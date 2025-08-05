Группа бойцов более полугода удерживает позицию на Лиманском направлении, людей уже очень давно нужно выводить, - Бутусов
Группа бойцов одной из механизированных более полугода удерживает позицию на Лиманском направлении. Приказа об отходе до сих пор нет.
Об этом в Фейсбуке сообщил командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БПЛА противника Юрий Бутусов.
"Прошла зима, весна, заканчивается лето, много новостей и событий, прошел снег, туманы, дожди. А группа бойцов механизированной бригады на лиманском направлении зашла на позицию в прошлом году, и до сих пор ее удерживает. Приказа на отход пока нет. Один из бойцов на позиции 232 суток. Командир позиции - 192 суток. В маленьком блиндаже. Это сейчас своеобразный рекорд непрерывного пребывания на позиции", - отметил он.
По словам Бутусова, обстановка изменилась, людей уже очень давно надо выводить.
"Все очень ждут приказа. И организованного выхода", - подытожил он.
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Українське суспільство зрадило і поховало живцем своїх захісників.
А тепер пітання до тебе - як ти обосновуєшь твій запит до мене?
А то складається враження. що воюють тільки Азов та Третя штурмова.
Може про ТАКИХ воїнів більше розповідати?
От колір пікселя, це «ПОТУЖНО»!!!
Видавати ухилянтам - поліції та іншим військовим які воюють в тилу - бойові повістки для прибуття безпосередньо в підрозділи на передовій під фото та відеофіксацію, в разі відмови - ловити та передавати в частини примусово. Вчити їх не потрібно, зброя та спорядження в них вже є.