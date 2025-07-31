Російські пілоти скинули КАБ на позиції власної піхоти у Донецькій області. ВIДЕО
На Донеччині російська авіація скинула КАБ на позиції власної піхоти, але авіабомба не здетонувала.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спровокувати детонацію змогли оператори безпілотників із 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького. Вони підірвали бомбу та знищили ворожу позицію.
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- бачите нерозірваний каб?
- ахалай махалай
- тепер каб розірваний і все навкруги, теж.