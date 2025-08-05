Група бійців понад пів року утримує позицію на Лиманському напрямку, людей вже дуже давно треба виводити, - Бутусов

Група бійців однієї з механізованих бригад понад пів року утримує позицію на Лиманському напрямку. Наказу про відхід досі немає.

Про це у Фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ та командир взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БПЛА противника Юрій Бутусов.

"Пройшла зима, весна, закінчується літо, багато новин та подій, пройшов сніг, тумани, дощі. А група бійців механізованої бригади на лиманському напрямку зайшла на позицію у минулому році, і досі її утримує. Наказу на відхід поки що нема. Один з бійців на позиції 232 доби. Командир позиції - 192 доби. В маленькому бліндажі. Це зараз своєрідний рекорд безперервного перебування на позиції", - зазначив він.

За словами Бутусова, обстановка змінилася, людей вже дуже давно треба виводити.

"Усі дуже чекають на наказ. І на організований вихід", - підсумував він.

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