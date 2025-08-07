Ворог продовжує накопичувати сили на Покровському напрямку, не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію, - ОСУВ "Хортиця"

Росіяни намагались покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. На Покровському напрямку армія агресора не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію.

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог атакував наші позиції у Вовчанську. Наступальні дії успіхів не мали.

На Купʼянському напрямку нівельовано спроби противника покращити тактичне положення поблизу Радьківки, Московки, Голубівки, Петропавлівки та Загризового. Ворог малими штурмовими групами намагається виявити слабкі місця в нашій обороні на правому березі річки Оскіл у напрямку Купʼянська. Безуспішно.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили атаки загарбників біля Рідкодуба, Карпівки, Шандриголового, Середнього, Торського, Григорівки та у Серебрянському лісництві. На жодному з напрямків прориву оборони не відбулося, втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянки, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані на наші позиції неподалік Новомаркового, Предтечиного, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Олександро-Калинового та Плещіївки. Противник зазнав втрат та відступив.

На Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ біля Русиного Яру, Бойківки, Володимирівки та у Поповому Яру.

На Покровському напрямку армія агресора не полишає спроб блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Відмічено наступальні дії в районах населених пунктів Затишок, Новоекономічне, Мирноград, Миролюбівка, Лисівка та Звірове. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного та Молодецького. Ворог продовжує накопичувати сили та засоби для подальших штурмових дій. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили свої атакувальні зусилля в районі Філії, Запоріжжя, Зеленого Гаю, Толстого, Піддубного, Маліївки та Запорізького. У напрямку Воскресенки провів атаку на мотоциклах, вогнем у відповідь було знищено чотири одиниці. Тривають важкі бої, противник, не рахуючись з втратами, намагається розвинути наступ.

