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Новини Бойові дії на Покровському напрямку Бойові дії на Лиманському напрямку Бойові дії на Торецькому напрямку
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Покровський та Лиманський напрямки залишаються найгарячішими, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Що відбувається на фронті 6 серпня 2025 року

Сили оборони України протягом минулої доби провели 143 бойових зіткнення із російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Удари окупантів

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 107 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5731 обстріл, з них 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4224 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хлібороб Сумської області; Ольгівка, Козацьке, Дар’ївка Херсонської області.

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Ураження ворога

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два артилерійських засоби, вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та чотири пункти управління противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув 35 керованих авіаційних бомб та здійснив 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Що відбувається на фронті 6 серпня 2025 року

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.

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Що відбувається на фронті 6 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Радьківка, Голубівка, Степова Новоселівка, Нова Кругляківка, Загризове та в напрямку Новоплатонівки.

Що відбувається на фронті 6 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка, Колодязі та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового.

Що відбувається на фронті 6 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та в напрямку Сіверська. Загалом минулої доби відбулося три боєзіткнення.

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Що відбувається на фронті 6 серпня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Часового Яру.

Що відбувається на фронті 6 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Що відбувається на фронті 6 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 атаки агресора у районах населених пунктів Покровськ, Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Котлине, Новоекономічне, Муравка, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Дачне, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки.

Також читайте: Група бійців понад пів року утримує позицію на Лиманському напрямку, людей вже дуже давно треба виводити, - Бутусов

Що відбувається на фронті 6 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 16 ворожих штурмів в районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Зелений Гай, Зелене Поле, Новодарівка та в напрямку Іванівки, Новоіванівки.

Що відбувається на фронті 6 серпня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив безуспішну атаку в районі Темирівки.

Що відбувається на фронті 6 серпня 2025 року

На Оріхівському напрямку агресор двічі атакував позиції наших захисників в районі Степового та Плавнів.

Що відбувається на фронті 6 серпня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців, зазнав втрат.

Що відбувається на фронті 6 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Під завалами після удару РФ по Куп’янську можуть перебувати троє людей. ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (7052) бойові дії (4404) війна в Україні (5560)


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Хоть успели из этих городов эвакуировать в глубокий тыл полицаев,прокуроров и податкивцев,элита не должна страдать.
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06.08.2025 08:40 Відповісти
ці захисники евакуювалися за місяць до небезпеки
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06.08.2025 08:54 Відповісти
До Краматорска 15 км. , до Славянска около 20 км. От линии фронта. Институт изучения войны карта Interactive Map: Russia's Invasion of Ukraine https://share.google/23xflbUEe9MaSRyva
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06.08.2025 08:51 Відповісти
 
 