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Новости Боевые действия на Лиманском направлении
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Группа бойцов более полугода удерживает позицию на Лиманском направлении, людей уже очень давно нужно выводить, - Бутусов

Бойцы более полугода удерживают позицию на Лиманском направлении

Группа бойцов одной из механизированных более полугода удерживает позицию на Лиманском направлении. Приказа об отходе до сих пор нет.

Об этом в Фейсбуке сообщил командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БПЛА противника Юрий Бутусов.

"Прошла зима, весна, заканчивается лето, много новостей и событий, прошел снег, туманы, дожди. А группа бойцов механизированной бригады на лиманском направлении зашла на позицию в прошлом году, и до сих пор ее удерживает. Приказа на отход пока нет. Один из бойцов на позиции 232 суток. Командир позиции - 192 суток. В маленьком блиндаже. Это сейчас своеобразный рекорд непрерывного пребывания на позиции", - отметил он.

По словам Бутусова, обстановка изменилась, людей уже очень давно надо выводить.

"Все очень ждут приказа. И организованного выхода", - подытожил он.

Также смотрите: Как готовят штурмовиков "Скалы": репортаж Юрия Бутусова. ВИДЕО

Бойцы более полугода удерживают позицию на Лиманском направлении

Автор: 

боевые действия (4641) Бутусов Юрий (4403)


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Топ комментарии
+13
Платіть 15 млн. грн за підписання контракту з податків і буде черга бажаючих їх замінити. А то український народ хоче що його захищали безплатно, фактично грабуючи власних військових.
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05.08.2025 14:02 Ответить
+9
Опять ухилянты виноваты? Или боимся назвать фамилии?
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05.08.2025 13:57 Ответить
+6
Українське суспільство зрадило і поховало живцем своїх захісників.
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05.08.2025 14:07 Ответить
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Опять ухилянты виноваты? Или боимся назвать фамилии?
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05.08.2025 13:57 Ответить
Ухилянти нічому не винні, навіть в тому. що голосували за ЗЕ.
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05.08.2025 14:05 Ответить
Сколько военных до 22г. голосовало за зе? Сколько воюющих на данный момент голосовало за зе? Или по вашему мнению только ухилянты голосовали за зе?
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05.08.2025 14:17 Ответить
так і є, ухилянти ухиляются від свого обов`язку, влада боїтся заганяти ухилянтів прикладами до армії, піхоти в підрозділах не має.
Українське суспільство зрадило і поховало живцем своїх захісників.
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05.08.2025 14:05 Ответить
... тому що я не є громадянином України. Я маю забов`язання перед своєю державою. А дарувати своє життя людям, яки святкують парті у Київі чи в пляжних клубах Одеси доки їх співгромадяни з останніх сил їх захищають, людям, яки потім скажуть - я тебе туди не посилав, ти сам пішов - сам і винний, я не збираюсь.
А тепер пітання до тебе - як ти обосновуєшь твій запит до мене?
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05.08.2025 15:49 Ответить
Конечно ухилянты! Бойцы так долго на позиции потому что их некем заменить.
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05.08.2025 15:18 Ответить
Яка конкретно бригада?
А то складається враження. що воюють тільки Азов та Третя штурмова.
Може про ТАКИХ воїнів більше розповідати?
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05.08.2025 14:02 Ответить
Не у всіх такий медіареурс як в Азова і 3ї штурмової
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05.08.2025 15:37 Ответить
Платіть 15 млн. грн за підписання контракту з податків і буде черга бажаючих їх замінити. А то український народ хоче що його захищали безплатно, фактично грабуючи власних військових.
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05.08.2025 14:02 Ответить
Бодун ?
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05.08.2025 14:04 Ответить
Ну це він пише що ціна піхоти це 15 мільйонів, враховуючи відсутність ротацій, термінів служби і розуміння що при такому розкладі або 300 або 200. От і написав 15 як за 200. Бо це реально та ціна яка є.
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05.08.2025 14:09 Ответить
А ти заплатив податків на 15 млн., щоб хтось пішов воювати замість тебе, поки ти тут будеш офігітельні ідеї пропонувати?
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05.08.2025 15:41 Ответить
Гроші є: воює лише кілька відсотків населення. Родичі влади та олігархів взагалі не воюють. Якщо мобілізувати та продати майно олігархів, то грошей більш ніж вистачить.
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05.08.2025 15:57 Ответить
"Всё отнять и поделить" проходили в 1917му.
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05.08.2025 16:00 Ответить
Українське суспільство зрадило і поховало живцем своїх захісників.
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05.08.2025 14:07 Ответить
а у нас як будеш багато піз ...ть і ти там будеш
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05.08.2025 14:10 Ответить
Жоден з кабінетних полковників з генералами, у яких купа нагород і тижня не витримає на позиціях, які захищають справжні воїни, про яких ніхто не знає.
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05.08.2025 14:10 Ответить
А оте РНБОУ, та шмигаль з умеровим, потужно, лише очима лупають, разом із зеленським, мнучи свої дупи на шоу - СТАВКА!!
От колір пікселя, це «ПОТУЖНО»!!!
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05.08.2025 14:25 Ответить
Потужно вони крадуть, а очима лупають вони невмнно типу а ми тут до чого.
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05.08.2025 14:37 Ответить
Намисно зірвана мобілізація дЕрьмаком, 4-5 менеджерами, Слугами ***** та особисто Zе.
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05.08.2025 14:35 Ответить
Може лейтенанти та сталеци зходять на передок разок, а то в 27 років вже бригадами командують , козацькі полковники вели за собою військо.
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05.08.2025 14:51 Ответить
Хай відступають на підготовлені позиції по вул. Банкова, м. Київ.
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05.08.2025 15:00 Ответить
Порібне якесь громадське мобілізаційне об'єднання громадян, чи ветеранів.
Видавати ухилянтам - поліції та іншим військовим які воюють в тилу - бойові повістки для прибуття безпосередньо в підрозділи на передовій під фото та відеофіксацію, в разі відмови - ловити та передавати в частини примусово. Вчити їх не потрібно, зброя та спорядження в них вже є.
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05.08.2025 15:31 Ответить
зеленський зібрав під своїм прапором усю нечисть. Бо він в пешу чергу такий самий злодій, як і вони!!! Ненажери зеленосракі. Крадуть не зважаючи як хлопцям тяжко на фронті. Сук до стіни бо це ніколи не закінчеться.
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05.08.2025 15:46 Ответить
 
 