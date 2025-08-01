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Новости Видео Бои на Курщине и Сумщине
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Пилот МиГ-29 Воздушных сил ВСУ попадает авиабомбой в мост возле Юнаковки на Сумщине. ВИДЕО

Пилот украинского самолета МиГ-29 сбросил авиабомбу и попал в мост вблизи Юнаковки на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Бригада ландшафтных дизайнеров Воздушных Сил разбила мост вблизи Юнаковки на Сумщине. МиГ-29 точным сбросом разбил плиту моста, чем сделал невозможным переправу автомобильной и тяжелой техники", - говорится в комментарии к записи.

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Автор: 

авиация (2897) Сумская область (3527) логистика (35) Сумский район (358) Юнаковка (13)


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01.08.2025 15:53 Ответить
Чого міст не підірвали руками сапери? Хто прої*ав? Там вже кілька вирв біля мосту, отже туди не перша керована бомба прилітає, отже міст важливий!
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01.08.2025 16:44 Ответить
кому ж той міст не підірвали при відході?
знову Чонгар ?

.
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01.08.2025 15:56 Ответить
І шо! їбать новина
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01.08.2025 16:05 Ответить
Да уж.
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01.08.2025 16:09 Ответить
Але ж там і річка, ооо - один понтон, і той не потрібен. А бомбу витратили, хоча видно, що і до цього вже були туди прильоти.
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01.08.2025 16:19 Ответить
така авіабомба-пукалка як FPV дрон, там яма повинна була зостатиcя
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01.08.2025 16:22 Ответить
Так, ще раз. Роз?:%?;їбали міст (наш, у Сумській області) і пишаємось цим?
А можна десь у кацапстані роз*?:%;бати мости?
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01.08.2025 17:09 Ответить
 
 