповісти
А казав - два .
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31.07.2025 18:29 Відповісти
"Бомби их, б..лядь!"
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31.07.2025 17:09 Відповісти
Мабуть пальне економіки. Або комусь це було треба.
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31.07.2025 17:45 Відповісти
фок'юс пок'юс!
- бачите нерозірваний каб?
- ахалай махалай
- тепер каб розірваний і все навкруги, теж.
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31.07.2025 18:03 Відповісти
 
 