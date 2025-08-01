Пилот МиГ-29 Воздушных сил ВСУ попадает авиабомбой в мост возле Юнаковки на Сумщине. ВИДЕО

Пилот украинского самолета МиГ-29 сбросил авиабомбу и попал в мост вблизи Юнаковки на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Бригада ландшафтных дизайнеров Воздушных Сил разбила мост вблизи Юнаковки на Сумщине. МиГ-29 точным сбросом разбил плиту моста, чем сделал невозможным переправу автомобильной и тяжелой техники", - говорится в комментарии к записи.

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