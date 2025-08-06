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Новини Фото Бойові дії на Покровському напрямку
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Рашисти розкидали по Покровську листівки із закликом здавати позиції ЗСУ, - ДШВ. ФОТО

Війська РФ з дронів розкидали по Покровську листівки із пропозицією місцевим "зливати" позиції Сил оборони України.

Про це повідомив 7-й корпус ДШВ, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник не полишає надії захопити Покровськ. Ворожі дрони розкидали в місті листівки, які пропонують місцевим мешканцям здавати позиції ЗСУ і зустрічати "асвабадітелей", - йдеться в повідомленні.

Ворог розкидає листівки у Покровську із закликом до зради

Також у перехопленнях розмов рашистів фіксують, що командування військ РФ поставило задачу рашистам вийти на південні околиці міста до 1 вересня.

"Оборонці Покровська продовжують тримати стрій", - підсумували там.

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Автор: 

Донецька область (9221) Десантно-штурмові війська ДШВ (229) Покровськ (749) Покровський район (846)


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Примусова евакуація всіх цивільних щоб не стріляли в спину.
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06.08.2025 12:32 Відповісти
Гарна нагода передати кацапам зибні позиції щоб витрачали **********.
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06.08.2025 12:44 Відповісти
Не бачу заохочення: "Прєд'явітєлю лістовкі бутилка воткі"
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06.08.2025 12:54 Відповісти
сьогодні "***** (бутилка) в жопу" заохочує їх більше ))
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06.08.2025 13:12 Відповісти
Та там такий контингент, що і без листівок здає. Бо хочуть у расєю, як у даунецьку срати у кульочки.
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06.08.2025 13:13 Відповісти
В обратку - листівками: рекомендувати фаршу повернути зброю і йти на московське болото,довершити справу яку не довів пригожин.
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06.08.2025 13:28 Відповісти
 
 