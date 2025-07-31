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Российские пилоты сбросили КАБ на позиции собственной пехоты в Донецкой области. ВИДЕО

В Донецкой области российская авиация сбросила КАБ на позиции собственной пехоты, но авиабомба не сдетонировала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спровоцировать детонацию смогли операторы беспилотников из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского. Они взорвали бомбу и уничтожили вражескую позицию.

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Автор: 

авиация (2896) армия РФ (20178) курьез (4067) 30 отдельная механизированная бригада (154) КАБ (416)


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Good, really good!
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31.07.2025 16:48 Ответить
Та хоч кожен день скидайте !
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31.07.2025 16:58 Ответить
очинь метка. нужна паащрить пелотаф
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31.07.2025 17:06 Ответить
"Бомби их, б..лядь!"
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31.07.2025 17:09 Ответить
 
 