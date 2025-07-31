Российские пилоты сбросили КАБ на позиции собственной пехоты в Донецкой области. ВИДЕО

В Донецкой области российская авиация сбросила КАБ на позиции собственной пехоты, но авиабомба не сдетонировала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спровоцировать детонацию смогли операторы беспилотников из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского. Они взорвали бомбу и уничтожили вражескую позицию.

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