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Новини Бойові дії на Лиманському напрямку
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Група бійців понад пів року утримує позицію на Лиманському напрямку, людей вже дуже давно треба виводити, - Бутусов

Бійці понад пів року утримують позицію на Лиманському напрямку

Група бійців однієї з механізованих бригад понад пів року утримує позицію на Лиманському напрямку. Наказу про відхід досі немає.

Про це у Фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ та командир взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БПЛА противника Юрій Бутусов.

"Пройшла зима, весна, закінчується літо, багато новин та подій, пройшов сніг, тумани, дощі. А група бійців механізованої бригади на лиманському напрямку зайшла на позицію у минулому році, і досі її утримує. Наказу на відхід поки що нема. Один з бійців на позиції 232 доби. Командир позиції - 192 доби. В маленькому бліндажі. Це зараз своєрідний рекорд безперервного перебування на позиції", - зазначив він.

За словами Бутусова, обстановка змінилася, людей вже дуже давно треба виводити.

"Усі дуже чекають на наказ. І на організований вихід", - підсумував він.

Також дивіться: Як готують штурмовиків "Скали": репортаж Юрія Бутусова. ВIДЕО

Бійці понад пів року утримують позицію на Лиманському напрямку

Автор: 

бойові дії (4396) Бутусов Юрій (3635)


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Топ коментарі
+12
Платіть 15 млн. грн за підписання контракту з податків і буде черга бажаючих їх замінити. А то український народ хоче що його захищали безплатно, фактично грабуючи власних військових.
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05.08.2025 14:02 Відповісти
+10
..В в цей час вгодовані бички з поліції і тцк спокійно крутять цивільних і навіть думки нема в них йти на фронт, паралельно продаючи поганеньку відстрочку за багато тисяч доларів..
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05.08.2025 14:11 Відповісти
+9
Опять ухилянты виноваты? Или боимся назвать фамилии?
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05.08.2025 13:57 Відповісти
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Опять ухилянты виноваты? Или боимся назвать фамилии?
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05.08.2025 13:57 Відповісти
Ухилянти нічому не винні, навіть в тому. що голосували за ЗЕ.
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05.08.2025 14:05 Відповісти
Сколько военных до 22г. голосовало за зе? Сколько воюющих на данный момент голосовало за зе? Или по вашему мнению только ухилянты голосовали за зе?
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05.08.2025 14:17 Відповісти
так і є, ухилянти ухиляются від свого обов`язку, влада боїтся заганяти ухилянтів прикладами до армії, піхоти в підрозділах не має.
Українське суспільство зрадило і поховало живцем своїх захісників.
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05.08.2025 14:05 Відповісти
Так чому ти не повернувся з Німеччини щоб замінити піхоту на позиціях?
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05.08.2025 14:07 Відповісти
Конечно ухилянты! Бойцы так долго на позиции потому что их некем заменить.
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05.08.2025 15:18 Відповісти
Яка конкретно бригада?
А то складається враження. що воюють тільки Азов та Третя штурмова.
Може про ТАКИХ воїнів більше розповідати?
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05.08.2025 14:02 Відповісти
Не у всіх такий медіареурс як в Азова і 3ї штурмової
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05.08.2025 15:37 Відповісти
Платіть 15 млн. грн за підписання контракту з податків і буде черга бажаючих їх замінити. А то український народ хоче що його захищали безплатно, фактично грабуючи власних військових.
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05.08.2025 14:02 Відповісти
Бодун ?
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05.08.2025 14:04 Відповісти
Ну це він пише що ціна піхоти це 15 мільйонів, враховуючи відсутність ротацій, термінів служби і розуміння що при такому розкладі або 300 або 200. От і написав 15 як за 200. Бо це реально та ціна яка є.
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05.08.2025 14:09 Відповісти
Українське суспільство зрадило і поховало живцем своїх захісників.
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05.08.2025 14:07 Відповісти
а у нас як будеш багато піз ...ть і ти там будеш
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05.08.2025 14:10 Відповісти
Жоден з кабінетних полковників з генералами, у яких купа нагород і тижня не витримає на позиціях, які захищають справжні воїни, про яких ніхто не знає.
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05.08.2025 14:10 Відповісти
А оте РНБОУ, та шмигаль з умеровим, потужно, лише очима лупають, разом із зеленським, мнучи свої дупи на шоу - СТАВКА!!
От колір пікселя, це «ПОТУЖНО»!!!
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05.08.2025 14:25 Відповісти
Потужно вони крадуть, а очима лупають вони невмнно типу а ми тут до чого.
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05.08.2025 14:37 Відповісти
Намисно зірвана мобілізація дЕрьмаком, 4-5 менеджерами, Слугами ***** та особисто Zе.
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05.08.2025 14:35 Відповісти
Може лейтенанти та сталеци зходять на передок разок, а то в 27 років вже бригадами командують , козацькі полковники вели за собою військо.
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05.08.2025 14:51 Відповісти
Хай відступають на підготовлені позиції по вул. Банкова, м. Київ.
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05.08.2025 15:00 Відповісти
Порібне якесь громадське мобілізаційне об'єднання громадян, чи ветеранів.
Видавати ухилянтам - поліції та іншим військовим які воюють в тилу - бойові повістки для прибуття безпосередньо в підрозділи на передовій під фото та відеофіксацію, в разі відмови - ловити та передавати в частини примусово. Вчити їх не потрібно, зброя та спорядження в них вже є.
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05.08.2025 15:31 Відповісти
 
 