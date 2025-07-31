Российские пилоты сбросили КАБ на позиции собственной пехоты в Донецкой области. ВИДЕО
В Донецкой области российская авиация сбросила КАБ на позиции собственной пехоты, но авиабомба не сдетонировала.
Как сообщает Цензор.НЕТ, спровоцировать детонацию смогли операторы беспилотников из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского. Они взорвали бомбу и уничтожили вражескую позицию.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sergei M #570318
показать весь комментарий31.07.2025 16:48 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий31.07.2025 16:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
старпом Люцифера
показать весь комментарий31.07.2025 17:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nick Nemo
показать весь комментарий31.07.2025 17:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль