Рашисти розкидали по Покровську листівки із закликом здавати позиції ЗСУ, - ДШВ. ФОТО
Війська РФ з дронів розкидали по Покровську листівки із пропозицією місцевим "зливати" позиції Сил оборони України.
Про це повідомив 7-й корпус ДШВ, інформує Цензор.НЕТ.
"Противник не полишає надії захопити Покровськ. Ворожі дрони розкидали в місті листівки, які пропонують місцевим мешканцям здавати позиції ЗСУ і зустрічати "асвабадітелей", - йдеться в повідомленні.
Також у перехопленнях розмов рашистів фіксують, що командування військ РФ поставило задачу рашистам вийти на південні околиці міста до 1 вересня.
"Оборонці Покровська продовжують тримати стрій", - підсумували там.
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